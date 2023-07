Versenyt futnak az idővel: gőzerővel épül az akkugyár Debrecenben, hiába tart a jogvita a vízellátásról

A debreceni déli ipari övezetbe tervezett CATL kínai akkumulátorgyár továbbra is látványosan épül, annak ellenére is, hogy nemrégiben az Ítélőtábla visszavonta korábbi döntését. A termőföldet elhordták a talajfelszínről, alapoztak, mostanság pedig egyre-másra emelkednek ki a beton tartóoszlopok a területről. Vagyis nem úgy néz ki, mintha a kivitelezőket, beruházókat megzavarták volna a háttérben folyó bírósági ügyek, és annak veszélye, hogy az építkezést esetleg le is kell állítani, írja a Népszava.

A CATL ügyében kiadott környezethasználati, biztonságtechnikai és építési engedélyt is megtámadta több magánszemély és civil egyesület. Gondola Zsolt, a Civil Fórum Debrecen Egyesület helyi önkormányzati képviselője, aki maga is ügyvéd, segített eligazodni nekünk abban: hogyan kell értelmeznünk a Fővárosi Ítélőtábla nemrégiben kiadott másodfokú végzését, amellyel megsemmisítették a Debreceni Törvényszék elsőfokú, az építkezés azonnali leállítását megtagadó döntését, arra utasítva a debreceni hatóságot, folytasson le az ügyben új eljárást, és különös tekintettel mérlegelje a CATL vízigényét, amikor dönt az építkezés átmeneti leállításáról. Közbenső biztosítási intézkedés – a jog nyelve szerint így hívják a magánszemélyek és civilek általi kezdeményezést, amely megpróbálja megakadályozni az építkezés folytatását addig, amíg a fő jogi eljárások le nem zajlanak - fejtette ki Gondola Zsolt a lapnak. Ez az eljárás hasonlatos ahhoz, amikor magánszemélyek perfeljegyzést kérnek egy ingatlanra, hogy amíg a körülötte lévő vitás kérdések nem tisztázódnak, és a bíróság nem hoz végleges döntést, addig se lehessen eladni egy harmadik félnek a vitatott ingatlant. Itt is hasonlót kezdeményeztek a felperesek, tehát hogy a CATL ne építkezhessen nagy iramban addig, amíg a megtámadott környezethasználati, biztonságtechnikai és építési engedélyek sorsa a bíróságon jogerősen le nem zárul. Ezt a „biztosítékkérést" utasította el első fokon a Debreceni Törvényszék, ezt támadták meg magánszemélyek és civil szervezeteik, s ebben az ügyben hozta meg másodfokú végzését a Budapesti Ítélőtábla. Mindez azonban egyelőre nem kötelezi a kínai beruházót, hogy azonnal leállítsa az építkezést, hiszen a Debreceni Törvényszéknek most újra le kell folytatnia az eljárást, újra meg kell hoznia az elsőfokú ítéletet az ügyben, amit aztán megint megtámadhat valamely magánszemély vagy szervezet a saját érdekei szerint. Tehát a jogi malmok vélhetően még hosszú hónapokig őrölnek, amíg egyáltalán az eldőlhet, hogy le kell átállítani az építkezést időszakosan. Ráadásul a bíróságokon jelenleg tart az ítélkezési szünet, így leghamarabb szeptemberben kezdheti el mérlegelni a Debreceni Törvényszék, milyen dokumentumokat kell beszereznie, milyen szakértőket kell meghallgatnia annak érdekében, hogy eldönthesse: kötelezi a CATL-t a beruházás átmeneti leállítására, vagy sem. Jogi szakértők szerint fontos, hogy az ítélőtábla külön hangsúlyozta végzésében a vízfelhasználással kapcsolatos elvárásait. Iparági információk szerint az ipari parkok és a város együttes vízfogyasztása súrolja majd a jelenleg rendelkezésre álló napi 80-100 ezer köbméternyi mennyiséget, ami veszélyezteti a város ivóvízbázisát. Beszédes tény, hogy a valós vízigényről szóló szakértő jelentést megjelenése után két nappal eltüntették a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal honlapjáról, nem sokkal később pedig kirúgták állásából a tanulmány szerzőjét, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság vezetőjét. Címlapkép: Getty Images