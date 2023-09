Rengeteg a magyar vállalkozás, mégis elhasal a legtöbb: ez lehet az oka az RTL Cápája szerint

(…) most különösen nehéz a vállalkozók helyzete – mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Dr. Varga Eszter bankár, befektető, jogász. Az RTL Cápák között című műsorának új Cápája a friss évad kapcsán többek között arról beszélt a Pénzcentrumnak, igazán nehéz most a hitelezők, befektetők helyzete.

A lehetőségek és a szabályozás terén milyennek ítéli meg Magyarországon a vállalkozási környezetet? Ahogy a szakember mondta: nehéznek.

De nem a magyar helyzetet, hanem jelenleg az egész világban uralkodó helyzetet. Azt kell mondjam, hogy paradigmaváltás történik. Káosz uralkodik, minden törékeny, pontszerű események azonnali világméretű hatást váltanak ki és a szorongás fokozódik. Nem lehet hosszú távú stratégiákat alkotni, teljesen újra kell gondolni nemcsak a vállalkozói, hanem a vezetői mivoltodat is, hogy mi a hatékony és mi lehet hasznos. A stresszorok intenzíven és folyamatosan jelen vannak és ezt kell tudni kezelni egy megemelkedett lelki ellenálló-képességgel.

Beszélt arról is, hogy Magyarországon nagyon kevés vállalkozás viszi sikerre az ötletét és ennek mi lehet az oka.

Nem ülnek le a konyhaasztalhoz, nem csinálnak kockás papíron egy alapszámítást (bevétel-kiadás), amit egy mezei háziasszony is elkészít a háztartás vezetéséhez, és sokszor nincs elég elkötelezettség és akarat bennük. Gyakran előfordul, hogy az első akadálynál megrémülnek és feladják. Egy vállalkozásnak maximálisan a része, hogy felmerülnek akadályok, problémák, hajnali 3-kor nézzük a plafont, hogy hogyan tudnánk azokat megoldani. Vannak nagyon nehéz időszakok, de ezek pallérozzák az elkötelezettséget és a jellemet, és ha megugorják ezeket a halálvölgyeket, akkor ebből megedződve, növekedve tudnak kikerülni és sikert elérni.

- mondta Varga Eszter, majd hozzátette:

Aki vállalkozó, akiben ez a szenvedély megvan, az az anyatejjel megvan. Teljesen mindegy, milyen kulturális környezetben vagy, ha ez a tehetség létezik, akkor az ki fog bontakozni. Nem a társadalmi, hanem az individuális meghatározottságról beszélnék. Coachként, befektetőként, hitelezőként, bankárként az a kötelezettségem, hogy a tehetség kibontakozásához hozzájáruljak. Az egy fantasztikus érzés, hogy egy vezető/tulajdonos/cég sikeréhez, valamilyen módon hozzájárultál. Nagyon régóta foglalkozom hitelezésekkel, és nagyon jó látni, hogy miből mi lett. Jó érzés a visszacsatolás, hogy hasznos, amit csinálsz.

Az interjúban szó esett arról is, hogy ilyen magas állampapírhozamok mellett, milyen hozamot lehet reálisan elvárni egy-egy befektetéstől. De a szakembertől ezen felül arról is beszélt, milyen területeket érez most igazán forrónak a befektetések világában, illetve azt is, mit figyel ő elsődlegesen egy-egy projekt kapcsán. A teljes cikket ide kattintva, a Pénzcentrum oldalán olvashatjuk tovább.

Címlapkép: Getty Images

