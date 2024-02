Meglepő dolog derült ki a bolti virágokról: az Aldi, Lidl, Auchan, Tesco, Spar is érintett

Közeledik a Valentin-nap, így sokak már most törik a fejüket, hol szerzik majd be az ünnepi virágot. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást, hiszen könnyen lemaradhatunk a filléres ajánlatokról, mivel a legnagyobb áruházak ugyan úgy készülnek az ünnepre, ahogy a virágboltok! Éppen ezért érdemes körülnézni ezekben az üzletekben, mivel a legtöbb bolt időszakos akciót is hirdet, könnyen belefuthatunk nagyobb leárazásokba is. Már csak azért is ajánlott körbenézni, hogy ne verjük magunkat hatalmas költségekbe a virágvásárlás miatt. Hiszen a legtöbb család, pár számára nagyon nem mindegy, hogy párszáz vagy több ezer forintot költ meglepetés virágra.

Ahogy azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábbi közleményében olvashattuk, Valentin-napkor hagyományosan a vásárlók 80 százaléka vörös rózsát vesz. Ilyenkor, február közepén a rózsakeresletet nagy mértékben import áruból tudják kielégíteni a kereskedők. A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy a nemzetközi piacon a várható nagy kereslet miatt Valentin-nap előtt másfél-két héttel rendre jelentősen megugrik a rózsa nagykereskedelmi ára, ez az árnövekmény pedig a virágüzletekben is megjelenik. Hozzátették, a rózsa ugyanebbe a színkörbe tartozó, más-más színvariánsait – a bordót, a pirosat, a lilát és a pinket – is sokan veszik. A kék, fekete rózsa, az extrémebb színek nem jellemzőek ilyenkor, ahogy a cserepes növények ajándékozása, illetve a szegfű sem. Viszont sokan választanak a virág mellé különféle kiegészítőket, a virágboltosok tapasztalata szerint a betűzős fa szívecskék, a szép masnik és a szívben végződő tűk fogynak a legjobban. A szakemberek kiemelték azt is, hogy az utóbbi években egyre jobban divatba jöttek a tavaszi hagymások (nárcisz, jácint). Ezek előnye az, hogy javarészt hazai termesztésűek, frissen, életerősen kerülnek a virágüzletek polcaira, nem mellékesen alacsonyabb áron. Mire számítanak az áruházak? A virágüzletek, virágboltok mellett sokan a nagyobb áruházakból szerzik be az ünnepi virágokat. Éppen ezért arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen virágok a legkelendőbbek Valentin-napon a nagy magyar áruházakban? Hagyományokhoz ragaszkodunk és a rózsa ural mindent, vagy kerülnek más, divatosabb virágok is a csokrokba? Melyik népszerűbb ilyenkor a szálas virág, vagy a nagyobb csokor? Milyen árkategóriában vásárolnak leginkább a magyarok? Ezekre a kérdésekre kerestük most a válaszokat a legnagyobb hazai áruházak segítségével: ALDI Az ALDI tapasztalatai szerint a vásárlói a vágott virágok közül legszívesebben a többféle színben is elérhető tulipáncsokrokat választják. A tulipáncsokrok forgalma másfélszer nagyobb, mint a szintén közkedvelt rózsáé. Az áruházlánc az állandó virágválasztéka mellett a Valentin-napi időszakban tavaszt idéző nárciszcsokorral is készül, illetve Valentin-napi csokrában a krizantém és gerbera is megtalálható majd. A Valentin-nap idején vásárlók a szálas virágok helyett előszeretettel választják az előre összeállított csokrokat. Az egy szálas kiszerelésben elérhető hosszúszárú rózsánál szívesebben vásárolnak tulipáncsokrot vagy rózsacsokrot, illetve az ünnepi időszakban elérhető Valentin-napi virágcsokrot. Az áruház állandó és szezonális kínálatában minden vásárló megtalálhatja a számára ideális, pénztárcájának legjobban megfelelő virágot, legyen szó szálas virágról, csokorról vagy cserepes növényről. A vevők leggyakrabban a középkategóriába tartozó csokrokat választják, ezek a legkelendőbbek. Lidl A Lidl Magyarország minden évben kiemelten készül a Valentin-napra, így az különféle kiváló ár-érték arányú csokoládék és egyéb finomságok, számos nem élelmiszer jellegű termék és természetesen az elmaradhatatlan virágok is megtalálhatóan lesznek a polcokon. A vállalat törekszik arra, hogy a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgálja, ezért a cserepes és vágott virágok széles választéka elérhető lesz, melyek ára a néhány száz forinttól 4999 Ft-ig terjed majd, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. A vállalat tapasztalatai azt mutatják, hogy a vásárlók ilyenkor elsősorban a vágott rózsacsokrokat, a cserepes rózsát és a pillangó orchideát keresik leginkább. Auchan Főleg cserepes virágokkal készülnek a Valentin napra, hiszen a hipermarket jellegüknek köszönhetően széles termékpalettát tudnak megmutatni, de természetesen a vágott virágok is megtalálhatók a kínálatukban. Úgy látjuk, hogy a vágott virágok esetében még mindig nagyon népszerű a rózsa, akár szálas, akár csokros verzióban. Az elmúlt években pedig az is megfigyelhető, hogy egyre többen keresik a tulipáncsokrokat. Az áruház vágott virág választékában hazai termelésű virágok találhatók meg, amelyek a vágástól számítva akár már 24 órán belül a vásárló asztalán lehetnek, ezzel garantálva a lehető legjobb minőséget. Árkategóriában 1000 és 3500 forint között mozognak a különböző csokraik. A cserepes virágok közül a lepkeorchidea a legkedveltebb termék, de választékukban megtalálhatók még a rózsák, flamingóvirágok, liliomok, begóniák és a szezonalitásnak megfelelően a primulák, illetve a hagymás virágok is. A színeket tekintve jellemzően a piros és rózsaszín virágokat keresik ilyenkor a vásárlók, a hétköznapokkal ellentétben lehetnek akár kerámia kaspóban vagy egy díszesebb fóliában, esetleg valamilyen "szerelmes" kiegészítővel ellátva. Az árkategóriát tekintve készülnek a 400 forintos hagymás növényektől kezdve a tízezres forintos orchidea különlegességekig, hogy mindenki megtalálja az ízlésének és pénztárcájának megfelelő terméket. Tesco Jellemzően a 11 szálas prémium rózsa csokraik, valamint a 7 szálas klasszikus tulipán csokraik a legkelendőbbek ezen a napon a vásárlók között. Valentin nap alkalmából is készülnek különleges ajánlatokkal és promóciókkal, különböző csokrokkal, valamint cserepes növényekkel is, melyek ajándékcsomagolásban lesznek majd kaphatóak. A virágok közül a 999 Ft-os csokrok a legnépszerűbbek. Spar A tapasztalat azt mutatja, hogy Valentin-napon minden típusú virág iránt megnő az igény: a csokros, szálas és cserepes növények egyaránt népszerűvé válnak, melyek közül természetesen kiemelkedik a rózsa. A szálas rózsa ebben az időszakban egyértelműen jelentős szerepet kap. Ilyenkor többet áldoznak a vásárlók a drágább, dekoratívabb cikkekre. 