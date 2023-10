Itt a boltok listája: ezekben az üzletekben lehet visszaváltani a PET-palackokat 2024-től

Múlt szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben a rendelet, ami szerint a nem újrahasznosítható italcsomagolások egységes betétdíja 50 forint lesz, az újrahasznosíthatókét egyénileg állapítják meg, de mindkét esetben ez beépül az árakba. De nem ez az egyetlen dolog, ami megkavarta az állóvízet, a pillepalackokra gondolunk. Utána jártunk, hogy pontosabban milyen kötelezettségek vonatkoznak a gyártókra, forgalmazókra, és legfőképp a vásárlókra.

2024. január 1.-től országos szinten bevezetésre kerül a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere (DSR). A kötelező visszaváltási rendszerbe tartozó termékek körét kormányrendelet fogja meghatározni. A tervezet szerint a 0,1-3 literig terjedő fém, műanyag és az üveg italcsomagolásokat érint a változás. Ezen palackok egy része többutas, azaz a benne lévő italtermék elfogyasztása után az értékesítési láncon visszafelé eljut a gyártóhoz, aki azt megfelelő előkészítés után újratölti. A palackok nagyobb része azonban egyszer használatos, ún. egyutas palack, mely a fogyasztást követően hulladékká válik, ami megfelelő összegyűjtés és előkezelés után újrafeldolgozható anyagként, későbbi palackok alapanyagává válhat.

Gyártóknak fontos tudni

A gyártók csak azon termékeinek a visszaválthatósága biztosított 2024. Január 1.-től, amiket 2023 november 15-ig benyújtottak termékregisztrációra, és azon meg is feleltek a termékek, ennek a folyamatnak az átfutási ideje 45 nap. A termékeknek a jogszabályban meghatározott jelölési követelményeknek kell megfelelni, erről még később elméletileg lesz részletes tájékoztató. A gyártók 2024-től DRS szolgáltatási és - 5 évig, a kezdeti beruházások megtérítéseként - csatlakozási díj fizetésre kötelezettek, a miniszter által kihirdetett díjszintek figyelembevételével.

A szolgáltatási és csatlakozási díjak mellett a piacra dobott egyutas csomagolásban forgalomba hozott DRS termékek darabszámára vetítve a visszaváltási díjat is be kell fizetni a MOHU számlájára, megképezve ezzel a visszaváltási díj fogyasztói visszatérítésének pufferjét

-írja a MOHU az oldalán.

A gyártóknak minden olyan csomagolást regisztrálniuk kell, ami műanyag, fém, üveg alapanyagú és 0,1-3 liter közti űrtartalmúak, ez alól a tej és tejalapú készítmények csomagolásai kivételek. Amennyiben ha erről nem gondoskodik a gyártó akkor nem hozhatja majd forgalomba az érintett kategóriába tartozó termékeit. Vagyis például ásványvizet csak visszaváltható csomagolásban tudunk megvásárolni, vagy sehogy. Mindez azonban csak a 2024. január 1-től forgalomba hozott termékekre vonatkozik.

Visszaváltópontok

Belföldön a kérdéses termékeket forgalmazó üzletek, 400 négyzetméter feletti alapterület esetén kötelezően, egyéb esetben önkéntesen a MOHU által biztosított visszaváltó automaták segítségével vagy kézi visszavétellel fogadja vissza a hulladékot és közreműködik a fogyasztó választása esetén a visszaváltási díj visszatérítésében. A MOHU folyamatosan várja az önkéntesen jelentkező boltok regisztrációját.

Az üzleteknek azért is érheti meg csatlakozni, mert akár új bevételi forrást is jelenthet a visszaváltó rendszer, ugyanis a MOHU kezelési díjat fizet az üzemeltetőnek, a meghatározott mértékben. Nőhet a forgalma is azoknak az üzleteknek, mivel a nemzetközi tapasztalatok szerint, a fogyasztók bevásárlási szokásait nagyban befolyásolja az, hogy mely üzletekben van lehetőség a visszaváltásra.

A visszaváltási pont üzemeltetése plusz szolgáltatást jelent a fogyasztóknak, akik korábbi felmérések szerint a visszaváltási díjat helyben vásárolják le

-írja a cég.

Na, de kik csatlakozhatnak?

Kötelező gépi visszaváltás esetén: kötelező a boltok regisztrációja az alábbi kritériumoknak megfelelően:

az eladótér mérete nagyobb, mint 400 négyzetméter, illetve a forgalom döntő része élelmiszer értékesítésből származik,

van folyamatos áramellátás,

van stabil és elég gyors LAN kapcsolat és internet,

a kötelezett üzleteknek biztosítania kell a visszaváltó automatáknak egy minimum másfél négyzetméteres, vásárlók által könnyen megközelíthető helyet,

továbbá olyan helyet is fenn kell tartania az üzleteknek, ahol a tömörített italcsomagolásokat az időjárás káros hatásaitól védve vannak (forgalomtól függő kapacitással).

