Dagad a húsbotrány a Lidlben: megszólalt a bolt, mi történt a magyar termékekkel

Nincs két éve, hogy a Lidl megígérte, csak magyar beszállítók termékeit árulja friss baromfi- és sertéshús kategóriában. Ennek mára nyoma sincs, van viszont irreálisan olcsó német és lengyel import. A Lidl azt mondja, a termékeik döntő többsége így is magyar partnerektől érkezik, az alacsony árakkal pedig az infláció letörése a célja, írja a Világgazdaság.

A baromfi és sertés frisshúsok kizárólag magyar beszállítóktól érkeznek a Lidlbe – ezt az önkéntes vállalást tette kevesebb mint két éve a Magyarországon piacvezető kiskereskedelmi lánc. A 2021. november végi bejelentésről sajtóközlemény is készült, ami azóta is elérhető a Lidl saját felületén.

A Lidl közlése óta két év sem telt el, de most mégis azt tapasztalja az egyszeri vásárló, hogy a német hátterű diszkontlánc polcait olcsó német és lengyel import árasztotta el a sertés és a baromfi termékkategóriában, a 100 százalékos magyar beszállítói aránynak pedig nyoma sincs.

A Világgazdaság szerdán számolt be arról, hogy a Lidl boltjaira országszerte irreálisan nyomott árú német sertésdarálthús-szállítmányt öntöttek rá, ami jellemzően 10-30 százalékkal olcsóbb, mint a hasonló kategóriájú magyar termék. Talán nem kell különösebben kifejteni, hogy a mostani kiélezett gazdasági helyzetben, amikor a fogyasztói fő preferencia az ár, nehéz elképzelni olyan magyar vásárlót – még ha tudatos is –, aki ne a német árut választaná ekkora árelőny mellett.

Tehát a Lidl lépése egyrészt értelemszerűen magyar árut szorít ki, másrészt olyan árversenybe hajszolja bele a rivális kiskereskedelmi láncokat és azok magyar beszállítóit, ami rövid távon is súlyos károkat okozhat a magyar hús- és vágóiparnak.

A Lidl ezzel a magyar beszállítók ellen lépett fel, határozottan azt üzenve nekik, hogy majd én megtanítalak benneteket, hogyan ajánljatok alacsonyabb árat. Amit most látunk, az egy nagyon csúnya háború kezdete

- fogalmazott a lapnak az ügyre rálátó piaci forrásuk. Keresték a Lidlt is, hogy megmagyarázzák, hogyan és miért hozták be a német importot Magyarországra, de a cég akkor üzleti titokra hivatkozva elhárította az érdeklődést.

Csütörtökön azonban ismét írásban fordultak a céghez, miután forrásaink lapunk figyelmébe ajánlották a Lidl kétéves ígéretét a magyar beszállítói kör kizárólagosságáról.

A Lidl erre a megkeresésre részletesen reagált. Tőzsér Judit vállalati kommunikációs vezető először is a külföldi húsok olcsóságára tért ki. Azzal érvelt, hogy a Lidl célul tűzte ki, hogy „Magyarország kormányának törekvéseivel összhangban letörje az inflációt, és ezáltal támogassa a magyar családokat”. Az infláció letörésében és a magyar vásárlók támogatásában vívott harchoz pedig

a Lidl az alacsony árak biztosításával tud hozzájárulni, a vállalat ugyanis, ahogyan eddig is, elsősorban a vásárlók érdekeit tartja szem előtt

- magyarázta.

A Lidl a magyar beszállítóknak tett ígéretéről: megváltozott a gazdasági helyzet

Ezt követően a magyar beszállítóknak tett vállalásukat értékelte. Szerinte a vállalat kiemelten kezeli magyar beszállítói partnereit, és továbbra is azon dolgozik, hogy az együttműködés töretlen legyen, hiszen a magyar termékeknek központi szerepük van az áruházlánc termékkínálatában. Csakhogy azt is kiemelte, hogy a diszkontlánc 2021. novemberi vállalása óta nagymértékben megváltozott a gazdasági helyzet. A háború kitörése, az infláció, valamint az energetikai árak drasztikus növekedése mind hatással volt az élelmiszer-kiskereskedelmi piac működésére. Ezzel indokolta, hogy az áruházlánc kínálatában elérhetők importhúsok is.

Mindez tény, de az is, hogy más magyarországi kiskereskedelmi lánc (például az Aldi) ugyanilyen körülmények között ellenállt a kísértésnek, és nem hozott be külföldi frisshústerméket Magyarországra, hiába lett volna jóval olcsóbb a magyarhoz képest.

Tőzsér Judit szerint a külföldi húsok szintén kiváló minőséget képviselnek, ráadásul ezekben a nehéz időkben tetemes megtakarítást jelenthetnek a háztartások számára. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a friss szárnyasok, a friss sertés és a friss marhahúsok döntő többsége továbbra is magyar partnereiktől érkezik, és a jövőben is az a céljuk, hogy a hazai beszállítóikkal közösen hozzájáruljanak a magyar gazdaság fejlődéséhez.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)