Érkeznek a megemelt pedagógusbérek: ennyit fognak keresni a tanárok, óvónők

A hétfői napon az állami intézményekben dolgozó tanárok és óvónők számára megérkezik a megemelt bér - közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, az Áldás Utcai Általános Iskolánál tartott sajtótájékoztatóján. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a pedagógusbérek emelése régóta várt esemény.

Közölte, hogy január 30-ig minden pedagógus megkapta az értesítést, hogy mekkora emelt bérre számíthat, most pedig magát a bért is megkapta. Rétvári Bence hozzátette, hogy a nem állami fenntartók számára is megérkezett a bértömeg, és azt a napokban a pedagógusok számára ki tudják fizetni. Hangsúlyozta, hogy a béremelés teljes egészében költségvetési forrásból valósul meg, az Európai Uniótól a kormánynak garancialevele van arra, hogy biztosítja a finanszírozást.

Mekkora emelésről van szó?

Az államtitkár elmondta azt is, hogy tavaly és tavalyelőtt 10-10 százalékkal nőtt a pedagógusok bére, a jövő évre vonatkozóan pedig 21 százalékos emelésről döntött a kormány. Így az idei emelést is beleszámítva négy év alatt majdnem megduplázódik a pedagógusok bére - emelte ki. Kitér arra, hogy a pedagógusok bére MA-végzettség esetén újabb 2 százalékkal, hiányszakmában dolgozók esetén 4 százalékkal emelkedik.

További 20 százalékos bértöbbletet kapnak azok a pedagógusok, akik olyan osztályt tanítanak vagy olyan településen tanítanak, ahol nehezebb sorsú, hátrányosabb helyzetű gyermekek vannak - idézte fel Rétvári Bence. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az állam a fenntartók részére a béremeléshez szükséges bértömeget elutalja, és azt a fenntartónak teljes egészében a béremelésre kell fordítania. Hozzátette, hogy ezt az államkincstár ellenőrizni is fogja.

Mennyit keresnek a pedagógusok?

Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy a most megvalósult béremelés érezhető nagyságrendű. Példaként elmondta, hogy az emelés után az állami fenntartású iskolákban a gyakornok, pályakezdő pedagógusok átlagbére 561 100 forint lett. A pedagógus I. fokozatban lévőknek 601 992 forint, a pedagógus II. fokozatban lévőknek 679 135 forint, az igazgatói illetmény pedig átlagosan 1 018 403 forint. Zsoldos Krisztián, az iskola igazgatóhelyettese a sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy valamennyi pótlék esetében megtörtént az emelés, amit saját példáján keresztül ismertetett.