Önkéntes gépi visszaváltás esetén: önkéntesen jelentkezhet az a vállalkozás amely rendelkezik adószámmal, valamint vállalja a visszaváltó automata üzemeltetését az alábbi feltételek szerint:

az eladótér mérete nem haladhatja meg a 400 négyzetméteres alapterületet,

minimum 10000 db/hónap forgalma van a 0,1-3 literes fém, műanyag és üveg csomagolású italoknak,

a megfelelő áram, LAN és internet kapcsolat ebben az esetben is alapfeltétel,

minimum 1 négyzetméter nagyságú teret kell biztosítani a visszaváltó automata számára,

a tömörített italcsomagolás tárolására alkalmas, időjárásálló hely biztosítása is kiemelt (heti forgalomnak megfelelő kapacitással).

Önkéntes kézi visszaváltás: kézi visszaváltó pont bárhol létrehozható, ahol lehetséges ezer darab ép palack megfelelő raktározása az elszállításig:

az eladótér itt sem haladhatja meg a 400 négyzetméter alapterületet

a 0,1-3 literes fém, műanyag és üveg csomagolású termékeknek a forgalma kisebb, mint 10000 db/hónap

alapfeltétel itt is az áramellátás és az internet kapcsolat, viszont a LAN kapcsolat már nem,

ezeknek az üzleteknek üzemkészen kell tartani egy vonalkód beolvasására és mobil applikáció kezelésére alkalmas eszközt,

1000 darab, zsákban gyűjtött, ép állapotú italcsomagolás tárolására alkalmas tárolóhely is fontos, hogy legyen

az elszállítás érdekében biztosítani kell egy parkolót, mely közel helyezkedik el a bolthoz, mindezt egy 3,5 tonnás gépjármű számára

Az önkéntes csatlakozásnak nem feltétele a tevékenységi kör, a nyitvatartás, de még az üzlet mérete sem. Az a szereplő, amely biztosítja az üzemeltetési feltételeket, megpályázhatja a rendelkezésre álló automatákat vagy kézi visszaváltó pontként csatlakozhat a rendszerhez, függetlenül attól, hogy gazdálkodó, nonprofit szervezet, üzlet, vendéglátóegység vagy éppen szolgáltató vállalkozás. Ilyenek például az italnagykereskedések, munkahelyek, irodaházak, benzinkutak, bevásárlóközpontok, ételudvarok, vásárcsarnokok.

Fogyasztói visszaváltás

Az új rendelet értelmében a fogyasztók 2024 kezdetével a visszaváltási díjas termékek után 50 forintot fog még pluszba fizetni minden vásárláskor, ugyanakkor nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy amennyiben visszaváltásra megfelelő formában - törés mentesen, látható vonalkóddal - visszaviszi a fogyasztó a visszaváltó pontra az italcsomagolást, akkor azt a bizonyos 50 forintot visszakapja. A visszatérítésnek három módja van. Az első a visszatérítendő összegről a visszaváltó automata utalványt ad ki, ami a kereskedőnél készpénzre váltható, vagy beszámítják a vásárlás összegébe. A második megoldás a REpont segítségével történhet, a felhasználói fiókban megadott bakszámlaszámra azonnali utalással lehet majd ezt intézni. Végül van lehetőségünk jótékonykodni is, hiszen fel is ajánlhatjuk az összeget rászorulóknak, erre majd a visszaváltó automata kommunikációs paneljén lesz módunk.

Továbbá kérdés tárgyát képezheti az is, hogy ugyanott kell-e visszaváltanunk a vásárolt termékek csomagolásait? A válasz erre nem, bárhova visszavihetjük a csomagolásokat, az üzleteknek biztosítaniuk kell valamennyi kötelezően visszaváltandó egyutas csomagolás visszaváltását. Természetesen blokkot sem kell bemutatni visszaváltáskor.

Figyelnünk kell azonban a jelölésekre is

csak a 2024. január 1. után forgalomba hozott palackok minősülnek kötelezően visszaváltási díjas terméknek, ezek után kell a vásárláskor megfizetni az 50 Ft/palack visszaváltási díjat,

a kötelező kötelezően visszaváltási díjas rendszerbe tartozást a palackokon kötelezően feltüntetett logó jelzi, továbbá a korábban forgalomba hozott ugyanolyan típusú termékhez tartozó vonalkódhoz képest új vonalkódon kerülnek forgalomba,

a korábban forgalomba hozott termékek továbbra is forgalmazhatók, ezekre továbbra sem kell megfizetni a visszaváltási díjat, de a visszaváltásuk sem lehetséges – az ezáltal meg sem fizetett – visszaváltási díj visszatérítése mellett. A polcokon tehát egyaránt lehet majd logózott visszaváltási díjas, és logó nélküli italtermékekkel találkozni ugyanabban az italtermék fajtában,

a visszaváltás a vonalkódok leolvasásán és a termékregisztrációkor az adott vonalkódhoz kapcsolt fizikai paraméterek együttes ellenőrzésén alapul.

Fontos még az is, hogy ne nyomjuk össze a palackokat, mert az automaták a csomagolás formáját, súlyát, és vonalkódját azonosítják, tehát ezek alapján váltják vissza a palackokat. Ezáltal csak és kizárólag ép, nem összenyomott, jól olvasható vonalkódú termékeket lesz képes visszaváltani a rendszer. A visszaváltás ugyanakkor azért éri meg, mert a palackok visszakerülnek a körforgásba, amiért a betéti díjat vissza fogjuk kapni, ráadásul a rendszernek köszönhetően a hazai gazdaság is értékes újrahasznosítható alapanyaghoz juthat, nyersanyagot biztosítva az új palackok gyártásához.

