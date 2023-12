Dúl az árhorror a henteseknél: brutális, mennyibe kerül kilónként az ínyencek kedvenc pecsenyéje

HelloVidék 2023.12.06. 15:02 Megosztom

Sokak számára kihívás a jó, ízletes és nem mellesleg egészséges bárány- és juhhús ételt elkészíteni. A legtöbb fogyasztóban az a kép él, hogy a „birkahús” valami faggyús húsféleség, amiből az ételkészítés hatalmas gyakorlatot és szaktudást igényel. Ezt a helyzetet sokáig tartósította az a tény is, hogy kevés helyen lehetett juh- és bárányhúshoz jutni, és kevés kiskereskedelmi lánc üzleteiben jelent meg ez a húsféleség. Mára viszont a legnagyobb áruházak készletében mindig találhatunk valamilyen juh- és bárányhúst, persze kérdés, hogy az ára mennyire vonzó a vásárlók számára. Mennyibe kerül most ez a húsféle? Milyen sikerek történtek az ágazatban? Most kiderül!

Az elmúlt évtizedek egyik hatása lett, hogy az emberek nagy hányada városi lakossá vált, és a juh- és bárányhús kiszorult a napi ismeretei közül, a legtöbbjük el is felejtette mi is a bárány és a juh, nemhogy a húsukból készült ételt kóstolt volna. Ahogy azt Prof. Dr. Kukovics Sándor, a Juh Terméktanács ügyvezető igazgatója írja az Ízletes és fenntartható - juh- és bárányételek receptkönyve című kiadványban: Ami a lakosság többségének ismeretében megmaradt, az a húsvéti bárány, ami vallási alapon is fogalomként fennmaradt. Emellett, a juhhús étel ma is a pásztorok eledeleként valaha meghonosodott „birkapörkölt”-ként ismert fogalom, mert benne van szinte szokásjog alapján az elmúlt 30-40 év alatt megjelent szakácskönyvekben, és jelentős számú vidéki csárda és étterem is fenntartja ezt az ételt az étlapján. Illetve nem is lehet meg egyetlen lakodalom vagy nagy családi esemény sem birkapörkölt nélkül, mert erre a hagyományra még emlékeznek. Sokak számára kihívás is a jó, ízletes és nem mellesleg egészséges bárány- és juhhús ételt elkészíteni. A legtöbb fogyasztóban az a kép él, hogy a „birkahús” valami faggyús húsféleség, amiből az ételkészítés hatalmas gyakorlatot és szaktudást igényel. Ezt a helyzetet sokáig tartósította az a tény is, hogy kevés helyen lehetett juh- és bárányhúshoz jutni, és kevés kiskereskedelmi lánc üzleteiben jelent meg ez a húsféleség. Manapság szerencsére eljutottunk odáig is, hogy már a darabolt mellett megjelentek a szeletelt, és a konyhakész húsféleségek, sőt, már pácolt, fűszerezett, sütésre előkészített készítmények is elérhetőek az üzletekben egyre növekvő számban. Szerencsére, az utóbbi években sikerült nyitni a bárány- és juhhús készítés ismereteinek ablakán és egyre többféle húsétellel ismerkedhetnek meg a fogyasztók, kaphatnak követhető mintát egy-egy ünnepi és néha hétköznapi étel elkészítéséhez. Mennyiért kapható a boltokban? Hogy mennyire zsebbenyúlós húsféle a bárány? Megnéztük a nagyobb áruházakat, milyen áron kínálják ezt a terméket. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy: A Tesco online kínálatában vehetünk dobozos, csontos báránycomb szeletet, ennek ára 9790 Ft/kg, de vehetünk csíkozott, gyros fűszerezett bárányhúst is, aminek ára 7999 Ft/kg, de kínálnak még juh pörkölthúst, csont nélkül, 4699 Ft/kg áron.

Az Auchan online shopjában Sous vide bárány csülököt találunk, mely dobozos kiszerelésben 2800 Ft.

