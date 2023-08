Nagy a kétségbeesés a zsákfalvakban: vonat nélkül se dolgozni, se iskolába nem tudnak bejárni

Van, ahol a buszos pótlás sem alternatíva, és vonat nélkül egyszerűen nem működne a falu – derült ki a Népszavának nyilatkozó polgármesterek szavaiból.

Ha itt megszűnik a vasút, vége a falunak, bezárnak minket, nem lehet dolgozni és iskolába menni. Ennyire nem lehetnek vakok Budapesten, hogy ezt megtegyék! Lehet, hogy nem vagyunk sokan, de valahol nekünk is élnünk, boldogulnunk kell!

- fakadt ki egy kisbárapáti férfi, amikor arról kérdezik, hallott-e róla, hogy az augusztus 1-gyel bezárt 10 vasúti mellékvonal után – a Közlekedő Tömeg (KT) információja szerint – a MÁV és az Építési és Közlekedési Minisztérium újabb hét szárnyvonalon szüntetné meg a személyszállítást, s pótolná buszokkal a vasutat.

A KT úgy tudja, az Esztergom-Komárom, a Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta, a Nyíregyháza-Tiszalök, az Eger-Szilvásvárad, a Szentes-Orosháza, és a Kiskunfélegyháza-Lakitelek vonalak mellett Kaposvár és Siófok között szűnne meg a személyszállítás. Utóbbi szakasz a somogyi megyeszékhelyt köti össze a Balaton legnagyobb városával, végig kanyarogva a zsáktelepüléses Külső-Somogyon. A vonatok az elavult, lassításokkal korlátozott pályán 3-3,5 óra alatt teszik meg a 100 kilométert: a két végállomás között utazók nem véletlenül választják a távolságban és időben is rövidebb fonyódi átszállást, ám a kistelepülésekről még mindig a vasút a legegyszerűbb és leggyorsabb módja elérni valamelyik városba.

Kisbárapátiból például dolgozni leginkább Tabra ingáznak, a középiskolások pedig Kaposvárra, előbbi 33, utóbbi 36 kilométer, illetve 66, valamint 58 perc. A falu amolyan fordulóhelye a vonatoknak, a teljes szakaszon csak 3 vonatpár vánszorog végig, ám a megyeszékhelyt, illetve Siófokot 6 vonatpár köti össze a településsel.

Vonat nélkül nem működne a falu

– állította Keszegné Csordás Krisztina, az alig 400 lakosú kistelepülés polgármestere.

A menetrend remek, igazodik a munka- és iskolakezdéshez. A buszközlekedésünk, hogy is mondjam, nem a legideálisabb, a faluba csak kevés járat jön be, jellemzően a Kaposvár-Szántód út elágazásánál állnak meg a járatok, ami úgy 8 kilométer.

Aki mégis busszal menne, azt a falugondnoki busszal hordjuk ki, ám ez a munkába és iskolába járóknak nem megoldás, hiszen csak iskolába 30-35 gyerek ingázik naponta Kaposvárra, azaz logisztikailag is megoldhatatlan feladat a szállításuk. A polgármester hozzátette, hivatalos helyről úgy értesült, marad a vonatuk, bár az is igaz, az elmúlt években többször is felmerült már a vonal bezárása.

Ez egy nagy kacsa!

– jelentette ki Makai Sándor, a bő négyszáz lelkes Somodor polgármestere, aki állította, rákérdezett a MÁV-nál és a minisztériumban is, ahol azt mondták neki, nem tervezik a személyforgalom megszüntetését a vonalon. Teljesen logikátlan lenne – magyarázta –, több felújítást is végeztek a szakaszon, a mernyei állomást és az somogyaszalói peront szeptember elején adják majd át. Ha be akarnák zárni a vonalat, minek öltek volna bele pénzt?

Az augusztus elején bezárt tíz vasúti vonalon éppenséggel előfordultak hasonló, kevéssé logikus felújítások: egy nappal a bezárása előtt adták át például a felújított Nógrádszakál-Ipolytarnóc szakaszt, míg a csengeri állomás rekonstrukciója be sem fejeződött, mire megszűnt a személyforgalom.

Ráadásul Antalmajorba Somodorból a busz be sem tud menni, olyan keskeny az út, onnan csak vonattal lehet közlekedni

– folytatta Makai Sándor, aki megjegyezte, onnan, illetve Somodorból úgy kétszázan ingáznak Kaposvárra dolgozni, iskolába, s előfordul, hogy a megszokott két kocsi helyett hármat kell beállítani.

Tiszafüred sem nyugszik bele abba, hogy átmenetileg megszüntették a Karcagig közlekedő járatot. A város szintén fideszes polgármestere, Ujvári Imre korábban elmondta: kezdeményezik a döntéshozóknál, hogy legalább a nyári időszakban működjön az itteni járat, sokan ugyanis biciklivel érkeznek ide, hogy azzal tekerjék körbe a Tisza-tavat, így a turisztikai forgalmat is befolyásolja, ha nem működik a vasút.

Az év végén értékelnek

Nem született döntés arról, hogy „további mellékvonalakon kerülne sor közlekedésimód-váltásra”, válaszolta a Népszava megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium, mely hozzátette:

augusztus elsejével nem mellékvonal bezárás történt, hanem közlekedésimód-váltás, s egyetlen vonalon sem szűnt meg a személyforgalom, vonatok helyett buszokkal szállítjuk az utasokat.

A tárca szerint nem egyes vonalak vagy vonalcsoportok, hanem a regionális vonalhálózat egészét illetően vizsgálják, hogyan lehet a leginkább üzembiztos, kiszámítható és fenntartható közlekedést biztosítani az utazóknak, ennek része a hónap elejétől 10 mellékvonalon érvényes közlekedésimód-váltás is.

