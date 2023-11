Borsos ára lesz idén a karácsonyi halvacsorának: mutatjuk, milyen árakra számíthatunk

Karácsonykor sok magyar háztartásban tartják azt a szokást, hogy halétel kerül az asztalra. Gyakran előfordul az is, hogy van, aki csak ilyenkor fogyaszt egyedül halat, mondjuk sült vagy halászlé formájában. Az ünnepek alatt a háziasszonyok változatos, egészséges halételeket varázsolnak a családi asztalra. Éppen ezért most annak jártunk utána, mennyiből hozhatjuk ki a karácsonyi halvacsorát, ha többféle húst is szeretnénk készíteni. A HelloVidék kérdéseire Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója válaszolt.

HelloVidék: Milyen évet zárt idén a magyar akvakultúra ágazata? Timmel Ede: A 2023-as esztendő sokkal több pozitívumot tartogatott az ágazat szereplőinek, mint a tavalyi év. 2022-es év válságok sorozatát hozták el a magyarországi haltermelőknek, az év elején orosz-ukrán konfliktus okozta energia és takarmányár robbanás sokkolta a gazdálkodóninkat, a nyár folyamán pedig az évszázad aszálya nehezítette a termelést. Idén a piacok megnyugodtak, az input anyagok terén egy komolyabb csökkenést tapasztaltunk, valamint az égiek is kegyesek voltak, így nem kellett komolyabb vízhiánnyal megküzdeni a halastavainknál, ezek a tényezők arra engednek következtetni, hogy erősebb évet tudunk zárni mint 2022-ben, azonban pontos számadást csak a jövő év elején tudunk adni. HelloVidék: Milyen halat fogyasztanak leginkább a magyarok? Timmel Ede: Amennyiben a hazai termelésből kikerülő halfajok fogyasztási szokásaira fokuszálunk, úgy elmondható, hogy a ponty szerepel az első helyen, ezt követi az afrikai harcsa, melynek termelésében első helyen állunk európai viszonylatban. Sajnálatos módon a hazai fogyasztók még mindig a külföldről érkező halak beszerzését preferálják, az éves hazai hal-fogyasztás közel 79 százalékát az importból származó halak adták 2021-ben. Fontos felhívnunk a fogyasztók figyelmét arra, hogy a távolkeletről importált haltermékek minősége, és élelmiszerbiztonsága messze elmarad a hazai előállítású halétól. Amig a magyar termelőknek a legszigorúbb termeléstechnológiai és higiéniai előírásoknak kell megfelelniük, addig egy harmadik országból érkező (Vietnám, Kína), például fagyasztva érkező haltermék előéletéről keveset tudhatunk biztosan, ezért mindenkit arra biztatunk a saját egészégének megőrzése érdekében válassza a kiváló minőségű, nyomon követhető magyar halat, nem csak az ünnepekor, hanem az év minden napján amikor halfogyasztásra adják a fejüket. HelloVidék: Mennyi hal fogy évente? Mennyi halat fogyasztunk átlagosan? Timmel Ede: Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) kimutatása szerint Magyarországon az egy főre jutó éves átlagos halfogyasztás 2021-ben 6,52 kg volt ami lényegesen alacsonyabb az EU többi tagországának halfogyasztásánál, a rendelkezésre álló adatok szerint 2020-ban az egy főre vetített halfogyasztás az EU-ban körülbelül 23,3 kg volt, míg világ halfogyasztása a FAO adatai szerin, megközelítőleg 20,1 kg volt 2020-ban. Ezeket az adatokat azért tartottam fontosnak megosztani önökkel, mert így látjuk, hogy hol tartunk, és merre kell elmozdulnunk a jövőbe halfogyasztás tekintetében. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) kiemelt feladata a hazai halfogasztás népszerűsítésé, ezért is hívtuk életre a HalPéntek kampányunkat, melyen keresztülmár többszázezer embert értünk el, akikkel igyekeztünk megosztani olyan recepteket, amelyeket a magyar termelők által előállított halakból tudnak elkészíteni. HelloVidék: Hogyan változott a magyarok halfogyasztása az elmúlt évekhez képest? Timmel Ede: Az egy főre vetített éves halfogyasztás 2020-hoz képest 2021-ben 15 dekagrammal nőtt (AKI adat), ami minimális javulásnak számít az előző időszakhoz képest. Hazánkban a halhúsfogyasztás hagyományosan a keresztény ünnepekhez kötődik, a húsvét előtti böjti időszakban, valamint, karácsonyra vásárolják a legtöbb halat a fogyasztók. A fogyasztók egy része tart a szálkától, korábbi rossz élményből kifolyólag nem vesz halat, vagy nem szívesen dolgozza fel halat a saját konyhájában. Egy korábbi kutatás szerint a fogyasztók inkább előnyben részesítik a tengeri eredetű halakat, mert azok feldolgozottsági foka magasabb, konyha- készen vagy azonnal fogyasztható formában állnak rendelkezésre. Az elmúlt években itthon is sikerült áttörést elérni ezen a területen, az áruházak polcain most már megtalálhatóak a fogyasztásra kész halászlevek, halsűrítmények, füstölthalak, fagyasztott haltermékek és pástétomok. HelloVidék: Karácsony kiemelten fontos a halfogyasztás szempontjából. Ilyenkor milyen halak kerülnek a családi asztalra? Timmel Ede: A tradicionális karácsonyi menüsor elkészítéséhez a háztartások még mindig a ponty keresik leginkább, de nagy az érdeklődés a szürkeharcsa és az afrikai harcsa iránt, valamint a süllő is főszerephez jut ilyenkor a családok ünnepi asztalán. HelloVidék: Milyen árakra számíthatunk az ünnepekhez közeledve? Mennyibe kerülnek majd a legkedveltebb fajták? Timmel Ede: A vásárlók számára jó hírt tudok közölni, a fentiekben ismertetett idei évi pozitív hatásoknak köszönhetően a karácsonyi hal ára mérséklődhet a tavalyi árakhoz képest. Az élő ponty esetében kilónként 1790-2300 forintos árat kérhetnek majd el a kereskedők, a harcsa ára 4000 forint körül fog mozogni. A halpultokban megtalálhatóak lesznek a halak feldolgozott formában is (patkó, filé, csont, belsőség), ebben az esetben nyilván magasabb árral fogunk találkozni. 