A Spar kínálatában is találunk bárányhúst: a bárány steak ára 11 790 Ft/kg, a csontos bárány gerinc 12 990 Ft/kg. Ha áruházban vásárolnánk meg ezeket az alapanyagokat, érdemes megnézni a fagyasztott termékeket, illetve a hűtőpultokat is, hiszen az ünnepi időszak előtt találhatunk kedvezményeket, akciókat vagy nagyobb választékot is. Rengeteget költött az ágazat a bárány- és juhhús reklámozására A Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet (röviden: Juh Terméktanács) és a spanyol testvérszervezet, az Interovic (La Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne) közösen a 2021-2023 közötti időszakra újabb Európai Uniós támogatást nyert a juh- és kecskehús fogyasztásának európai népszerűsítésére. A pályázat keretében Magyarországon csak a bárány- és juhhús népszerűsítésére került sor. Az elnyert EU támogatású spanyol-magyar multi promóciós program nemcsak a két ország ágazatainak együttműködését jelentette, hanem esélyt adott a spanyol fejlesztések megismerésére és hasznosítására, valamint a hazai eredmények spanyol kollégák számára való átadását is lehetővé tette. A program fő célkitűzései a következők voltak: A program lehetőséget teremtett a juh- és bárányhús termékek jó megítélésének növelésére a jelentőségük és pozitív hatásaik ismertetésének segítségével.

Lehetőség nyílt az előállítási mód előnyeinek hangsúlyozására, hiszen a termékek előállításának egész folyamata fenntartható, természetes és környezetkímélő.

Továbbá céljuk volt a juh- és bárányhús fogyasztásának növelése azok körében, akik korábban nagyon ritkán vagy soha nem fogyasztottak ilyen terméket.

Fontos emellett, hogy a HORECA szektor is európai eredetű bárányhúst válasszon, ezáltal is növelhető lenne a bárányhús fogyasztása az EU-ban, így Magyarországon is. A pályázati forrásból megvalósításra került több áruházi kóstoltatás és kiállításokon, rendezvényeken való megjelenés is. Országszerte összesen 15 kiállításon, vásáron és rendezvényen jelent meg a kampány, közel 322 ezer embert elérve. Emellett tovább folytatódott a Bárány Napok kezdeményezés, amely során hazai éttermekben speciális bárány- és juhhúsból készült ételeket lehetett fogyasztani évente kétszer, amely a pályázat ideje alatt minden évben megrendezésre került, vagyis összesen 6 alkalommal. A 3 év alatt 263 étterem vett részt ezen az eseményen, amelyen közel 79 ezer ember vett részt. A piackutatási eredmények alapján 2021-hez képest a bárányhúsos ételek étlapon történő rendszeres szerepeltetésének aránya több, mint 3,4%-os növekedést mutatott (66,7%). A vásárolt juh- és bárányhús ételek származását tekintve 2021-ben az Európai Unió területéről származó termékek megvásárlásának aránya 75,9% volt, ez a szám 2023-ra 80,7%-ra emelkedett. A piackutatások eredményei alapján a kampány végére 15,5%-kal javult a juh- és bárányhús megítélése a magyar lakosság körében. A felmérés szerint a harmadik évre az összes válaszadó 41%-a szerint fenntartható módon kerül előállításra a juh- és bárányhús, amely 15,6%-kal magasabb a kampány indulásához képest. Emellett más állat (például csirke, sertés) húsához képest a válaszadók 63,45%-a véli fenntarthatóbbnak e termékek előállítását. A harmadik év végére a megkérdezettek 33,1%-a fogyasztott rendszeresen juh-, vagy bárányhúst, összesen 92,4%-a evett valamilyen gyakorisággal és csupán 7,6% válaszolta, hogy soha nem fogyasztott a termékből. A ritkábban, mint havonta, illetve a soha nem fogyasztók aránya összesen 13,6%-kal csökkent a kampány hatására. A fenti eredmények alapján a kampány igen sikeresen és eredményesen zárult, hiszen több, mint 6,7 millió emberhez jutott el a kampány üzenete. A projekt hároméves, teljes költségvetése közel 7 millió euró volt, amelyből a magyar kampány 975 000 euróba került. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!