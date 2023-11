Tele van kiskapuval a babaváró kölcsön: így játszhatod ki őket

Már biztos, hogy a babaváró kölcsön velünk marad jövőre is, ráadásul a maximális hitelösszeg a jelenlegi 10 millió forintról 11 millió forintra emelkedik. Van azonban olyan élethelyzet, amikor nem szabad várni a támogatott hitel igénylésével, hanem lépni kell még 2023-ban. A Bankmonitor elemzői szerint nem érdemes a dolgot félvállról venni, a tét több millió forint lehet.

Ha a felség 30 és 40 év között van A babaváró hitelt jelenleg azon házaspárok kaphatják meg, ahol a feleség igényléskor nem töltötte még be a 41. életévét, 2024-től azonban 30 év lesz a felső korhatár. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg babaváróra jogosult házaspárok egy jó része nem felel meg a 2024-es szabályoknak. Ők nemhogy a 11 millió forintot, de a 10 millió forintot sem kaphatják meg jövőre. Számukra a gyors lépés lehet a jó döntés, hiszen ezen több millió forint múlhat. Van azonban egy kiskapu: a jövő év még átmeneti időszak lesz, ugyanis abban az esetben továbbra is 40 év marad a felső korhatár, ha már igazoltan úton van a baba.

Ha most van szükségünk pénzre

Ha most van szükségünk pénzre, akkor nem érdemes halogatni a babaváró igénylését. A kamatmentes támogatott hitel remek választás lehet lakásvásárláshoz, felújításhoz vagy akár autóvásárláshoz, a kölcsön ugyanis szabad célú, gyakorlatilag arra fordíthatja a házaspár, amire csak akarja. Az alacsony kamat mellett a Bankmonitor szakértői szerint van egy másik oka is annak, ami miatt kiváló a babaváró egy lakáscél megvalósításához. Ha piaci lakáshitelre is szükségünk van a vásárláshoz vagy építkezéshez, akkor a babaváró hitel 75 százaléka önerőnek minősülhet. Vagyis egy 10 millió forintos babaváróból 7,5 millió forint még a saját megtakarításunkat is kipótolhatja, helyettesítheti. Hogy pontosan miként használható fel a babaváró önerőként, arról itt lehet többet megtudni.

Itt is van azonban egy kiskapu: felvehetünk idén egy piaci hitelt a célunk megvalósításához, majd jövőre megigényelhetjük az emelt összegű babavárót. A kamatmentes kölcsönből pedig visszafizethetjük a piaci kamatozású hitelünket. Így csak pár hónapig kell a magasabb havi törlesztőt fizetni, cserébe plusz egy millió kamatmentes kölcsönhöz juthatunk. Ez a megoldás azonban csak akkor működik, ha a fizetésünk és a megvásárolni kívánt ingatlan elbírja a plusz piaci hitellel járó terheket (jelzálogjogot és törlesztőrészletet).

A babaváróhoz kapcsolódó büntetés is emelkedik jövőre

A babaváró egy kamatmentes hitel az adós számára, a bank azonban kamattámogatást kap utána az államtól. Ha megsértjük a jogszabályi feltételeket, akkor megszűnik a kamatmentesség, valamint az addig kapott támogatást is vissza kell fizetnünk. Jelenleg a kamattámogatás mértéke az 5 éves állampapírhozam 1,3 szorosa + 1 százalék, ami decembertől 10,8 százalék támogatást jelent. Ezt a kamatot kell utólag megfizetnie például annak, akinek nem születik gyermeke a futamidő első 5 évében.

Jövő évtől azonban megváltozik a kamattámogatás kiszámításának módja az új igényléseknél. Továbbra is az 5 éves állampapírhozam lesz a kiindulási alap, ám annak 1,1 szerese + 1 százalék lesz a támogatás új mértéke. Ez az aktuális állampapírhozam alapján 9,29 százalék kamattámogatást jelentene. Ez látszólag jó hír az adósoknak, hiszen csökken a támogatás, ugyanakkor van még egy változás: jövő évtől a jogszabályi előírások megsértésekor a büntetés mértéke nem lehet kisebb a jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt értékénél. Ez a jelenlegi alapkamat mellett 14,5 százalékos büntetést eredményezne, vagyis a fizetendő büntetés jövőre jelentősen meghaladhatja a jelenlegi értéket. Persze nagy kérdés, hogy miként alakul jövőre a kamatpálya, hiszen a büntetést a szabályszegéskor érvényes alapkamat alapján határozzák meg. Nagyon alacsony alapkamat esetén nem morzsolódik le teljesen a büntetés, ugyanis az államtól kapott kamattámogatást mindenképpen vissza kell fizetni.

Már úton a baba, bármikor megszülethet a gyermek

A babaváróhoz kapcsolódó kedvezmények a futamidő alatt születendő gyermekek után járnak. Éppen ezért terhesség alatt a legjobb felvenni a kölcsönt, hiszen már biztosak lehetünk a kamatmentességben. Ha már közel a szülés, akkor érdemes sietni az igényléssel is, nehogy lecsússzunk a kamatmentességről. Ha még több hónap van a szülés várható időpontjáig, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy megvárjuk a 2024-es évet, hogy kihasználhassuk a nagyobb összegű babavárót. De itt már némi kockázat megjelenik: mi történik, ha koraszülött lesz a baba? Mennyire egyszerű nagy pocakkal az ügyintézés? Kell a hiteligényléssel járó stressz pár héttel a baba érkezése előtt? Ezeket is mérlegelni kell akkor, amikor arról döntünk, hogy kitoljuk-e a hiteligénylés időpontját.

Címlapkép: Getty Images