Súlyos a helyzet a Balatonnál: azonnal cselekedni kellett, rengeteg pénzt pumpálnak a régióba

A Balaton Fejlesztési Tanács elnöke a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is két fejlesztési forrásigényt nyújtott be a térségi fejlesztések finanszírozására a 2023. évre, ebből 500 millió forintot jelentett az a klímaadaptációs forrás, amit az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár felé adott be. Az illetékes minisztérium június elején jelezte a tanács felé, hogy a kért fél milliárdos klímaadaptációs fejlesztési forrást biztosítja az idei évre. A HelloVidék a felhasználási célterületekről és a jóváhagyott támogatási területekről, a fejlesztési források felhasználásáról gyűjtött információkat a Balaton Fejlesztési Tanácstól, amely júniusi ülésén tárgyalta a kérdést.

Több mint 538 millió forint jut idén balatoni klímavédelmi fejlesztésekre a balatoni önkormányzatok számára. Az első számú vidéki turisztikai térség fenntartható fejlődése belekerült a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjába is, mint kiemelt stratégiai cél.

A Balaton Fejlesztési Tanács még 2023. januári ülésén tárgyalta a klímaadaptációs fejlesztési forrás felhasználási célterületeit, amikor az alábbi támogatási területeket hagyta jóvá:

Pályázati támogatás a klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatására a Balaton Kiemelt Térségben. Szemléletformálás középiskolások részére: verseny 2023-24 tanévre szóló fordulójának megvalósítása újabb osztályok, iskolák bevonásával, folyamatosan bővülő szakmai ismeretátadással. Energetikai mintaprojekt: a projekt célja, hogy a kis települések vezetői számára egy képzési mintaprojekt valósuljon meg, melynek keretében az energia felhasználást csökkentő fejlesztések hatékony megvalósításához kapcsolódó ismeret átadás mellett, szakértő közreműködésével saját településükre meg tudják határozni az energiafelhasználás csökkentését szolgáló hatékony és szükséges intézkedéseket.

A klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések támogatására szánt forrást az önkormányzatok pályázati úton nyerhetik el, amelyből a klímavédelmi intézkedésekkel összefüggő beruházásokat kell megvalósítani a magyar tengernél. A felhívás célja olyan fejlesztések támogatása, amelyek központi eleme a klímaadaptáció, vagyis a természetességre törekvő, egyszerű megoldások megjelenése, amelyek közvetlenül növelik például a terület vízmegtartó és szén-dioxid elnyelő képességét. A gyakorlatban ez többek között zöldfelületek kialakítását, rehabilitációját, környezetbarát, elektromos közlekedési eszközök beszerzését és a használatukhoz szükséges töltőpontok kiépítését jelentheti. Erre a tanács döntése értelmében ezúttal 425 millió forint áll rendelkezésre.

A pályázati felhívás az alábbi 5 célterületre fókuszált:

1. Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő önkormányzati közterületi fejlesztések támogatása

A) Települési közterületek fejlesztése, zöldfelületek kialakításának, rehabilitációjának támogatása

B) Parti sétányok kialakítása, fejlesztése

2. Környezettudatos, közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök, járművek beszerzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó nem nyilvános töltőpont kiépítése

3. Partvédőművek fejlesztése

4. Felhagyott temetők, kegyeleti parkok rehabilitációja

5. Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések.

Ahogy arra a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén emlékeztett, a felhívás keretében az „a” és „b” célterületre összesen 35 pályázati anyag érkezett be, amiből 34-et fogadtak be és vár szakmai bírálatra. Ezek össztámogatási igénye mintegy 826,6 millió forint. Et azt is jelenti, hogy egy-egy balatoni településre átlagosan 24-25 millió forint jut.

A közel 500 millió forintos túligény figyelembevételével javasoljuk, hogy a 2023. évi, azonos felhasználási céllal tervezett forrást a 2022. évi felhívás feltételrendszerének szakmailag megfelelő, azonban a 2022-es forrás szűkössége miatt forráshiány miatt nem támogatható pályázatok támogatására használja fel a Tanács

- hangsúlyozták a júniusi ülésen a döntéshozók.

A klímaadaptációs források következő körét a szemléletformálás jelenti, amire 30 millió forintot terveznek. A program már el is indult július elsejével és egészen a következő év végéig, 2024. december 31-ig tart. A Balaton Fejlesztési Ügynökség az Információs és Technológiai és Energiaügyi Minisztérium támogatásával online klíma- és környezetvédelmi versenyt hirdetett a Balaton Régióban működő középiskolák 9-12. évfolyamos diákjai számára.

A megmérettetés célja, hogy:

elérje a társadalom felnövekvő nemzedékét, a következő generációnak legjobb tudásuk szerint minden segítséget, ismeretet megadjon ahhoz, hogy az egybolygós életmód koncepció váljék a hétköznapi lét témájává, a közösségek együtt keressék és műveljék a Föld védelmének, a klímaváltozás mérséklésének lehetséges megoldásait

felhívja a figyelmet a klímaváltozásra, a természeti erőforrások felhasználásának csökkenésére és Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava, a Balaton sérülékenységére

A 2023. évi klímaadaptációs forrás terhére a verseny 2023-24 tanévre szóló fordulóját újabb osztályok, iskolák bevonásával, folyamatosan bővülő szakmai ismeretátadással tervezik megvalósítani. Ebbe beletartozik többek között egy virtuális tér működtetése (partnerek, versenyzők részére többféle tartalommal és funkciókkal, szolgáltatásokkal nyújt támogatást), szakmai előadások és szakmai tanulmányutak szervezése, versenyfordulók lebonyolítása, diákkonferenciák és folyamatos szakmai mentor tevékenység biztosítása a csapatok részére.

A térség polgármestereivel folytatott egyeztetés alapján úgy látjuk, hogy a kis települések vezetői nincsenek szakmailag felkészülve az energia felhasználást csökkentő fejlesztések hatékony megvalósítására. Ehhez tervezünk egy képzési mintaprojektet számukra, melynek keretében az ismeret átadás mellett, a szakértő közreműködésével saját településükre meg tudják határozni az energiafelhasználás csökkentését szolgáló hatékony és szükséges intézkedéseket

- hangsúlyozták az ülésen, utalva a klímaadaptációs fejlesztési forrás harmadik elemére, amit egy energetikai mintaprojekt jelent.

Ahogy arra a szakemberek rámutattak, „a Balaton és vízgyűjtő területe a környezeti változásokra mennyiségi és minőségi szempontból is rendkívül érzékeny rendszerek. A klímaváltozás következtében a lokális ökoszisztémák egyensúlyát akár villámárvizek, hőhullámok, az elmaradó jégborítottság, a biodiverzitás csökkenése és az invazív fajok térnyerése is felboríthatja. A veszélyes folyamatok megelőzése, megfékezése létfontosságú annak érdekében, hogy a Balatont gyermekeink és unokáink is olyannak ismerhessék meg, amilyennek mi szeretjük”.

Címlapkép: Getty Images