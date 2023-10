Megvan a megoldás: a válság ellenére is talpon maradhatnak a baranyai vállalkozások

A Portfolio és az MBH Bank Új lendület a hazai vállalkozásoknak címmel meghirdetett rendezvénysorozatának utolsó állomása Pécs. A szakértők az október 11-i rendezvényen arra mutatnak megoldásokat, hogyan küzdhetnek meg a kis- és középvállalkozások az elhúzódó recesszióval és hogyan csökkenthetik a cégük alapvető működését érintő negatív gazdasági hatásokat.

A gazdasági fellendülés globális szinten egyelőre még nem következett be, amit nyilvánvalóan a hazai vállalkozások is megéreznek. Alacsony a beruházási hajlandóság, de az uniós támogatások elmaradása sem a növekedés irányába hat. Az inflációkövető béremelés sok munkavállaló és munkáltató számára jelenleg elképzelhetetlen, így a magas infláció a keresletet is erősen visszafogja - írja a Portfolio.hu.

A szektorok közül a kiskereskedelem van a legrosszabb helyzetben, de a többi ágazatot is megviselik a gazdasági nehézségek. A kormány a következő év gazdasági történéseit illetően bizakodó, ez azonban sovány vigaszt jelent azoknak a cégeknek, ahol már most is nagy a baj.

A hitelfelvétel és a forrásbevonás egyre nehezebb, ezért sokat számít, hogy egy KKV-vezető mennyire tudja kihasználni a térségben kínálkozó lehetőségeket, kellőképpen innovatív és rugalmas tud-e lenni a kialakult helyzetben.

A kormány nemrég közel 270, még el sem kezdett állami beruházást állított le költségcsökkentés céljából, ezek közül azonban 24 mégis zöld utat kapott, mivel „kiemelt társadalmi, politikai, gazdaságfejlesztési” jelentőségűnek találták. Ezek közé tartozik az M9-es gyorsforgalmi út meghosszabbítása, vagyis az összeköttetés megépítése a tompai határátkelőhelyhez.

Pécs gazdasági életében régóta fontos tényező a dohány- és sörgyártás, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra, de a gépipar és elektronika is húzóágazatnak számít, amelyet többek között a Hauni és az iQuor képviselnek a városban, illetve a Harman, amely idén nyáron nyitott új telephelyet, ezzel több városi fejlesztést indukálva.

Mire tudnak támaszkodni a KKV-szektor szereplői? Milyenek a baranyai megyeszékhely gazdasági kilátásai és a vállalkozási lehetőségek?

Ezekre a kérdésekre is keressük a válaszokat október 11-én a Portfolio roadshow-jának utolsó, pécsi állomásán, ahol vállalatvezetők, pénzügyi, munkaerőpiaci, digitalizációs és energetikai szakértők, a szakpolitika és a finanszírozói oldal képviselői gazdasági előadásokkal, valamint gyakorlati tanácsokkal várják az érdeklődőket.

A rendezvényre a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Bővebb információt IDE KATTINTVA találhat, előadóink listája folyamatosan frissül.

Címlapkép: Getty Images