Már hivatalos, itt a vadiúj rendelet: ez lesz a napelemes áram éves elszámolásával

A Magyar Közlöny legújabb számában több rendelet is megjelent a napelemekkel kapcsolatban. A kormány lényegében jóváhagyta az éves szaldóelszámolás fenntartását. A döntés könnyítést jelent azoknak, akik napelemet telepítettek vagy telepítenek a háztartásukban. A most kihirdetett és szerda 23 órakor már hatályba is lépett.

Több, egymással szorosan összefüggő rendelet is megjelent a tegnap esti Magyar Közlönyben, amelyek közül az egyik már tegnap este 23 órakor hatályba is lépett. A lényegük pedig az, hogy: azok a háztartások, amelyek 2023. szeptember 7-én éjfélig jelentkeztek napelem telepítésre, a telepítéstől számított 10 évig éves szaldó szerint számolhatnak el, ha 2026. január 1. előtt befejezik a beruházást. Valamint, fontos még, hogy a szabályozást két ponton is könynítették: egyrészt azok is élhetnek a tíz évig tartó éves szaldóelszámolással, akik 2026. január 1-ig menetközben bővítik a napelemes rendszerüket (az eddigi szabályok szerint az ilyen bővítések az éves szaldó elvesztésével jártak),

másrészt idén év vége helyett jövő év végéig a profilos elszámolásban maradhatnak az érintettek az idősoros elszámolási kötelezettség helyett. Részeltesebben, miről is rendelkeztek A 427/2023. számú rendeletben egy korábbi szabályozást módosítottak, egészítettek ki azzal a szövegrésszel, hogy a háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezésének időpontját – bővített háztartási méretű kiserőmű esetén a háztartási kiserőmű egésze tekintetében, a háztartási méretű kiserőmű névleges hatásos teljesítményének bővítése időpontját – követő 10. év végéig a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában éves szaldó elszámolást alkalmaz. A rendeletben azt is részletesen előírták, hogy mindez kikre vonatkozik. A háztartási méretű kiserőmű esetén, amely 2023. szeptember 7. napjáig benyújtott igénybejelentés alapján legkésőbb 2026. január 1. napjáig üzembe helyezik, valamint a bővített háztartási méretű kiserőmű esetén a háztartási méretű kiserőmű egésze tekintetében, amelynek névleges hatásos teljesítményének bővítése 2023. szeptember 7. napjáig benyújtott igénybejelentés alapján legkésőbb 2026. január 1. napjáig megtörténik. Közölték azt is, hogy azon háztartási méretű kiserőmű esetén, amelynek üzembe helyezésének időpontjától – bővített háztartási méretű kiserőmű esetén a háztartási kiserőmű egésze tekintetében, a háztartási méretű kiserőmű névleges hatásos teljesítményének bővítése időpontjától – számított 10 év üzemidő 2023. december 31. napjáig letelik, a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő az elszámolási időszak utolsó napját követő naptól 2023. december 31. napjáig tartó időszakra szaldó elszámolást alkalmaz a hálózatba összesen betáplált és vételezett villamos energia vonatkozásában. Továbbá arról is rendelkeztek, hogy azon háztartási méretű kiserőmű esetén, amelynek üzemeltetőjével mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő 2023. szeptember 7. napján nem éves szaldó elszámolást alkalmaz, a felek közötti elszámolásra a felek megállapodása irányadó. Előírták továbbá, hogy a korábban megjelölt „jogosult 2023. december 31. napjáig" szövegrész helyébe a „2024. december 31. napjáig" módosult, vagyis a napelemesek e tekintetben is könnyítést kaptak. A rendelet szerdán 23 órakor életbe is lépett. Címlapkép: Getty Images