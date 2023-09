Itt a bejelentés: jön a 3,5 százalékos nyugdíjemelés novemberben

Gulyás Gergely a Kormányinfó keretei között megerősítette Orbán Viktor mai bejelentését, miszerint novemberben érkezhet a nyugdíjkiegészítés. Gulyás kiemelte, hogy az éves infláció várhatóan 18,5 százalék lesz, így a korábbi 15 százalékos emelést a kormány további 3,5 százalékkal egészíti ki.

Ez a miniszter elmondása szerint egy átlagos, 210700 forintos nyugdíj esetében ez egy 6532 forintos emelést jelent, azaz 217232 forintra emelkedik az átlag nyugdíj. Emellett Gulyás beszélt az Orbán Viktor által már bejelentett nyugdíjkiegészítésről is, ami egy közel félhavi nyugdíjnyi kiegészítést jelent novemberben. Ez egy átlagnyugdíj esetében 78 ezer forintot jelent, azaz összesen idén 82 ezer forint pluszt kapnak a nyugdíjasok. A 3,5 százalékos emelés decemberre várható. Ez összességében 190 a központi költségvetésnek 190 milliárd forintba kerül és 2,5 millió nyugdíjast érint a változás.

Tragikus az európai humanitárius helyzet

A szerdai kormányülésen a bevándorlásról is esett szó, aminek kapcsán Gulyás Gergely szerint eszméletlen állapotok alakultak ki Európában. A miniszter szerint a dolgok mára odáig fajultak, hogy a bevándorlók éles lőszerrel lövik a magyarokat a határon.

Nem akarunk sem Szegeden, sem máshol migránsgettókat létrehozni, nem akarunk új Lampedusákat látni Európában

- fogalmazott Gulyás Gergely, aki kitért az uniós pénzek visszatartására is. Kiemelte, hogy a Buzottság részéről az uniós pénzek visszatartása "abszurd és kínos időhúzás", majd hozzátette, hogy Magyarország ennek ellenére is meg fogja válaszolni az Európai Bizottság kérdéseit, amelyeket az igazságügyi reform végrehajtásáról tettek fel, hogy felszabaduljanak a kohéziós források.

Jó intézkedés volt a gabonakorlátozás

A gabonaimorttal kapcsoaltban Gulyás Gergely elmondta, hogy a korlátozás helyes volt, azonban abban továbbra is partner a kormány, hogy az afrikai országokba eljusson a gabona.

A magyar nemzetiség nyelvhasználati jogának helyreállításáig nem tudnak semmilyen egyezséget támogatni Ukrajnával kapcsolatban

- mondta.

Egyszámjegyű inflációt ígér a kormány

Ahogyan azt már az elmúlt hónapokban többször is kiemelték, Gulyás Gergely most is elmondta, hogy a kormány jelenleg úgy látja, hogy novemberre már egyszámjegyű lehet az infláció.

Minden mértékadó előrejelzés szerint 2024-ben (tehát jövőre) újra növekedési pályára állhat a magyar gazdaság

- fűzte hozzá a miniszter.

Meghaladta a 100 millió forintot a boltot sújtó bírságok összege

A kötelező akciózások ellenőrzése során meghaladta a 100 millió forintot a kiszabott bírságok összege - jelentette be Szentkirályi Alexandra, hozzátéve, hogy az árstoppal kapcsolatban ezen felül már közel 6 milliárd forintnyi bírságot osztottak ki.

A kormányszóvivő arra is kitért, hogy az árfigyelőben ma inult el egy új funkció, aminek segítségével az ember rá tud szűrni egy térképen a hozzá legközelebb lévő boltokra és meg tudja nézni azoknak az árait.

Új otthonteremtési támogatás

A kormány még nem döntött az új támogatásról, egyenlőre még csak javaslatok vannak. Jelenleg készül a részletes előterjesztés, amint ezt elfogadta a kormány több információt is meg fognak velünk osztani Gulyás Gergely szerint

A cél az az, hogy alacsony kamat mellett jelentős támogatáshoz, hitelhez lehessen jutni, illetve a gyerekek száma alapján csökkenni fog a visszafizetendő összeg. Az szintén biztos, hogy nemcsak új lakás vásárlására lehet majd dönteni. A cél az, hogy január 1-el életbe léphessen az új támogatási program

- emelte ki a miniszter, aki a támogatások kapcsán azt is elmondta, hogy az idén nem várható hatósági áras tűzifa.

Nem várható újabb benzin-árstopp

Mindig elmondtuk, hogy a hatósági ár egy olyan beavatkozás, ami rossz, de egy nagyobb rosszat tudunk elhárítani vele, akkor alkalmazzuk. Jelenleg az a cél, hogy ne Magyarországon legyen a legmagasabb az ár a környező országokat nézve

- mondta el Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy nyilván van egy szám, ami után már bevezetik az árstoppot, azonban nem tudott konkrét számot mondani.

