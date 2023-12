Sokkoló: ennyi pénzt tud félretenni a magyar lakosság

A magyar lakosság jelentős részének nincs érdemi mennyiségű félretett pénze, a kispénzűek egyáltalán nem tartanak hosszútávú befektetéseke, mondta Tuli Péter, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetője a Pénzcentrumnak.

A szakember szerint a magyar lakosság jelentős részének nincs érdemi megtakarítása – esetleg bankszámláján, folyószámláján akad lekötetlenül a pénz, de nem eget rengető összeg. Illetve az is benne van a statisztikákban, hogy nagyon magas a készpénzarány, és minden társadalmi rétegben nagy hányadban jelen van a készpénz, ha úgy tetszik, otthon tartják az emberek a párnacihákban a spórolt pénzüket.

A leggazdagabb 10 százalékból csak nagyjából 12 százaléknak lehet valamilyen részvényben is megtakarítása. Hogy legyen viszonyítási alapunk: a felső rétegben, a privátbanki szegmensben 8500 milliárd forint körüli vagyont tartanak itthon

- mondta Tuli Péter.

A szakember szerint ebben a szegmensben az elmúlt 10-20 évben végbement egy jelentős javulás a kérdés tekintetében. Mint mondja, ebben az is vastagon közrejátszik, hogy az ügyfélkör jobb kiszolgálást, tanácsadást kap, és akinek nagyobb a megtakarítási hányada, az többet foglalkozik ezzel az egésszel, önmagát is edukálja, vagy legalább utánaolvas, mibe is fekteti a vagyonát.

Ahogy kelet felé tartunk, egyre alacsonyabb a részvénybefektetések aránya. Ennek egész egyszerűen történelmi okai vannak, Magyarországon a kommunizmusban bezárták a tőzsdét és utána nem voltak évtizedekig részvények. A rendszerváltás után elindult egy felfutás, egy aranykor, amikor tőzsdére vitték a magyar cégeket, de sokévtizedes lemaradásban vagyunk

- mondta a lapnak.

