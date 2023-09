Fontos változás a magyar boltokban: most használd ki a kedvezményt, nem sokáig tart

Bő egy hónapja lehet már SZÉP-kártyával a boltokban élelmiszert is vásárolni, amelyet már több százezer magyar meg is tett. Augusztusban átlagosan 8-18 ezer forintot költöttek cafeteriából "hideg" élelmiszerre a kártyakibocsátók szerint, a boltokban ennek viszont nem volt még számottevő hatása a vásárlásokra. A Pénzcentrum most a legnagyobb hazai boltláncok és a kártyakibocsátók nyilatkozatát kérte augusztusi tapasztalataikról.

A válaszokból az látszik, hogy már sokan használták ki a SZÉP-kártyás fizetési lehetőséget, de ez nem jelenti azt, hogy a boltokban többet költöttek volna a vásárlók, mint korábban. Ahogy a portál írja, a boltok közül nem minden üzletlánc tudott kézzelfogható válasszal szolgálni, hogy milyen hatással volt a módosítás, ugyanis a bevezetéstől még túl kevés idő telt el, hogy az adatokból bármire következtetni lehessen. Például a Lidl szerint a SZÉP-kártyával történő fizetések esetében a felhasználás kiterjesztett módjának rövidsége okán még nem lehet még valós következtetéseket levonni. A Tesco szintén úgy látta, hogy a SZÉP-kártya esetén nem telt még el elegendő idő, hogy hosszú távú következtetéseket tudjunk levonni, de a korábbi tapasztalatok azt mutatják: a SZÉP-kártyás fizetések száma emelkedik, amikor használható ez a fizetési mód élelmiszer vásárlásra is, de ez nem jelenti automatikusan a vásárlók számának emelkedését is, inkább azt, hogy a vásárlók más fizetési eszközt vettek igénybe. A PENNY azt közölte, hogy az augusztusi bevezetés előtt, az előzetes becslések alapján nem számoltak kiugró forgalomnövekedéssel, és ez a bevezetés után sem volt másként. Az eddigi tapasztalataik alapján viszont megfigyelhető jelenség, hogy a SZÉP-kártyával fizető vevők átlagosan 17 százalékkal nagyobb értékben vásároltak az üzletekben egy-egy bevásárlás alkalmával. Az Auchan rámutatott, hogy az üzletekben a grillpulton eddig is lehetett SZÉP-kártyával fizetni a helyben fogyasztott élelmiszerekért, ez egészült ki augusztustól a hideg élelmiszerek vásárlásával. A növekedésről nem nyilatkoztak. A SPAR közlése szerint a SZÉP-kártyás vásárlások aránya egyelőre elenyésző volt a többi fizetési módhoz képest. Mit vásárolhatunk SZÉP-kártyával a boltokban? Mit látnak a bankok, mennyit költöttek a vásárlók átlagosan szép kártyáról élelmiszerre, roham indult-e a boltokba a módosítás hatására? Erről is olvashatunk a Pénzcentrum teljes cikkében, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images