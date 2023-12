Óriási segítséget kapnak a magyar vállalkozások: ezt az iparágat támogatja most a kormány

A magyar vállalkozások megerősítése érdekében a kormány az Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (ÉLIP) keretösszegét közel hatszorosára emeli - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) pénteken az MTI-vel. A közlemény szerint a szeptemberben bejelentett ÉLIP iránt óriási méretű érdeklődés mutatkozott.

A kormány a magyar vállalkozások megerősítése érdekében arról döntött, hogy az ÉLIP keretösszegét 6-ről 33 milliárd forintra emeli, tehát további 27 milliárd forinttal támogatja az élelmiszeripari vállalkozások versenyképességének növekedését, az élelmiszeripari beruházások és kapacitások bővítését - írták. A kormány döntésének köszönhetően 78 magyar vállalkozás kaphat támogatást, összességében pedig több mint 45 milliárd forintnyi beruházás valósulhat meg - tették hozzá. Többek közt olyan beruházások valósulhatnak meg, mint gyártósorok beszerzése, zöldenergia-fejlesztés, csomagolásfejlesztés, raktárbővítés, hűtéstechnikai fejlesztések.

Kik a pályázók?

Közölték azt is, hogy a programra összesen 114 pályázatot nyújtottak be a cégek; a pályázatokban bemutatott fejlesztések szinte egytől-egyig nagyon értékes, a nemzetgazdaság szempontjából is hasznos projekteket, beruházásokat tartalmaztak. A pályázók kilenctizede 100 százalékban magyar tulajdonú vállalkozás volt, miközben a pályázók kétharmada kevesebb, mint 100 főt alkalmaz, azaz feltörekvő vállalkozásnak számít - jelezték.

Kiemelték, hogy mivel az ígéretes támogatási igények jóval meghaladták a rendelkezésre álló, 6 milliárd forintos keretet, a GFM kezdeményezésére a kormány annak jelentős mértékű megemeléséről döntött. A fejlesztések révén a hazai, alacsonyabb hozzáadott értékű termékstruktúrával működő beszállítók magasabb hozzáadott értékű termékek fejlesztését, gyártását kezdhetik meg.

Miért fontos a technológiai szintlépés?

A támogatott vállalkozások új, modern, ipar 4.0 technológiák alkalmazásával, innovációval, és kutatási-fejlesztési tevékenységgel javíthatják hatékonyságukat és termelékenységüket, a technológiai szintlépésnek köszönhetően pedig nő versenyképességük. Fontos a már bizonyított, feltörekvő cégek versenyhelyzetben tartása, annak érdekében, hogy a szintlépésük ne akadjon meg, a nehéz gazdasági környezet miatt ne halasszák el fejlesztéseiket, ne maradjanak el technológiai szinten az Európai Unió többi tagországának beszállítóitól - emelték ki a közleményben.

Címlapkép: Getty Images