Itt a Lidl legújabb dobása: mutatjuk, mennyibe fog ez nekünk mostantól kerülni

Az elmúlt napok arról szóltak, hogy új világ jön az elektromos autósok számára a nyilvános töltőpontokon, ugyanis a Lidl hamarosan megszünteti az ingyenes töltés lehetőségét. Időközben kiderültek a kWh felvételének árai, és a diszkontlánc itt is egy okosat húzott, írja a Portfolio.

Már csak szeptember 4-ig indítható ingyenes töltés a Lidl e-Charge applikációján keresztül. A határidő lejárta után Magyarországon is elindul a fizetős rendszer, az eddigi e-Charge alkalmazás is megszűnik, helyette az autósok három különböző módon vehetik majd igénybe a szolgáltatást az áruházak nyitvatartási idejében. A töltés ezentúl a Lidl Plus alkalmazásból, a lánc weboldalán keresztül, valamint úgynevezett roaming megoldással lesz elindítható.

Az alkalmazáson keresztül - a töltés típusától függően - 22, illetve 25%-kal olcsóbban lehet tölteni, mint a weboldalon keresztül. A töltési díj a alkalmazással indítva: AC töltőn 149 Ft/kWh, DC töltőn 179 Ft/kWh. A Lidl weboldaláról indítva: AC töltőn 199 Ft/kWh, DC töltőn 229 Ft/kWh.

