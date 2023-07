Megszólalt a szakértő: ezt tegyük, ha veszélyes darazsak lepik el a kertet, házat

Egyértelműen megfigyelhető idén, hogy a korábbi évekkel ellentétben egyre nagyobb számban jelentek meg a nagyobb méretű darázsfajok a hazai portákon, kertekben - mondta az Agrárszektornak Kovács Tamás, a Nova-Tox Profi Kft. ügyvezető igazgatója. Kiemelte, az biztos, hogy az évben jelentős és gyakori lesz a lódarazsak felbukkanása, amit az is alátámaszt, hogy habár az óriás tőrösdarazsak jámborak és közömbösek az emberrel, de 2023-ban már májusban kimagasló számban tűntek fel itthon. A szakember azt is elárulta, ha azt figyeljük meg, hogy a darazsak egy adott pontra repülve, de a felületre leszállva közlekednek, akkor ott biztos, hogy fészek található, ami lehet, hogy rejtett, azért nem észleltük eddig.

A darazsak jelenléte folyamatos Magyarországon, ám nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy előfordulásuk nagyban függ a klímahelyzettől, a felmelegedő időjárási viszonyok hatásától, illetve szűkebb értelemben az adott év időjárásától

- közölte az Agrárszektorral Kovács Tamás. Mindezt az elmúlt évek is igazolják, egészen változó volt ugyanis az észlelések száma itthon. 2021-ben a változékony időjárási viszonyok hatására nagyobb számban voltak jelen a darazsak, és egészen októberig lehetett velük találkozni a lakókörnyezetekben is, így egy eléggé elhúzódó darázsszezonnak tekinthettük. A 2022-es év kiemelten aszályos volt, mely a darazsak elszaporodásának alapvetően nem kedvezett, hiszen a nagy melegben és folyadék hiányában ezek a rovarok sem szaporodnak olyan intenzíven. Majd a nagy nyári meleget egy erősen csapadékos ősz követte, mely teljesen el is vágta a darázs szezont - tudatta a szakember.

Mi várható 2023-ban darázsfronton?

A darazsak elszaporodásának és aktív jelenlétének ideje a július-augusztusi hónapok, így a 2023-as év darázsszezonja még előttünk áll, de az mindenképpen megfigyelhető, hogy a nagyobb rovarok, vannak jelen idén, így az biztos, hogy a lódarazsak nagyobb számban figyelhetők majd meg - tájékoztatott Kovács Tamás. Mint mondta, ezt támasztja alá az is, hogy 2023-ban már május hónapban megjelentek az óriás tőrösdarazsak és az elmúlt évektől teljesen eltérő, kimagaslóan nagy számban tűntek fel. Nem árt azonban tudni, hogy ez darázsfaj európai oltalom alatt áll, és védett faj Magyarországon, ráadásul a mérete ellenére egy rendkívül jámbor rovar és az ember számára teljesen közömbös.

Az elmúlt években nem a lódarazsak voltak többségben, aminek egyértelműen az időjárási viszonyok hatása az oka. A lódarazsak (minden más nagyobb testű rovarok) számára fontos, hogy enyhe tél legyen és csapadékosabb tavasz, majd egy melegebb nyár. Ezek megfigyelések alapján teljesen jól összeköthető jelenségek az évek viszonylatában

- hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, a legtöbb esetben egyébként nincs faji megkülönböztetettség, ha valaki szakembert hív. Sőt, még mindig nagyon sokszor a méheket is darázsnak nézik az emberek, és az április-májusban előforduló rajzási időszakban nagyon gyakori, hogy darázsirtást rendelnek meg.

Honnan tudhatjuk, hogy darázsfészek van a környezetünkben?

Ha darazsak jelenlétét tapasztaljuk, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a közvetlen környezetünkben darázsfészek van - mondta Kovács Tamás. A darazsak ugyanis hatalmas több kilométeres távolságokat berepülnek az élelem, folyadék és a fészek építéséhez szükséges anyagok összegyűjtése érdekében, és amikor ilyen nagy távolságot repülnek akkor időnként megülnek pihenni. Ezek azok a jelenségek, amikor az épületen akár a tető cserepei alá vagy a szarufákon látjuk a jelenlétüket, de ha sűrű növényzet van az épület körül, akkor akár abban is megpihenhetnek. Ha pedig valahol vízgyűjtő vagy medence található értelemszerűen ez a legkönnyebben hozzáférhető víz a folyadék pótlására számukra, ezért ilyenkor is gyakrabban találkozhatunk darazsakkal a kertben. Érdemes ezeket a vízgyűjtőket, medencéket, csöpögő kerti csapokat letakarni, és a közvetlen hozzáférést megakadályozni a rovarok számára - tette hozzá.

Amikor viszont azt észleljük, hogy a darazsak egy adott pontra repülve, de a felületre leszállva közlekednek, akkor ott biztos, hogy fészek található, ami látható, de rejtett fészek is lehet. A darázs minden esetben a fészek közelében egyenesen repül és leszáll egy felületre, mert a fészket gyalogosan közelíti meg. Ha ezt a jelenséget figyeljük meg, akkor a darázsfészket is pontosan tudjuk lokalizálni. Ez a típusú megfigyelés teljesen biztonságos távolságból is elvégezhető és nem kell magát a fészket kutatni. A biztonság a legfontosabb, ezért nem javasolt a darazsak által felkeresett helyeket megközelíteni és a darazsakat megzavarni.

Mikor kell szakembert hívni?

Szakemberre akkor van szükség, ha mi magunk nem rendelkezünk azzal a megfelelő helyzetfelismeréssel, hogy az adott darázsirtást biztonságosan el tudjuk végezni - hívta fel a figyelmet a szakértő. Kiemelte, azt jó tudni, hogy a lakosság számára hozzáférhető készítmények csak olyan kisebb darázsfészkek irtására alkalmasak, amelyek elérhető helyen helyezkednek el, és a darazsak egyedszáma sem sok. A rejtett fészkek esetében már nem tudnak megfelelőek vagy éppen gazdaságosak lenni a lakossági készítmények.

Míg úgy öt évvel ezelőtt nem volt elterjedt, hogy az ingatlanbiztosítások a darázsirtás, és az azzal járó teljes költséget térítsék, ma már minden biztosítótársaság kínál olyan kiegészítő csomagot, amely lehetővé teszi ezt. Egy átlagos középkategórás ingatlanbiztosításban ez már benne van, érdemes ezt kihasználni, így egyáltalán semmilyen veszélyt nem kell felvállalni, mert a szakember elvégzi garanciálisan az irtást, a biztosító meg téríti a költségeket.

Címlapkép: Getty Images