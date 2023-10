Ezért van az egekben a vidéki házak árai: a gatyája is rámehet annak, aki laksát akar venni

A lakóingatlanok piacán a tavalyi energiakrízis és drágulás miatt még fontosabbá váltak a fenntartási költségek a vevők számára, ami az idei fűtési szezonban még hangsúlyosabb lehet. A jelenség jól látszik az eladó szigetelt és szigetelés nélküli lakóingatlanok átlagos négyzetméterára közötti különbségekből is - áll az ingatlan.com friss elemzésében, amely a most induló fűtési szezon apropóján azt is megnézte, hogy a különböző fűtési típusokhoz milyen négyzetméterárak tartoznak.

Budapesten a szigeteléssel rendelkező házak 26 százalékkal magasabb átlagos négyzetméteráron szerepelnek a kínálatban, mint a szigeteletlen ingatlanok. A lakásoknál pedig 17 százalékos a különbség. A fővároson kívüli piacon Győrben, Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Miskolcon és Kecskeméten 6-60 százalékos lehet az eltérés. Az országos adatokból kiderül, hogy a hőszivattyús és mennyezeti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok érik a legtöbbet a piacon. Egy-egy ház vagy lakás szigetelése nagyon jelentősen csökkentheti a fűtési kiadásokat, de ennek ellenére még jelentős a szigeteletlen lakóingatlanok aránya országszerte. Nem csupán a rezsiköltség leszorítása miatt éri meg egyre jobban leszigetelni a lakóingatlanokat, hanem azért, mert a beruházás miatt az ingatlan is értékesebb lesz. A szigetelt és korszerű fűtési rendszerrel rendelkező ingatlanok többletértéke még tovább erősödhet az idei fűtési szezonban - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember hozzátette, hogy az ingatlanok energiahatékonyságának javítása még inkább megtérülő beruházás lehet a most kibontakozó közel-keleti feszültségek fényében, ami akár a világpiaci energiaárakra is hatással lehet. Jelentős eltérések A vármegyeszékhelyeken is - akárcsak a fővárosban - jelentősek az eltérések. Győrben például a szigetelt házak átlagos négyzetméterára 797 ezer forint, ami bő 60 százalékkal haladja meg a szigetelés nélkülikét. A győri lakásoknál 21 százalékos a differencia, így a szigeteléssel rendelkező lakásoknál 810 ezer forint a négyzetméterár. Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Miskolcon és Kecskeméten például a szigetelt házaknál 483-99 ezer forint, a lakások 478-876 ezer forint az átlagos négyzetméterár, ez várostól függően 6-60 százalékos többletet jelent. A fűtési típusok alapján szintén jelentősen az értékkülönbségek, amit az is indokol, hogy az energetikailag leghatékonyabb fűtési rendszerű ingatlanok minősége eleve magasabb. Ez szintén. A legkorszerűbb fűtési megoldások közé sorolt hőszivattyús, mennyezeti vagy falfűtéses lakóingatlanoknál akár 20-50 százalékos lehet az ártöbblet. Fontos látni, hogy a korszerűbb fűtési rendszerek csak akkor jelentenek megtakarítást, ha az energiahatékonyan megtermelt meleget az ingatlan meg is tartja, vagyis szigeteléssel rendelkezik - fejtegette Balogh László. Címlapkép: Getty Images