Szinte ingyen osztogatják a körtét: mutatjuk, hol juthatsz hozzá olcsón

Javában tart a körteszezon, az ősz egyik kedvenc gyümölcsét egészen október végéig szedik a hazai ültetvényeken. Hazánkban közel 2000 hektáron termelnek körtét, köztük számos tájfajtát. Bár pontos adatokkal még nem rendelkezünk az idei hozamokat illetően, már most biztosra lehet venni, hogy a tavalyinál több körte fog teremni idén - írja az Agrárszektor.

A körte hazánk egyik legváltozatosabb színű gyümölcse, amely a zöldtől a sárgán, valamint a barnán át a pirosig terjedő színeivel csalogatja a fogyasztókat. Finom, édes íze egyedi, ősszel és télen is könnyen beszerezhető, tárolható. Ma több mint 4000 fajtát ismernek belőle a világon, Magyarországon is számos fajtát termesztenek, amelyek között van nyári, őszi és téli körte is. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarországon 2021-ben 7%-kal több, 21,7 ezer tonna körtét takarítottak be, ehhez képest 2022-ben a WAPA adatai szerint 4%-kal nőtt a termés. Az éves átlagtermés mintegy 20-25 ezer tonnára tehető, amely nagyrészt kielégíti a hazai fogyasztási igényt.

Az import választékbővítési céllal érkezik az áruházakba, évente mintegy 5-6 ezer tonna mennyiségben. Ezt támasztják alá a KSH adatai is, amelyek szerint Magyarország 2022. január-október között 6,29 ezer tonna friss körtét importált, elsősorban Hollandiából. Ez mintegy 17%-kal haladta meg a 2021 azonos időszakában behozott mennyiséget. Bár idei évre vonatkozólag még nem ismertek a termésbecslési adatok, azt már most lehet látni, hogy 2023-ban az előző évinél nagyobb hozamokban bízhatnak a gazdák, ugyanakkor a termés mennyisége várhatóan nem fogja elérni a közepes szintet.

A körtét - egyebek mellett - ugyan lehetne versenyképesen termeszteni Magyarországon, ám a magyar gyümölcságazat termelési színvonala az elmúlt két évtizedben érdemben nem változott, ami komoly hatékonysági problémákat vet fel. Erről korábban Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke is beszélt az Agrárszektornak.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) Piaci Árinformációs Rendszerének (PÁIR) adatai alapján a 2023-as év 39. hetében (szeptember 25-től október 1-ig) a hazai termesztésű körte kilója 660 forint volt a Budapesti Nagybani Piacon. A budapesti fogyasztói piacokon 698-998, míg a vidéki fogyasztói piacokon 600-850 forintért adták a hazai körte kilóját. A kiskereskedelmi üzletláncokban átlagosan 927 forintba került egy kiló ebből a gyümölcsből.

