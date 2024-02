Mi történt? Különös hajómonstrumok lepték el a Balatont

Tavaly december óta közlekednek a Balatonon az új, elektromos motorokkal szerelt kompok. Az új hajók nemcsak, hogy gyorsabbak, hanem kényelmesebbek is.

A kapacitásbővítésére azért is szükség volt, mert a korábbi kompok utasforgalma 10 év alatt 800 ezerről közel 1,4 millióra emelkedett, és a kerékpárosok száma is több mint a duplájára nőtt. Az új kompok gyorsabbak az elődeiknél, hiszen 11 helyett 15 kilométer per órás az utazósebességük, viszont a révbe érkezés előtti manőverezés bonyolultabb, mint a korábbi modellnél, így összességében az út ideje nem változott - írja a welovebudapest.hu

A lap beszámolója szerint praktikus újítás, hogy a felső fedélzet, ami a komp több mint felét lefedi, árnyékot ad az utasoknak és a kocsiknak. Nyáron várhatóan jóval kellemesebb lesz a klíma a fedélzeten, mint a régi kompokon, ahol az aszfalt átmelegedett a napon. Az új kompon esőben is ki lehet majd szállni az autóból.

Mint a portál írta, a már közlekedő Tihany nevű komp nincs még teljesen készen: kap majd egy személyzeti pihenőteret, amelynek beépítése idején, február második felében, új „testvére”, a Szántód közlekedik helyette.

Márciusban pedig mindkét új jármű szolgálatba áll, az új katamaránokkal együtt. A két újjal együtt összesen hat komp lesz használható és a folyamatosan közlekedő két komp mellett szükség esetén bevethető. A régebbieket folyamatosan felújítják.

Címlapkép: Getty Images