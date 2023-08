Újra érik a rezsikrízis: hiába minden felújítás, így alig fog csökkenni a rezsid

Pénzcentrum 2023.08.21. 08:28

Még manapság is a legtöbben túltervezik a klímarendszereiket, fölöslegesen szerelnek be nagyobb teljesítményű berendezéseket - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Tóma János. A Gree légkondicionálók kereskedelmi igazgatója szerint ugyanis a modern építőanyagokkal, szigetelésekkel már jóval kisebb energiával is a megfelelő hőmérsékletre lehet hozni egy-egy helyiséget. A szakember szerint a felújítási támogatás kivezetése is hozzájárult a piac korrekciójához, korábban kb. a vásárlók 30 százaléka vette igénybe a lehetőséget. Kijelentette: komolyabb állami támogatás nélkül a lakosság nem fog nagyobb energetikai felújításokba kezdeni. Arról is beszélgettünk, hogy milyen alapvető hibákat követnek el a felújítók, építkezők manapság, amikor klímaberendezéseket vásárolnak - derült ki a Pénzcentrum interjújából.

Tóma János a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a magyar piac nagyjából az európai tendenciákat követi, ennek megfelelően alakulnak a Gree légkondicionálók számai is - amelyek enyhe visszaesést, illetve korrekciót mutatnak. Ahogy említette, az európaitól annyiban tér el a magyar piac, illetve a magyar számok, hogy a támogatási rendszerből kikerül az otthonfelújítási támogatás, így ez a korrekció az előző évekhez képest valamivel intenzívebb. Viszont, ha a támogatási rendszer előtti időszakhoz képest vizsgáljuk a magyar piacot, például a 2020-as évhez viszonyítunk, akkor elenyésző a korrekció. Arról, hogy mit is jelentett az otthonfelújítási támogatás a klímapiacon a szakember így nyilatkozott: Ez országosan nagyon eltérő számokat mutatott, egy-egy vidéki országrészben sokkal kevesebbet jelentett, mint mondjuk a fővárosban. A mi piackutatásaink szerint átlagosan olyan 30 százalékkal emelhették meg az eladásokat a felújítást ösztönző támogatások. Melyek most a legnépszerűbb légkondik? Kiderült, hogy a vásárlók manapság is egyre tudatosabbak és választják a biztonságot, a komolyabb gyártói háttérrel rendelkező berendezéseket. Ebben a tekintetben nem alakult át a piac, továbbra is a gyári márkákat részesítik előnyben, ezen belül a Gree légkondicionáló piacvezető a világon, illetve Magyarországon is. Ezen belül most már a tavalyi számokat látva kijelenthetjük, hogy a Gree egyik fűtésre optimalizált zászlóshajója, a Gree Comfort X volt a legnépszerűbb. Idén kezd egyre nagyobb teret nyerni a mesterséges intelligenciával ellátott Smart R modellünk, amivel hosszútávon akár 20% energiamegtakarítás érhető el. Kivitel, illetve kialakítás tekintetében még mindig a magasoldalfali kialakítású berendezések a legnépszerűbbek, viszont egyre többen érdeklődnek a központi kialakítású berendezések iránt is. Ez alatt értem például a multi berendezéseket, amelyek egy kültéri egységgel és akár négy-öt beltérivel is rendelkeznek, azaz ennyi helyiséget is képesek egy időben lehűteni, kifűteni. A légcsatornás berendezések is egyre nagyobb teret nyernek, amelyekkel szintén egy központi egységgel több helyiség hűtését és fűtését is meg lehet oldani. Ugyanakkor ezt nem úgy kell elképzelni, hogy évről-évre 10 százalékokat vesz el a magas oldalfali az alapberendezéstől, ez igazából egy lassú tendencia. De kétségtelen tény, hogy most már úgy, mint nyugaton, a központi megoldásokat egyre jobban kezdik átvenni itthon is. - nyilatkozta Tóma János. A teljesítmények tekintetében elmondható, közölte a szakember, hogy a nagyobb teljesítményű berendezések felé tolódik el a piac. Mivel ezeket már nemcsak hűtésre, hanem sokszor főként fűtésre is alkalmazzák, így a nagyobb biztonság érdekében inkább a nagyobb teljesítmény felé tolódik el a választás. Hozzáteszem rengetegen túlterveznek sokszor feleslegesen, mert amúgy a mai építőanyagok, háromrétegű nyílászárók, 15-20 centis homlokzati szigetelések pont ennek az ellenkezőjét kívánnák meg. A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható! Címlapkép: Getty Images