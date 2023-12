Durva húzás a hazai boltokban: hiába titkolják, így veheted észre, ha romlott a hús, sajt

Az ünnepek közeledtével egyre több áru halmozódik fel az üzletekben, áruházakban, van bőven, miből válogatni, vásárolni. Viszont ilyenkor a kapkodás, sietség miatt könnyebben leszünk figyelmetlenek, aminek bizony borsos ára lehet. Érdemes ilyenkor is ellenőrizni az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett dátumokat a fogyasztást és felhasználást illetően, ha nem akarunk pórul járni. Persze még a legnagyobb odafigyelés mellett is előfordulhat, hogy lejárt szavatosságú vagy nem túl jó minőségű hús kerül a kosarunkba, rosszabb esetben a hűtőnkbe. Mit tehet ilyenkor a vásárló? Kinél és hogyan tud reklamálni? Mit kell tennie a boltoknak? Ennek jártunk utána a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakembereinek segítségével.

HelloVidék: Mit tehet olyan esetben a vásárló, ha romlott húst, vagy egyéb más terméket vásárol és ezt már csak otthon veszi észre? Mit tesz a bolt ilyen esetben? Hogyan kell kezelnie az esetet?

Nébih: A vásárló a vásárlás helyén panaszbejelentést tehet szóban vagy írásban, melyet a forgalmazó köteles kivizsgálni. Az áru értékének visszatérítésére a vásárlás helyén tett bejelentés esetén van lehetőség.

HelloVidék: Milyen szabályok vonatkoznak a boltban tárolt húsokra, termékekre? ki ellenőrzi ezeket, illetve, hogyan tartatják be a szabályokat?

Nébih: A valamennyi élelmiszeripari vállalkozóra vonatkozó általános higiéniai követelményeket az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról határozza meg. A rendelet II. számú melléklete részletezi az élelmiszerforgalmazó helyre vonatkozó elvárásokat, melybe beletartozik a raktár is. Az élelmiszerek tárolására szolgáló helyeket tisztán, műszakilag megfelelő állapotban kell tartani. Az elrendezésének, méretének lehetővé kell tenni a megfelelő karbantartást, tisztítást, és kártevők elleni védekezést. Az élelmiszerek tárolására ‒ az élelmiszer előállítója által meghatározott hőmérsékleten tartás biztosítása érdekében ‒ megfelelő kapacitású és hőmérsékletű hűtőberendezésnek kell rendelkezésre állnia. A hűtőberendezések hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni és dokumentálni kell. Az élelmiszert a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában óvni kell a szennyeződéstől. Az élelmiszeripari vállalkozónak a HACCP – Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok – alapelvein alapuló folyamatos eljárást kell kialakítani és működtetni, amellyel biztosítható az élelmiszerek biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomonkövethetősége, valamint részletes önellenőrzési tervvel is rendelkeznie kell. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság országos ellenőrzési rendszerének a feladata a nem megfelelő minőségű vagy hamisított, esetleg élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő élelmiszerek teljes élelmiszerláncból való kiszűrése. A hatóság az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervben foglaltak alapján, éves bontás szerint végzi az ellenőrzéseket a teljes élelmiszerláncban. Az ellenőrzések és mintavételek számát kockázatbecslés alapján határozzák meg a lehetséges veszélyek, az élelmiszerbiztonsági kockázatok, valamint a területi adottságok figyelembevételével az ellenőrzendő létesítmények (előállítók és forgalmazók) és élelmiszercsoportok vonatkozásában. Eseti hatósági élelmiszer-ellenőrzésre más hatóságtól, civil szervezettől, vagy a fogyasztók részéről érkező, élelmiszerbiztonságot érintő bejelentés nyomán kerülhet sor. Az előállított és forgalomba hozott élelmiszerek biztonságosságának garantálásához a hatósági ellenőrzések mellett az élelmiszer-vállalkozások önellenőrzési tevékenysége is jelentős mértékben hozzájárul. A hatósági vizsgálatok rendszere kiegészül az élelmiszer-vállalkozások önellenőrzés során végzett vizsgálataival, melynek teljesítését a hatóság felügyeli. A két ellenőrzési rendszer kellő mértékben biztosítja az élelmiszerbiztonságot.

HelloVidék: Felelősségre vonható a bolt ilyen esetben? Mit tehet a vásárló, ha szeretné bejelenteni az esetet?

