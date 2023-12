Ultramodern eszközöket kapott ez a vidéki kórház: itt vannak a részletek

Uniós támogatásból új eszközökkel korszerűsítette szakrendelőinek felszereltségét a Heves vármegyei Markhot Ferenc Kórház.Több szakrendelés kapott új eszközöket, és megújult környezet fogadja a vérvételre érkező betegeket is.

Az elnyert 283 millió forintos támogatást a járóbeteg-ellátás javítására fordították. A radiológiai ellátásban modern, direkt digitális távvezérelt átvilágító berendezést helyeztek üzembe, amely megteremtette a más módszerrel nem helyettesíthető, sok betegség diagnosztizálásában nélkülözhetetlen radiológiai vizsgálatok feltételeit. Ezek közül a leginkább hiánypótló a nyelőcső és az epeutak röntgenvizsgálatának lehetősége.

A gasztroenterológiai ellátás eszköztára egy modern endoszkópos ultrahangos berendezéssel bővült. Az eszköz fontos szerepet tölt be a daganatos betegségek korai felismerésében is, azáltal, hogy több anatómiai területről nemcsak nagyon részletes endoszkópos és ultrahangos képi információt szolgáltat, hanem azonnali szövettani vagy citológiai mintavételre is alkalmas.

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet telephelyein évente több mint 3000 órában nyújt járóbeteg-szakellátást, szakrendelőiben az orvosok ez idő alatt több mint 816 ezer esetet látnak el.

Címlapkép: Getty Images