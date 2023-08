Egyre több a magyar termék és az akció a diszkontokban

HelloVidék 2023.08.31. 08:00

A kiskereskedelmi üzletláncok akciós politikájának köszönhetően bizonyos termékeket a kötelező 15%-os akción felüli kedvezménnyel is megvásárolhatunk. A piacvezető üzletlánc a rendeletben előírtnál is nagyobb, akár 20-50%-os kedvezményt nyújt, emellett az év elején a beszerzési árak csökkenéséből adódó, vagy azon is túlmutató árelőny azonnali továbbadásával tartós árcsökkentési programot is indított. A beszállítói fejlesztések révén folyamatosan nő a polcokon a magyar termékek aránya – tájékoztatta a HelloVidék-et az áruházlánc.

A fogyasztói döntéshozatal során az egyik meghatározó tényező az adott termék ár-érték aránya, amelyet az üzletláncok sajátmárkás termékei iránti növekvő kereslet is alátámaszt. “Kiemelten foglalkozunk a beszállítói fejlesztésekkel és a kínálat bővítésével, ezeknek köszönhetően egyre magasabb a magyar termékek aránya. A hazai értékesítés mellett fontosnak tartjuk a partnereink külpiacokon való megjelenését, amely stabil megélhetést biztosít számukra és hozzájárul a gazdaság növekedéséhez” – emelte ki a HelloVidék-nek Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. A háború, valamint az energiaárak emelkedéséből fakadó többletköltségek következtében tavaly átlagosan 31,5%-kal nőtt az élelmiszerek ára a KSH adatai szerint. Magyarország kormányának törekvéseivel összhangban kulcsfontosságú számunkra az infláció letörése. Ennek értelmében, tekintve a hivatalosan közzétett beszámolókat, egyértelműen elmondható, hogy kevésbé hárítottuk át a többletköltségeket, ezzel is védve a magyar fogyasztók érdekeit – mondta el Tőzsér Judit. Az elmúlt gazdasági év során a vállalat az árstop révén több mint 19 milliárd forint költséget vállalt át a magyar családoktól. A piacvezető kiskereskedelmi áruházlánc elsők között döntött úgy az év elején, hogy folyamatos és tartós árcsökkentésbe kezd, amelyet a beszerzési árak csökkenéséből adódó, valamint azon is túlmutató árelőny azonnali továbbadásával tud megvalósítani. Összesen több mint 500 termék árát csökkentette júliusig, amelyek iránt a kereslet láthatóan emelkedett is. Többet adunk akciójának részeként a rendeletben előírt 15%-os kötelező akciók keretében egyes árucikkeket akár 50%-kal olcsóbban is meg lehet vásárolni, ami jelentős különbség az eredeti fogyasztói árhoz képest. Az üzletlánc tartós árcsökkentési programjába, a Tartósan olcsóbb akcióba hónapról-hónapra kerülnek be új termékek. A tartósan árcsökkentett árucikkek között az alapvető élelmiszerek és számos egyéb termék is megtalálható. A széles, kiváló minőségű, kedvező ár-érték arányú kínálat mellett a Lidl egyéb módon is igyekszik támogatni vásárlóit, hogy a jövőben is a lehető legkedvezőbb áron intézhessék a bevásárlást. A kiadások optimalizálásban az üzletlánc nem csak beszerzési stratégiájával segít a háztartásokat, számos további eszköz, ötlet támogatja a vásárlókat az élelmiszerre fordítható költségkeret tudatos beosztásában. A vállalat célja, hogy minden termékkategóriában a lehető legjobb ár-érték arányt és minél több kedvezményt biztosítson vásárlói részére, miközben törekszik arra, hogy a fogyasztói igényeknek megfelelő, sokféle minőségi, magyar árucikk kerüljön a polcokra – emelte ki Tőzsér Judit. Élelmiszervásárlás kedvezménnyel és fenntarthatóság Az akciók és a különféle kedvezmények mellett az élelmiszermentéssel is spórolhatnak a vásárlók, amellett, hogy óvják környezetünket. Március óta minden Lidl áruházban vásárolhatunk „Mentsük meg” élelmiszermentő csomagot, amelyek külsőleg nem tökéletes, de még fogyasztható gyümölcsöket és zöldségeket tartalmaznak. A 399 forintos vegyes egységcsomagok 3,5 kg-os kiszerelésűek. Az élelmiszermentő akció keretében eddig több, mint 615 tonna zöldséget és gyümölcsöt értékesítettek. “Felelős vállalatként folyamatosan azon dolgozunk, hogy minimálisra csökkentsük az élelmiszerfelesleget, és a megmaradó élelmiszerek ne végezzék hulladékként” – hangsúlyozta a vállalati kommunikációs vezető. A program nemrég pékárucsomagokkal bővült: az előző napról megmaradt, de még fogyasztható 2 és 5 darabos egységcsomagba összeállított édes és sós pékárukat mostantól féláron lehet megvásárolni. Ezen kívül minden héten egyéb kedvezményekkel segítik a vásárlókat, valamint az áruházlánc digitális hűségprogramja, a Lild Plus többféle kuponokkal támogatja a háztartásokat. Magyarország legnagyobb borexportőre A vállalat közreműködésével 2022-ben több mint 100 milliárd forint értékben exportáltak különböző termékeket 28 országba, amely értékét tekintve 30%-kal magasabb, mint 2021-ben volt. A közel 700-féle termék exportja mintegy 200 magyar vállalkozás fejlődéséhez járul hozzá. A külpiacokon a hazai borászok tavaly több mint 15 millió palack bort értékesítettek a Lidl Magyarország közreműködésével, 2018-2022 között összesen több mint 60 milliárd forint realizálódott az áruházlánc hazai beszállítóinál. Az üzletlánc tavaly 14,2 milliárd forinttal járult hozzá a magyar borágazat bel- és külpiaci értékesítéséhez, amely több mint 60%-os növekedés az öt évvel ezelőttihez képest. Az előző gazdasági évben a hazai tejtermelők közel 16 milliárd forint értékű tej és tejtermékeket értékesítettek az áruházlánc külföldi üzleteiben. A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta. Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!