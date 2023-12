Foghatják a fejüket a magyar háziasszonyok: ennyivel nőttek idén a süteményárak

Az elmúlt egy év felemásan alakult a hazai édességgyártók körében, az általunk megkérdezett szakemberek azt mondták, hogy idén ugyan drasztikusan nem emelkedtek az alapanyagárak, de jelentősen nem is csökkentek. A szaloncukrok átlagos kilós átlagára 5-6 ezer forint, de a prémium kategóriában már 12-15 ezer forinttal kell számolni az idei ünnepi szezonban. Aggodalomra ad okot, hogy egyre kevesebb hazai alapanyag van a piacon, miközben jelentősen nő a külfödi alapanyagok részaránya. Az ágazat ráadásul óriási munkaerőhiánnyal küzd, ami nagymértékben befolyásolja az előállítási költségeket is.

A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint, ha cukor, vagy a kakaó árára gondolunk, akkor sajnos nincs okunk örülni. Az alapanyag árak az elmúlt egy-két évben megduplázódtak és a csokoládé ára várhatóan jövőre megint drasztikusan emelkedni fog a kakaó jelenlegi világpiaci árának köszönhetően, ami több évtizedes rekordon áll már most is.

Az idei évben a megemelkedett energiaköltségekkel kellett megküzdeniük a cukrászdáknak, amit már lehetetlen volt teljesen a vendégekre hárítani, mert akkor már olyan magas áron kellett volna a süteményeket értékesíteni, hogy a vendégek elmaradtak volna a cukrászdákból

- mondta lapunknak Erdélyi Balázs, a testület elnöke.

A szakember szerint az év elején némi visszarendeződés volt tapasztalható, ami ugyan bizakodásra adott okot, de utána sajnos megállt és újra emelkedni kezdtek az árak. Mint mondja, nehéz kiemelni egyes alapanyagot, mert szinte minden dupla annyiba kerül ma, mint 2021-ben. Erdélyi Balázs szerint minden alapanyagra más és más volt hatással, de van olyan is, aminél minden negatív hatás egyszerre jelentkezett.

Emelkedtek az előállítási költségek, emelkedtek a szállítási költségek, megnövekedett kereslet készlethiányt okozott, aminek szintén árfelhajtó hatása volt

- tette hozzá.

Tetézi a helyzetet, hogy nemcsak az alapanyagárak okoznak problémát, hanem már a munkaerőhiány is. Ezzel kapcsolatban a szakember fontosnak tartotta leszögezni, sokszor csak nehézségek árán, vagy csak kevesebb mennyiséget tudnak előállítani.

A piacon óriási a verseny, és a meglévő munkaerőt pedig csak versenyképes fizetéssel lehet megtartani. Mindezek tükrében ezeket a megnövekedett költségeket kellett megfizetni idén és így lett például drágább 1 kg málnapüré, 1 kg mangópürénél.

Ott spórolnak, ahol tudnak

Természetesen adódik a kérdés, hogy a gyártók hogyan tudják kigazdálkodni a magas költségeket. Ezzel kapcsolatban Erdélyi Balázs azt mondta, hogy az egyes cukrászdákban nem lehet az egekbe emelni az árakat, mert az vendégvesztéssel, forgalomcsökkenéssel járhat, ugyanakkor az is igaz, hogy nem emelnének árakat. Egy cukrászdai desszert ára még mindig nagyjából fele annyiba kerül, mint egy hasonló szintű étterem desszertje.

Nehéz éven vagyunk túl, de szerencsére az Ipartestület tagvállalkozásai még talpon vannak, eddig a tömeges bezárásokat még megúsztuk. Sokan kénytelenek voltak a tartalékaikat beáldozni, például arra, hogy kifizessék az energiaköltségeket, ami sok estben három-négyszeresére emelkedett. Kicsit aggodalommal is nézünk a jövő év elejére, hogy a téli hónapokat hogyan fogják átvészelni a vállalkozások

- emelte ki.

A Magyar Cukrász Ipartestület tapasztalatai szerint a magyar vendégek még mindig szeretik a süteményeket és a fagylaltot is, szívesen járnak még mindig cukrászdába. A klasszikus termékekből (dobostorta, Esterházy-torta, krémes, csokitorta, gesztenyepüré, somlói galuska) fogy a legtöbb általában, de üde színfoltja és kihagyhatatlan része a választéknak a nemzetközi modern cukrászat termékei is. A Magyarország Tortájára is évről-évre kíváncsiak az emberek, töretlen a lelkesedés.

A fagylaltok mellett, ami egy húzóterméke a cukrászdáknak a pogácsák, sós süteményekre is nagy igény van. Ahol széles és izgalmas választékkal készülnek, ott nem győzik sütni. A karácsonyi ünnepek alatt természetesen a bejglié a főszerep, de édes teasütemények és egyéb vendégváró sütemények is szépen fogynak ilyenkor.

Egyre kevesebb a hazai alapanyag

Ami a hazai, és a külföldi gyártók részarányát illeti az alapanyagok tekintetében sajátos tendencia van kibontakozóban. Ugyan a világ minden tájáról érkeznek alapanyagok, ám sajnos egyre kevesebb hazai alapanyag van a piacon.

A gyümölcspürék általában Franciaországból, Olaszországból és Spanyolországból érkeznek, de vajból és tejszínből is szinte csak import kapható a nagykereknél. Lisztből többnyire hazait használnak a cukrászok, egy-két kivétellel, amikor olyan terméket készítenek, amihez szükséges az eredeti külföldi (olasz vagy francia) liszt.

Csokoládéból belga, francia, spanyol cégek termékeit használják fel legnagyobb mennyiségen itthon. Import cukorból tudják csak fedezni az igények nagyobb részét, de azért elérhető hazai cukor is a piacon. Törekednek a vállalkozások a termelőktől vásárolni, akiknek van lehetőségük nagyobb mennyiségeket feldolgozni, azok a hazai gyümölcstermelőktől is tudnak közvetlenül vásárolni

- zárta kérdésünkre Erdélyi Balázs.

Az emberek inkább olcsóbb termékeket vásárolnak A Magyar Édességgyártók Szövetségének felmérése alapján a szaloncukrok átlagos kilós átlagára 5-6 ezer forint, de a prémium kategóriában már 12-15 ezer forinttal kell számolni az idei ünnepi szezonban. A szervezet szerint karácsonykor a magyarok mintegy 3-3,5 tonna szaloncukrot fogyasztanak átlagosan. Ami fogyasztási szokásokat illeti, 2022-ben a csokimikulás volt a legsikeresebb termékkategória, hiszen minden más termék esetében csökkent a visszaesés, de csokimikulások esetében némileg emelkedett. Az emberek inkább olcsóbb termékeket vásárolnak, nagyon mennek a sajátmárkás termékek, és egyértelműen nő az olcsóbb édességek iránti kereslet.