Nébih: Az élelmiszer-higiéniával, az élelmiszerbiztonsággal és az élelmiszerek minőségével kapcsolatos közérdekű bejelentéssel fordulhat a vásárló a forgalmazás helye szerinti területileg illetékes járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályához, de természetesen a Nébih is fogadja a közérdekű bejelentéseket e-mailben (zoldszam@nebih.gov.hu), továbbá ingyenesen hívható ZöldSzámot működtet a 06-80/2-63244 (06-80/a nebih) számon, melyen az élelmiszereket érintő fogyasztói panaszok, közérdekű bejelentések szintén megtehetőek. A ZöldSzám a nap 24 órájában hívható, munkaidőn kívül üzenetrögzítő rögzíti a hívásokat. További lehetőség a bármely mobiltelefonos platformon elérhető „Nébih Navigátor” alkalmazás, melynek segítségével rövid videóval, hangfájllal, vagy fényképpel is kiegészíthető a közérdekű bejelentés és ma már a Nébih facebook oldalán, valamint honlapján elérhető chatbot is fogadja a bejelentéseket. A bejelentések kivizsgálás céljából az illetékes hatósághoz kerülnek. A gyors és célzott hatósági kivizsgálás szempontjából fontos, hogy a bejelentés lehetőség szerint minél több adatot tartalmazzon a kifogásolt élelmiszerre, illetve a végzett tevékenységre vonatkozóan:

vásárlás helye (üzlet megnevezése, címe), ideje

élelmiszer pontos megnevezése

gyártó/forgalmazó megnevezése,

termék gyártási száma (csomagolt áruknál)

termék fogyaszthatósági/minőségmegőrzési ideje (csomagolt áruknál).

A végzett tevékenységre vonatkozó bejelentésnél fontos, hogy rendelkezésre álljon az üzlet pontos neve, címe, és a tapasztalt hiányosság vagy szabálytalanság a lehető legrészletesebben. Az élelmiszer-forgalmazó létesítmények ellenőrzése során a hatóság vizsgálja, hogy a végzett tevékenység feltételei, a forgalomba hozott élelmiszerek, valamint a tevékenységhez kapcsolódó dokumentáció megfelel-e az Európai Uniós és nemzeti jogszabályokban foglalt előírásoknak. Ha a fogyasztói bejelentést követő ellenőrzés során a hatóság hiányosságot, hibát vagy mulasztást tár fel az adott kereskedelmi egységben, kötelezi a vállalkozást azok megszüntetésére, valamint a jogsértéssel arányosan bírság kiszabására is sor kerülhet.

HelloVidék: Milyen büntetésre/bírságra számíthat ilyenkor egy üzlet?

Nébih: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével jogkövetkezményeket alkalmazhat. A bírság kiszabása mellett – lehetséges opcióként – szerepelhet a tevékenység végzésének határozott időre, teljesen vagy részlegesen történő felfüggesztése, korlátozása, a működés megtiltása, az újbóli működés feltételhez kötése is. A fenti intézkedésekre abban az esetben kerülhet sor, ha a feltárt hiányosság vagy szabálytalanság élelmiszerbiztonsági veszélyt hordoz. A törvény kimondja, hogy a bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára – tekintettel kell meghatározni. A bírság kiszámítására vonatkozó kormányrendelet részletesen meghatározza a bírságösszeg számításának menetét, megadva a különböző bírságok alap értékét, a súlyosbító tényezők alkalmazásának feltételeit, az esetenként alkalmazható szorzókat, továbbá a különböző okok miatt az egyes meghatározott gazdasági szereplőkre minimálisan és maximálisan kiszabható bírságok összegét.

HelloVidék: Mit tanácsolnak a vásárlóknak, mire figyeljenek a boltokban?

Nébih: A friss hús vásárlásakor, a csomagolatlan, pultba kihelyezett termékek esetében figyeljünk a hús felületére, az elszíneződésre. A friss hús felülete csillogó, nem beszáradt, színe az állatfajra jellemzően sötétebb vagy halványabb vörös. A termék átvételekor lehetőség szerint ellenőrizzük, hogy nincs-e valamilyen kellemetlen, romlásra utaló szaga. A hús minőségének és biztonságának fenntartásához általános szabályként a húsokat – a többi hűtést igénylő áruval együtt – a vásárlás végén helyezzük a kosárba, és lehetőség szerint hűtőtáskában szállítsuk hazáig, különösen, ha melegebb az időjárás. A friss húst hazaérkezve azonnal a hűtőszekrénybe kell tenni. Az előre csomagolt húskészítményeknél és friss húsnál minden esetben ellenőrizzük a címkén feltüntetett fogyaszthatósági időt. A vákuumcsomagolt termékeknél a belső felületen a pára lecsapódása utalhat a hűtési lánc megszakadására. Ne vásároljuk meg a sérült csomagolású, vagy elszíneződött terméket. A tojást a vásárlás előtt alaposan vegyük szemügyre, figyeljük a tojáscsomag jelölését, a tojás külső felületét, a dobozt vagy tálcát. Hiányos jelölésű, repedt, törött, erősen szennyezett héjú, vagy szennyezett csomagolású tojást ne vásároljunk. A tojást a felületén termelői kóddal kell ellátni. A tojás dobozán ellenőrizzük a minőségmegőrzési idő lejáratának dátumát, a tojások a tojásrakástól számított 28 napig használhatóak fel. Tejtermékek esetében mindig ellenőrizzük a lejárati időt, a sértetlen csomagolást. Ne vásároljunk szennyezett csomagolású, esetleg kellemetlen szagú terméket. A sajtok áttetsző csomagolása esetén a nem kívánt penész megjelenése észrevehető.

