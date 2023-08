Újabb üzlettel bővül a hálózat: ebben a vidéki kisvárosban nyit boltot a PENNY

Ismét bővül a PENNY magyarországi hálózata, miután megkezdődtek az új, pilisvörösvári üzlet munkálatai. A város ráadásul olyan térségben található, ahol a vállalat még nem rendelkezik üzlettel. Az egység megnyitására a tervek szerint a jövő év első felében kerülhet majd sor.

Pilisvörösváron, a Piliscsabai utca 1. alatt már javában zajlik a beruházás, a munkálatok kezdeti fázisában a kivitelezők nemrég befejezték a bontást és a területelőkészítő fázist. Ennek köszönhetően elkezdődhet az építése annak az új PENNY üzletnek, amely 1151 négyzetméter alapterülettel várja majd a vásárlókat. Az üzletlánc tervei szerint az új egység 2024 első félévében nyithatja meg kapuit.

A beruházás során a PENNY számára kiemelt fontossággal bír a településfejlesztés támogatása is, így a vállalat a következő hónapokban a helyi önkormányzattal együttműködve négy buszmegálló felújítását is vállalja, ezzel is hozzájárulva a városkép fejlődéséhez és szépüléséhez.

A PENNY számára hatalmas potenciált rejtenek az olyan területek, ahol még nem rendelkezünk üzlettel. Pilisvörösvár és közvetlen vonzáskörzete éppen ilyen térségnek számít, ráadásul a város kiskereskedelmi ellátottsága szintén a fejlesztést indokolta. Kollégáimmal folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél több emberhez jussunk el kiváló minőségű és kedvező árú termékeinkkel. Ennek érdekében az elkövetkező időszakban további üzletek nyitását és újabb munkahelyek létesítését tervezzük országszerte

- mondta Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.