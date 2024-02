Könnyen elbukhat az új üvegvisszaváltási rendszer? Erre sokan nem gondoltak

Januártól elindult hazánkban is az új üvegvisszaváltó rendszer, ami miatt várhatóan drágábbak lesznek a boltban kapható italok. A rendszer azonban még nem éles, az üveg- és csomagvisszaváltási rendszer teljes élesedése tavasszal várható, mivel a gyártók március végéig türelmi időt kaptak arra, hogy kizárólag visszagyűjthető anyagokat használjanak. Hogy pontosan miképp fog kinézni az új szisztéma, milyen buktatókkal kell számolni, és mi történik a visszaváltott palackokkal, arról részletesen beszélt a Pénzcentrumnak Markó Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója.

Ahogy a portál írja, idén januártól hivatalosan is kezdetét vette az új Deposit Return System hazánkban, tehát a kötelező üvegvisszaváltás. Az új betétdíjas rendszer bevezetésének háttere a megnövekedett hulladék mennyiségéből fakadó környezetterhelés csökkentése és a körforgásos gazdasági modell felé történő elmozdulás szükségességéből ered. De hogy egészen pontosan, hogy fog kinézni az új szisztéma, milyen buktatókkal kell számolni, és mi történik a visszaváltott palackokkal, arról részletesen beszélt a Pénzcentrumnak Markó Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója.

Elsősorban arról van szó, hogy megakadályozzuk az egyszer használatos italcsomagolásoknak a hulladékká válását, megvalósulhasson ezeknek a visszagyűjtése és az anyaguknak a körforgásba való visszavitele. Ez az az elsődleges cél, illetve annak biztosítása, hogy ne hulladékként kezeljék ezután, hanem a lehető legtovább az eredeti funkcióban vagy anyagában felhasználható legyen

- kezdte a szakember.

Arra a kérdésre, hogy milyen esetleg buktatói vannak a rendszernek, hogy mire kell kifejezetten odafigyelnie Magyarországnak, a KSZGYSZ szakmai igazgatója azt válaszolta,

buktató az lehet, hogy nálunk gyakorlatilag teljes körre, a lamináltdobozos és tejtartalmú italcsomagolások kivételével, minden ital csomagolására kiterjed a rendszer, és ez elsősorban a szeszesitaloknak a csomagolása kapcsán okozhat problémákat. A rendszerbe be nem kerülő csomagolásokra továbbra is fenn kell tartani a már megszokott szelektív gyűjtést is. Ám azt látni kell, hogy ennek ellenére is mindenképpen hasznosnak tűnik az intézkedés.

Hozzátette, szabadpiac van az áru forgalmában és egyes, jellemzően szeszesitalok esetében egyedi tervezésűek és összetételűek a csomagolások, a palackok, amiket nagyon nehéz beszorítani egy egységesített rendszerbe. Várhatóan környezetvédelmi szempontok miatt nem fognak a gyártók ezen módosítani, nem fogja felülírni a marketing-szempontokat.

Az a nehéz, hogy pillanatnyilag nem lehet megítélni, melyek azok az elsősorban üvegcsomagolások, amiket a rendszerből ki lehet hagyni. Mert az nyilvánvaló, hogy az automatával nem lehet mindenféle formájú palackot kezelni. Pontosan erre találták ki, a kézi visszavételt, ami szintén benne van a rendszerben. Ám az, hogy minden egyes üzletben az automaták mellett lesz-e kézi visszaváltórendszer is, az nagy kérdés, és erősen függ a boltoktól, és hogy mennyire lehet a gyártókat, sőt elsősorban a forgalmazókat beletuszkolni a rendszerbe. Ne felejtsük el, hogy a kézi visszaváltás nem csak hely, de munkaerőigényes is. Sőt, mindezek mellett még egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni, mint amilyen például a fertőzésveszélyt. Ugyanakkor munkaegészségügyi szempontból is kell vizsgálni a helyzetet, hiszen ha a dolgozók fizikailag foglalkoznak a kézi átvétellel, akkor biztosítani kell, hogy az üzletnek a többi részétől elkülönítve tegyék ezt meg

- emelte ki.

Címlapkép: Getty Images