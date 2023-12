Erre megéri lecsapni: új kedvezményt igényelhetnek a magyar termelők, mutatjuk a részleteket

Agrárszektor 2023.12.05. 13:24 Megosztom

Három agrárkonferenciával is készül 2024 első félévében a Portfolio Csoport: március 19-én jön az egyik legrangosabb tavaszi agrárrendezvénynek számító Agrárium 2024, és jövőre először, két vadonatúj konfereniát is szervezünk, május 22-én az Agrofood 2024-et, május 23-án pedig az Agrofuture 2024-et. Érdemes már most lecsapni a jegyekre, hiszen csak decemberben mindhárom eseményre 24% százalék kedvezménnyel lehet megvásárolni őket!

A mindent elsöprő és nagy sikerű Agrárszektor 2023 Konferencia után 2024 első félévében három agrárkonferenciával is várja az érdeklődőket a Portfolio Csoport. Március 19-én elindítjuk az évet az egyik legrangosabb tavaszi agrárrendezvénynek számító Agrárium 2024-gyel, és jövőre először szervezzük meg május 22-én az Agrofood 2024-et, május 23-án pedig az Agrofuture 2024-et. Mindhárom esemény a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpontban kerül megrendezésre. Érdemes gyorsan lecsapni a jegyekre, mert most decemberben mindhárom eseményre 24% százalék kedvezménnyel lehet megvásárolni őket! 2024. március 19-én jön az Agrárium 2024 A Portfolio Csoport Agrárium 2024 Konferenciája az egyik legrangosabb szakmai esemény az agrárgazdaságot érintő tavaszai rendezvények között. A konferencia alapvető célja, hogy információkat nyújtson minden olyan fontos, év elejétől bekövetkező változásról, amely meghatározza az agrárpiaci szereplők eredményes gazdálkodási-üzleti tevékenységeit 2024-ben. A rendezvény a leglényegesebb témákat széles spektrumban világítja meg, így valamennyi gazdálkodási méretű mezőgazdasági termelőnek, élelmiszeripari társaságnak, kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásnak, illetve az ágazatot kiszolgáló szektorban érdekelt cégeknek - integrátoroknak, inputanyag-forgalmazóknak, gépkereskedőknek, pénzügyi intézményeknek, biztosítóknak - hasznos információkat, illetve megjelenési és bemutatkozási lehetőséget nyújthat. A konferencia arra fókuszál, hogy a legfajsúlyosabb változásokat színvonalas előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel mutassa be, amelynek érdekében a legkompetensebb államigazgatási, üzleti, pénzügyi és érdekképviseleti szakértőket és csúcsvezetőket szólaltatja meg. Kiemelt témák lesznek többek között: Az uniós közös Agrárpolitika (KAP) legfontosabb változásai 2024-ben

Az agrártámogatási kérelmek benyújtásának 2024-es feltételei

Földhaszonbérleti díjak és földárak 2024-ben, a földszabályozás aktuális változásai

Új agrárfinanszírozási támogatások, banki hiteltermékek és követelmények

A szántóföldi növénytermelés piaci és értékesítési lehetőségei 2024. május 22-én Agrofood 2024 A Portfolio Agrofood 2024 Konferencia a Portfolio Csoport új, országos jelentőségű rendezvénye az élelmiszeripari vállalkozások, illetve az iparággal kapcsolatban álló beszállító mezőgazdasági termelők, kiszolgáló-szolgáltató ágazatok és élelmiszerkereskedelmi cégek számára. A konferencia részletesen áttekinti az élelmiszeripar piaci, támogatási, finanszírozási és szabályozási helyzetét, és kiemelten foglalkozik az iparág hatékonyságnövelést célzó fejlesztési-beruházási lehetőségeivel. A rendezvény célja, hogy eredményes tevékenységeikhez konkrét gazdálkodási-üzleti információkat nyújtson az élelmiszeripari vállalkozások számára, és hozzájáruljon termelési és piaci pozícióik erősítéséhez, illetve szükséges fejlesztéseik megvalósításához. Kiemelt témáink lesznek többek között: A hazai élelmiszeripar támogatási lehetőségei az Európai Unió Közös Agrárpolitikájában

Új élelmiszeripari fejlesztési és pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Programban

A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) következményei az élelmiszeriparban

Az élelmiszeripar közterhei és adózási kérdései

Fokozódó importveszély a hazai élelmiszerpiacon 2024. május 23.: Agrofuture 2024 A Portfolio Csoport AgroFuture konferenciája egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Az Európai Unió agrárszabályozási előírásai, a klímaváltozás elleni küzdelem és az agráriummal szembeni társadalmi-fogyasztói elvárások változása olyan helyzetet teremt, amely gyökeresen új szemléletet és termelési gyakorlatokat tesz szükségessé a hazai agrárgazdaságban is. Ez ma már komoly támogatáshoz jutási kérdés is, hiszen az Európai Uniós az agrár- és vidékfejlesztési támogatások mind nagyobb hányadát köti környezetvédelmi és fenntarthatósági követelmények teljesítéséhez. A rendezvény - másik kiemelt témakánt - azokat az innovációs trendeket, termékeket és technológiákat mutatja be, amelyeket versenyképességük növelése érdekében ismerniük és alkalmazniuk kell a hazai agrárgazdaság szereplőinek. Néhány kiemelt téma: Az Európai Unió fenntarthatósági célkitűzései és követelményei az agrárgazdaságban - fenntarthatósági és környezetvédelmi célokhoz kötött agrártámogatások az unió Közös Agrárpolitikájában (KAP)

Fenntarthatósági és környezetvédelmi célokhoz kötött agrártámogatások az unió Közös Agrárpolitikájában (KAP)

Az agroökológiai program (AÖP) teljesítéséhez szükséges előírások változásai a KAP egyes pillérében

Fenntarthatósági trendek a mezőgazdasági inputanyag-felhasználásban, új termékek

