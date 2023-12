1,1 milliárd forint támogatást kapott Sopron: mutatjuk, mire ment a pénz

Mintegy 1,1 milliárd forint kormányzati támogatásból korszerűsítették a Lenkey utcai egészségházat Sopronban.

A soproni önkormányzat közleménye szerint a fejlesztési munkálatokat idén februárban kezdték el. Megújították az épület belső és külső homlokzatát, új nyílászárókat építettek be, rekonstruálták a tetőket, a vízszigetelést, korszerű kondenzációs gázkazánokat és új radiátorokat szereltek be. Az épület áramfogyasztását szinte teljes mértékben a tető teljes felületén elhelyezett napelemes rendszer szolgálja. Korszerűsítették a villamos hálózatot, energiatakarékos LED-lámpatesteket és új liftet építettek be. A rendelőket kifestették és klimatizálták, a földszinten mozgáskorlátozottak számára is elérhető vizesblokkot alakítottak ki. A várótermekbe a régi, elhasználódott székek helyett új ülőhelyeket tettek, és egységes, modern információs táblákat raktak ki. Újjáépítették a közösségi tereket, továbbá rozsdamentes, üvegbetétes acélkorlátot helyeztek el a lépcsőházban.

Mindezeken túl rekonstruálták az épület előtti és melletti burkolatokat, valamint a csapadékcsatornát. A Lenkey utca aszfaltburkolatát az önkormányzat saját forrásból újította fel, az utca pedig a Deák tér felől egyirányú lett, ami révén további parkolóhelyeket alakítottak ki. A korszerűsítést a soproni székhelyű FÉSZ Zrt. végezte.

Címlapkép: Getty Images