Kitört a húsháború: egymásra licitál az Aldi és a Lidl, de jó ez nekünk, magyar vásárlóknak?

A legnagyobb konkurense kínálatára reagálva hirdet akciót az Aldi - derül ki a lánc legújabb prospektusából. Miután a Lidl kedvezményes árú német darált sertéshúst kezdett árulni, az Aldi ugyanezt tervezi, de a magyar beszállítóival együtt, az akció lényege az lesz, hogy a második terméket ingyen adják - szúrta ki a HVG.

Az akció mögött pedig egy érdekes szál húzódik meg. Az Aldi ugyanis még 2021 októberében vállalást tett, miszerint az állandó kínálatában szereplő friss húsokat csak magyar beszállítóktól szerzi be. Később ezt az ígéretét kiterjesztette más friss termékekre is. Nem sokkal később pedig ezt a vállalást a Lidl is követte: arra tett ígéretet a cég, hogy a magyarországi üzletek állandó kínálatában szereplő baromfi- és a sertéshús magyar beszállítóktól fog származni - írta a HVG.

Nem sokkal később azonban új szelek kezdtek fújni a magyar kereskedelemben: 2022 tavaszától jelentős növekedés indult el a vágósertések áránál, amely a mai napig tart: az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a vágósertés termelői ára 900 forint körüli szinten mozog, ami a duplája a háború előtti szintnek, de a 2022 februárjától egészen most augusztusig árstopos sertéscombot is most már 1700 forintért tudják beszerezni a kiskereskedők szemben a tavaly februári, 900 forint körüli árral.

Kicsit sem váratlan, hogy a Lidl magyarországi boltjait olcsó német sertéshús lepte el, mert Németországban jelenleg komoly túlkínálat van.

Az Aldi más stratégiát választott, a lánc – az Agrárminisztériummal tartott rendezvényén – éppen két hete erősítette meg vállalását, amelyet a jobb minőség mellett a kisebb környezetterheléssel és a magyar gazdák támogatásával is indokolt. Erre utal a mostani akció is, amely egyébként része a kormány által előírt kötelező akciónak – ha már az arról szóló rendeletből kimaradt, hogy ezt magyar termékekkel kell a láncoknak folytatniuk - írta a HVG.

