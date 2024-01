Ezt sok vidéki nem tudja a CSOK Pluszról: piszkosul jól járhat, aki most meglépi

A CSOK Plusz egy új, államilag támogatott hitelkonstrukció, amely 2024-től segíti a családok otthonteremtését. A hitel feltételei szigorúak, de a 40 év feletti feleségek is jogosultak lesznek rá. Hogyan látják ezt a bankok, és milyen hatást gyakorol országosan az ingatlanpiacra? Két bankot kérdeztünk meg erről.

A CSOK Plusz egy új hitelkonstrukció, amely 2024. január 1-jétől vált elérhetővé országszerte a bankoknál. A CSOK Plusz egy államilag kamattámogatott legfeljebb 3%-os fix kamatozású hitel, amivel legfeljebb 50 millió Ft összegű lakáshitel igényelhető, amely kezdetben hitelként működik, de a második és minden további vállalt gyerek születésekor (vagy örökbefogadásakor) 10-10 millió forintot elengednek a tartozásból, tehát részben állami támogatássá válik. Ahhoz, hogy igénybe tudják venni, szigorú feltételeknek kell megfelelnie a házaspároknak, azonban növelheti az érdeklődést az a tény, hogy 2024-ben és 2025-ben a 41. életévüket be nem töltött feleségek is jogosultak lesznek a támogatásra.

A CSOK Plusz hitellel kapcsolatban két bankot kérdeztünk meg, hogy várakozásaik szerint hogyan alakul a hitel iránti kereslet, és milyen hatással lehet a lakáspiacra.

Az első bank, amelyet megkérdeztünk, az MHB Bank volt. Ők a következőket mondták:

2024-ben országos szinten a hitelfelvevő családok száma elérheti a 12.000-et – átlag 25 millió forintos hitelösszeggel számolva csak ebből a hiteltípusból 300 milliárd forint új hitelt folyósíthatnak a bankok. Annak köszönhetően, hogy 2025-ig olyan házaspárok is jogosultak igénybe venni a támogatott kölcsönt, ahol a hölgy tag elmúlt 40 éves, pár százalékkal növekedhet az érdeklődés. A gyermekvállalás időszaka az elmúlt évtizedben ugyan kitolódott és a családok egyre inkább később, a 30-as éveikben vállalják az első gyermeküket, de a 40 év fölötti – akár többedik - gyermekvállalás viszonylag ritkának tekinthető.

A CSOK Plusz hitelt igénylőknek a jogszabályi feltételek szerinti megfelelő hitelképességet kell igazolni a hitel jóváhagyásához. A kedvező, fix 3%-os kamatozás jelentősen elősegíti, hogy változatlan jövedelem szint mellett lényegesen magasabb, kb. 40%-kal nagyobb összegű hitelt tudnak igénybe venni, mintha piaci feltételű lakáshitellel kellene megoldani céljuk megvalósítását. Az MBH Bank a jogszabályban meghatározott 3%-os támogatott kamathoz képest még kedvezőbb, 2,89%-os kamattal nyújtja a CSOK Plusz hitelt.

A hitelfelvevőknek a jövőbeli törlesztési képességük esetében figyelembe kell venniük, hogy a gyermekek megszületésekor az anyuka jövedelme átmenetileg, akár jelentős mértékben lecsökken, és majd ebben az időszakban is szükséges lesz a hitel törlesztését teljesíteni (eltekintve itt az 1 éves törlesztési moratóriumtól, ami jelentős könnyebbséget jelent az adósságszolgálatban). A családoknak tehát itt is megfontoltan kell döntést hozniuk a CSOK Plusz hitel összegének meghatározása során, amely a megvásárolni kívánt ingatlan vételárát is befolyásolhatja.

Várakozásaink szerint a CSOK Plusz az ingatlanok árára rövidtávon nem lesz hatással, tekintettel arra, hogy a CSOK-kal szemben nem azonnali közvetlen állami támogatás nyújtásáról van szó, hanem jellemzően évekkel későbbi tartozáscsökkentésről, ami – mivel nem áll azonnal rendelkezésre, mint önerő - nem, vagy nehezen tud beépülni az ingatlanok áraiba. Mivel a CSOK Plusz hitel esetén nem különböztettek meg ingatlantípus jellegű preferenciákat, az ingatlanok egyéb jellemzőire gyakorolt érdemi hatással nem számolunk. Hosszútávon az ingatlan árainak kisebb mértékű emelkedését okozhatja ez a szubvencionált hitelforma is, de ennél lényegesen fontosabb, hogy rövidebb távon hozzájárulhat a lakáspiac jövedelmezőségének és stabilitásnak tartós növekedéséhez. A kiszámítható piaci körülmények pedig hozzájárulhatnak a lakásépítések ismételt felfutásához.

A CSOK Plusz relatív magas hitelösszegeinek köszönhetően átlagosan 1 lakószobával nagyobb ingatlant vásárolhatnak a fiatal családok. Ezt megtehetik anélkül, hogy fogyasztási szokásaikon érdemben változtatniuk kellene. A megtakarítási lehetőségeik a gyermekvállalás és a későbbi hiteltörlesztés miatt várhatóan beszűkül, de erre tudatos pénzügyi tervezéssel fel lehet készülni. Az adósság és nemfizetési rátájukat véleményünk szerint kedvezően befolyásolja, hogy a hitel fix kamata miatt gyakorlatilag nincs kamatkockázat (eltekintve az olyan kockázatoktól, hogy nem születik meg a vállalt gyermek, vagy a felek elválnak, ami a hitel kamatozására természetesen befolyással lesz).”

A második bank, amelyet felkerestünk, az OTP Bank és az OTP Ingatlanpont volt. Válaszukban megosztották:

Az év eleji érdeklődések növekedése, a várhatóan továbbra is ütemesen csökkenő infláció és a 6-7 % körüli hitelkamatok élénkítik a forgalmat. Az ügyfelek egyelőre a lehetőségeiket mérik fel, tájékozódnak a CSOK Plusz és a Falusi CSOK feltételeiről és ezzel párhuzamosan keresik a megfelelő ingatlant. Az elmúlt hetek tapasztalata alapján elmondható, hogy az ügyfelek lakáskeresési kedve jelen piaci környezetben akkor sem csökkent, ha az előzetes/tájékozódó pénzügyi tanácsadás során kiderült, hogy mégsem felelnek meg valamely támogatási feltételnek. Mivel a ma elérhető piaci kamatok és a pozitív várakozások következtében már vonzónak találják a piaci kamatozású lakáshiteleket is.

A bankok válaszai alapján összességében kijelenthető, hogy a CSOK Plusz egy vonzó lehetőség a házaspárok számára, hiszen a hitel kamattámogatása és a tartozás-elengedése jelentős megtakarítást jelenthet hosszú távon. Azonban a hitel igényléséhez szükséges feltételek és a gyermekvállalási kötelezettség is komoly elkötelezettséget igényel, ezért fontos, hogy alaposan tájékozódjanak a hitel részleteiről, és megfontolt döntést hozzanak.

Címlapkép: Getty Images

