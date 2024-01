Erről sem beszélnek: olyan szakadék tátong Magyarországon, amit nehéz lesz betömni

Létezik-e a városokban és a vidéken élők közötti megosztottság vagy ez csupán olyan sztereotípia, amely gyakran kap szerepet a médiában és a mindennapos beszélgetésekben? Ezt a kérdést vizsgálta a Connecting territories: urban rural cooperation at metropolitan level (magyarul Területek összekapcsolása: városi és vidéki együttműködés nagyvárosi szinten) című kiadvány, amely rámutat, hogy a vidéki lakosokat gyakran úgy ábrázolják, mint akik neheztelnek a jólét miatt a városi „szomszédaikra”, miközben a városi lakosságot úgy mutatják be, mint akik lenézik a környező vidéki közösségeket. A HelloVidék most górcső alá vette a szakpolitikai dokumentum főbb megállapításait és célkitűzéseit, de utánajártunk a jó gyakorlatoknak is.

Az európai nagyvárosok hálózatát jelentő Eurocities jelentése szerint a városok és a környező vidéki területek számos partnerségben aktívan veszik ki a részüket, miközben egymásra támaszkodnak az élelmiszer-ellátási láncok, a munkahelyek, a kereskedelem, az innováció és a kritikus szolgáltatások nyújtása terén. Úgy tűnik, az Európai Unió kormányzatának minden szintjén egyre inkább elismerik a vidéki és városi együttműködés fontos szerepét az unió valamennyi területén tapasztalható egyenlőtlenségek leküzdésében. A város és a vidék közötti kapcsolat ráadásul az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából is kulcsfontosságú. Számos példát találhatunk olyan európai projektekre, ahol a városok aktívan dolgoznak innovatív partnerségeken a környező területekkel. Ezek közül többet is kiemel az Eurocities és tagjai által készített új esettanulmány-gyűjtemény. És mivel a város-vidék vita mind uniós, mind helyi szinten erősödik, a kiadvány példákat is bemutat a városok és a nagyvárosi területek közötti együttműködési projektekre. A szakpolitikai dokumentum fő gondolata az, hogy a szorosabb együttműködés alapvető fontosságú az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez, valamint a zöld, digitális és igazságos átmenet előmozdításához az unió valamennyi területén. Ahogy látom, a városok és a nagyvárosi területek nem csak készen állnak arra, hogy kivegyék a részüket e célok lokalizálásából, de tisztában vannak azzal is, hogy ehhez alapvető fontosságú a környező területekkel való együttműködés, valamint a város-vidék együttműködés előmozdítása a tágabb régióban. Ez a kiadvány bizonyítja, hogy a város-vidék együttműködés nemcsak lehetséges, hanem már meg is valósult számos nagyvárosi területen Európában – mondta a kiadvány társszerzője, Frantisek Kubes, Brno városának munkatársa, aki arra is emlékeztetett, hogy a nagyvárosi szintű együttműködés előnyei többször kerültek a figyelem fókuszába az elmúlt években. Az új esettanulmány-gyűjtemény a városok és a vidéki területek közötti együttműködés egyértelműbb előtérbe helyezésére szólított fel a vidéki jövőkép célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A kiadványban többféle példa szerepel: · a mobilitással és élelmiszerekkel kapcsolatos projektek;

· város-vidék együttműködések a megújuló energia előállítására,

· közös programok az önellátás elérésére,

· fenntartható mobilitás,

· egészségügyi és közlekedési kapcsolatok javítása,

· munkahelyteremtést célzó projektek,

· szociális lakhatási programok,

Mivel a vidéki lakosság mintegy ötven százaléka egy városhoz közel él, így egyértelmű, hogy az együttműködésben óriási lehetőségek rejlenek. Az Európai Unió nagy eredményeket érhet el a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra vonatkozó célkitűzései terén, ha a nagyvárosi területekkel együttműködve előmozdítja a városok és a vidéki területek közötti együttműködést. A városok és szomszédos közösségeik közötti kölcsönös függőségnek számos formája van. Az uralkodó globális és európai kihívások közepette, valamint a politikai törekvések teljesítése érdekében minden eddiginél több okunk van arra, hogy a vidéki és városi területek közötti megerősített együttműködést támogassuk – mutatott rá Peter Austin, Oslo városának képviselője, aki szintén kivette a részét a jelentés összeállításából, aminek a bizonyítékai arra utalnak, hogy az unió egyre nagyobb mértékben támogatja az együttműködés új és innovatív módjainak ösztönzését. Nemrég egy brüsszeli városi csúcstalálkozó keretében Elisa Ferreira, a kohézióért és reformokért felelős európai biztos is fontos prioritásként fogalmazta meg a város-vidék minél hathatósabb együttműködését érintő, gyakorlati megoldások előmozdítását. Ahogy fogalmazott, ezzel uniós szinten jobban meg tudnák oldani a specifikus, országonként eltérő területi kihívásokat. Ehhez azonban szükség van egy uniós szintű politikai menetrend és párbeszéd előmozdítására, amibe a kormányzat minden szintjét be kell vonni, amivel biztosítani lehet, hogy az eddigieknél több nemzeti, regionális és helyi forrást irányítsanak a vidék és a városok közötti együttműködés támogatására. Az elképzelések között szerepel egy vidéki és városi projektekről, beruházásokról és közös stratégiákról szóló uniós szintű csereprogram is. A szakemberek szerint soha nem volt még ilyen fontos, hogy Európában és globális szinten együtt dolgozzanak a jelenlegi, potenciális város-vidék szakadék felszámolásán, ami felgyorsíthat és súlyosbíthat számos jelenlegi krízist, köztük többek között az egyre jobban fenyegető éghajlati, a szociális és a migrációs válságot.