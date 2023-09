Elárulta a cápa: csak így lehet sikeres egy vállakozás ma Magyarországon

Míg az üzleti életben egy vezető pótolható, addig egy család életében az anya nem - mondta a Pénzcentrumnak Orbók Ilona, aki szerint ma Magyarországon segítség, támogatás nélkül nagyon nehéz egy nőnek összeegyeztetni a karriert a gyermekvállalással.

Az előző évadokban több esetben például az is gátolta a befektetést, hogy az adott vállalkozó csak mellékállásban tudott a cégével foglalkozni. A szakember elmondta:

Egy kezdő vállalkozásból van, hogy nehéz megélni és sok embernek nincs annyi tartaléka, amivel az első évek veszteségeit finanszírozni tudja. Azonban egy vállalkozás akkor egészséges, ha növekszik és profitot termel. Jöhetnek váratlan körülmények vagy nehezebb időszakok, de egy vállalkozó pont attól első ember, mert ezekből fel kell tudjon álljon. Szerintem ez határoz meg minket, nem a hibák, mert mindenki hibázik és vannak rossz döntések, a lényeg, hogy azokból hogyan tudunk kijönni. Egy befektető keresés is megoldás lehet erre. Ennek alapján, mellékállásban nem lehet valaki teljes értékű vállalkozó, ahhoz szerintem teljes erőbedobással oda kell magát tegye

- mondta Orbók Ilona.

A BDO Magyarország tulajdonos-ügyvezetője kifejtette, hogy miért is lát óriási potenciált a luxusiparban, és az RTL új Cápája azt is elárulta, milyen elvárásai vannak azokkal szemben, akikhez betársul befektetőként. Arról is beszélt, hogy a BDO-nál milyen kilátásokat jósolnak a magyar gazdaságnak, és a szakember elmondta véleményét a KATA kivezetéséről, illetve a különadókról is.

