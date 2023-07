Komoly változás jöhet a vidéki kispatikák életében: erre jobb lesz felkészülni?

A HVG számolt be arról a hírről, hogy a kormány szerint nincs elég szakember, ezért úgy módosítanák a szabályozást, hogy ha a szakasszisztensnek kérdése van, akkor "hír- vagy távközlési eszközön" kérdezhetne a patikustól. Mint írták, a kamara súlyosan elhibázottnak tartja a javaslatot, mely szerintük csak a nagy gyógyszertári láncoknak kedvezne, a betegeknek biztosan nem.

A portál közlése szerin a következő szerepel a nemrég megjelent rendeletben:

Nem lenne kötelező a gyógyszerész jelenléte a vidéki kispatikákban, helyette elég lenne vele telekommunikációs eszközökön tartani a kapcsolatot.

A lap hozzáteszi a kormány szerint a tervezet célja,

hogy megkönnyítse a fiókgyógyszertárak működését – ezek azok a jellemzően vidéki kistelepüléseken működő gyógyszertárak, melyek a nagyobb láncok telephelyeként működnek – és azok ne zárjanak be, sőt lehetőség szerint újak is nyíljanak. A rendeletmódosítás szükségességét a dokumentum a szakemberhiánnyal indokolja: mint írják, sok kistelepülésen azért nincs patika, mert kötelező, hogy gyógyszerész is dolgozzon bennük, a fiatal szakemberek azonban sokkal szívesebben dolgoznak városi munkahelyeken.

Ha most elfogadják a rendeletet, akkor ezek után elég lesz, ha ezeken a helyeken csak gyógyszerkiadó szakasszisztensek dolgoznak, őket telekommunikációs eszközökön keresztül irányítják szakmailag a gyógyszerészek. A rendelet kitér arra is, hogy a gyógyszerésznek 15 percen belül kellene elérhetőnek lennie. Illetve, arra is felhívják a figyelmet, hogy az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása a gyógyszertár működtetőjének feladata.

