Vidéken is lehet sokat keresni: bőven akad ilyen munka, mégsem kapkodnak érte

Noha a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bérének akár a 80 százaléka is megszerezhető vele, a magyarok mégsem kapkodnak a részmunkaidős állások iránt. Pedig az ilyen formában elérhető állások szinte végeláthatatlan számban állnak rendelkezésre, a munkaerőhiány pedig jelentős adut jelenthet a dolgozók számára.

Vélhetően rengetegen gondolják úgy, hogy egy félállás betöltése szinte felér egy nyaralással. Hiszen nem kell miden nap 8 órát ücsörögni egy irodában, nincs akkora kötöttség és a dolgozóra nehezedő stressz mértéke is alacsonyabb. Ám a részmunkaidős foglalkoztatás ennél sokkal többről szól - írja a Pénzcentrum.

A hatályos jogszabályok alapján akkor beszélhetünk részmunkaidőről, ha a munkáltató és a munkavállaló a teljesnél (tehát a napi 8 óránál) rövidebb munkaidőről állapodik meg egymással. A részmunkaidőnek nincsen egy jogszabályban meghatározott minimum óraszáma, annak mértékét szintén a munkaadó és munkavállaló által lefektetett keretek határozzák meg. Mint ahogyan a feladatvégzés konkrét időtartamáról is nekik kell megegyezniük. A jogszabályok ennél sokkal konkrétabbak a szabadságot illetően. Eszerint a részmunkaidős munkavállalókat ugyanannyi szabadnap illeti meg, mint a teljes munkaidős dolgozókat, ám a távolléti díjuk kevesebb lesz a heti 40 órában foglalkoztatottakénál.

De vajon melyek ma a legkedveltebb részmunkaidős munkakörök, mennyit lehet keresni ezekkel, kik érdeklődnek a legjobban irántuk, és a hazai foglalkoztatási tortából mekkora szeletet harap ki magának ez a foglalkoztatási forma? A Pénzcentrum ennek járt utána.

Ha félállást keresel, ezekben a munkakörökben teljesedhetsz ki

A legnagyobb kereslet a részmunkaidős foglalkoztatás terén érdekes módon külföldre irányul, leginkább az ottani HORECA (Hotel, étterem, kávézó) szektor az, amely igyekszik elszívni a munkaerőt

– mondta el lapunknak Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. Szerinte a részmunkaidős álláslehetőségek legalább 40 százaléka irányul külföldre, melyek közül említésre méltók az IT vagy a különböző értékesítői és ügyfélszolgálati területek hirdetései is.

A hazai piacon a létszámot tekintve leginkább a raktári dolgozókra, konyhai kisegítőkre van most a legnagyobb igény, de a kereskedelem is számos részmunkaidős munkalehetőséget tartogat. Ezen felül keresettek az értékesítők, az értékesítési asszisztensek, a bolti eladók és az árufeltöltők, míg a szellemi munkakörökben az asszisztensek, a recepciósok, a titkárnők találhatják meg a számításaikat, ám sok pénzügyi asszisztensre, és a könyveléshez, számlázáshoz értőkre is szükség van.

Szélesebb volt a merítése az MP Solutions Kft. ügyvezetőjének. Pelle Dávid szerint a részfoglalkoztatásban leginkább érintett pozíciókhoz lehet sorolni az optometrista, ingatlanközvetítő, biztosítási tanácsadó, ügyfélszolgálatos és irodai adminisztrátor munkaköröket, ám nyelvtanárokat, pénztárosokat, futárokat és takarítókat, valutapénztárosokat, árufeltöltőket és diákmunkásokat is keresnek a munkaadók a félállások betöltésére.

Az első negyedév eredményeihez képest nem történt jelentős változás, továbbra is folyamatos nő a feladott részmunkaidős álláshirdetések száma a Profession.hu oldalán

– tudta meg a Pénzcentrum a munkaerőközvetítőtől. A vállalat közölte, amíg 2020-ban éves átlagot nézve a hirdetések mintegy 4,07 százaléka vonatkozott részmunkaidős munkakörökre az oldalon, addig egy évvel később már 4,97 százalék, tavaly pedig 7,34 százalék. A félállásokra toborzó hirdetések leggyakrabban a vendéglátás, hotel és idegenforgalom területén bukkantak fel, ezek aránya közel 14 százalék volt a Profession adatbázisában, amit a fizikai, segéd és betanított munka (9,81 százalék), valamint a szakmunka (9,79 százalék) követett. Utóbbi két területen ráadásul számottevő volt az osztrák cégek toborzási tevékenysége is.

