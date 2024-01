Két év alatt negyedszer emel bért az Aldi: ennyit keresnek 2024-ben az alkalmazottak

Az ALDI ismét emeli a béreket valamennyi munkakörben. 2024. január 1-jétől az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. munkatársai az értékesítés és a logisztika területén, valamint az irodai munkakörökben is egységesen 12%-os béremelésben részesülnek. Az informatikai szolgáltatásokat nyújtó ALDI International IT Services Kft. bérei a legtöbb pozícióban szintén 12%-kal nőnek. Ezzel a vállalat eddigi törekvéseivel összhangban igyekszik megőrizni vagy növelni bérei reálértékét, hiszen 24 hónap alatt ez már a negyedik béremelés, amelyek összértéke legalább 38%, egyes pozíciókban pedig ennél is magasabb.

Az ALDI Magyarország vásárlói elégedettségét az alacsony árak és a hatékony munkafolyamatok mellett a minőségi kiszolgálás iránt elkötelezett, motivált munkatársak segítségével éri el. A vállalat dolgozói színvonalas munkakörülmények között, számos kiegészítő juttatás mellett végezhetik munkájukat, az ALDI pedig a gazdasági folyamatoktól függetlenül arra törekszik, hogy megőrizze vagy növelje bérei reálértékét. Mennyit emelnek? A vállalat ennek érdekében 2024. január 1-jétől újabb béremelést hajt végre, amely a vállalatcsoport mintegy 6000 munkavállalójára országosan, egységesen szinte minden pozícióra érvényes. A béremelés mértéke 12% lesz. Az ALDI-nak 24 hónap alatt ez már a negyedik béremelése, amelyek együtt legalább 38%-ot, egyes pozíciókban pedig ennél is magasabb értéket érnek el. A béremelés után az újonnan belépő áruházi fizikai dolgozók kezdő bére 8 órás munkaviszony mellett 2024. január 1-jétől havi bruttó 482 400 forintra emelkedik, míg az ALDI-nál eltöltött legalább 12 hónapos munkaviszony után már bruttó 500 900 forint. Ebben a pozícióban bruttó 668 400 forint az elérhető legmagasabb bér. A biatorbágyi központi raktár logisztika területén dolgozó fizikai munkavállalók bére bruttó 534 300 forintnál kezdődik, és a számukra elérhető legmagasabb juttatás bruttó 643 600 forint. Januártól a boltvezetők bére az ALDI-nál eltöltött szolgálati idő függvényében bruttó 906 500 és 1 399 800 forint között lesz. Átlagosan 12%-os az emelés A béremelés az ALDI International IT Services Kft. valamennyi munkatársára is vonatkozik, így a budapesti, a pécsi és a debreceni szolgáltatóközpontokban a legtöbb pozícióban átlagosan 12%-os béremelésben részesülnek a dolgozók. Az intézkedés következtében már a belépő szintű pozíciókban is mintegy bruttó 600 000 forintos bérre számíthatnak az újonnan csatlakozó kollégák. Az ALDI-nál a dolgozók számára mind a béremelés, mind a magasabb bérkategóriába sorolás automatikus. Valamennyi dolgozó esetében a vállalatnál eltöltött szolgálati idő határozza meg, hogy melyik bérsávba kerül, a béremelés pedig egyéni bértárgyalás nélkül jár. A munkatársak lojalitását jól jellemzi, hogy 30%-uk immár több mint 5 éve az ALDI munkavállalója. A cég kiemelt hangsúlyt fektet munkavállalói egészségének megőrzésére: az ALDI a versenyképes bérek mellett minden alkalmazott számára ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat kínál, továbbá naponta friss zöldséget és gyümölcsöt biztosít a dolgozóknak. Az ALDI továbbra is kiemelt értéknek tartja munkavállalóit. Válságálló munkahelyeket, kiváló munkakörülményeket és automatikus béremelést biztosítunk minden dolgozónk számára. A mostani 12%-os béremelés lényegesen magasabb, mint a jövőre vonatkozó inflációs prognózisok. A 24 hónap alatt négy alkalommal, együttesen legalább 38%-kal megemelt béreink is infláció felett növekedtek, így biztosítjuk kollégáink számára a reálbér szinten tartását, illetve növelését – mondta el Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója. Címlapkép: Getty Images