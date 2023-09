Budapestnek már nem kell a vidéki településre még jó lesz: ilyen módon spórol a közlekedési társaság

Az SZKT levélben küldött kérdéseinkre válaszként lényegében elismerte, hogy gondolkoznak régi Ikarus-trolik bérlésében - írja a Telex. Levelükben azt írták a továbbiakban, hogy ez nem annyira az egyébként szerződés szerint legkésőbb 2024 márciusáig leszállítandó SOR-trolikkal van összefüggésben, hanem az idősödő csuklós Škoda 15Tr-ek kiváltása miatt kellhetnek, amíg előbbiek meg nem érkeznek.

A Škodák egy része ugyanis az SZKT szerint gazdaságosan már nem javítható, ezért a tartalék csuklós járműállomány növeléséhez kétségtelenül használt, de relatíve jó állapotú trolikat bérelnének Budapestről. A kinézett Ikarus 280-as trolik „mindössze” harmincöt év körüliek, mindeközben a szegedi Škoda 15Tr-ek között sincs már harminc évnél fiatalabb darab. Emellett takarékosabb is a Budapesten most leállított, húsz darab Ik-280T GVM típus, mivel van bennük fékenergia-visszatápláló technológia, utaskomfort tekintetében pedig a két jármű lényegében egyforma a szegedi vállalat szerint.

A Škoda előnye, hogy van rá üzemeltetési tapasztalat, és nem teljesen alacsonypadlósak ugyan, de nem is kell olyan magasra lépcsőzni, mint az Ikarusok esetében. Utóbbiak hátránya még az is, hogy nagyon kevés típusismerettel rendelkező sofőr lehet az SZKT-nál jelenleg, és ahhoz, hogy passzoljon a szegedi trolis infrastruktúrához, némi alkatrészcserére is szükség lehet náluk.

Ahogy az SZKT levelében fogalmaztak, a használt jármű bérlése „beleillik abba a fenntarthatósági szemléletbe, amit az SZKT működésénél is egyre inkább szem előtt tartunk. Természetesen kizárólag csak megfelelő műszaki állapotban lévő és megfelelő utaskényelmet és biztonságot nyújtó járművekben gondolkodunk”. Az SZKT kötelékében egyébként tizenkét Ikarus 280T típusú csuklós troli járt még 1984 és 2018 között, ám ezek kettő, Németországból beszerzett használt troli kivételével nem a modernizált GVM típusok voltak.

Címlapkép: Getty Images