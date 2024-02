Erre készülhet, aki most vásárolna autót: mutatjuk, mennyit kell várni egy új kocsira

Úgy néz ki, hogy kezd helyrejönni a helyzet a hazai autópiacon, a hazai importőrök szerint már a járvány előtti intervallumokkal tudnak dolgozni. Ugyanakkor a vörös-tengeri helyzet sok esetben bekavarhat még.

Komoly várólisták alakultak ki az autópiacon az utóbbi években, amelyek a háború és a chiphiány miatt tovább mélyültek: például tavaly Németh János Skoda-márkaigazgató arról számolt be a lapnak, hogy a júniusi Octavia-kiszállításokban még voltak 2021-es (!) rendelések is, illetve 2022-ben megvásárolt autókat is adtak át. De a jelenség nem volt márkaspecifikus, nagyjából bárki, aki nem készletről vásárolt, készülhetett a hosszas várakozásra - és imádkozhatott, hogy ezalatt ne dráguljon nagyon sokat a kiválasztott kocsi, merthogy ilyen intervallumon az árgarancia is megszűnt.

A lap kíváncsi volt, mi a helyzet 2024 elején, mennyit kell most várnia annak, aki gyári megrendelést ad le valamilyen személyautóra, ezért körbekérdezte a hazai importőröket. Mivel sok, itthon kedvelt márka ázsiai kötődésű, így arra is rákérdeztek, hogy miképpen érinti a kiszállításokat a vörös-tengeri krízis.

Az esztergomi gyártású Vitara és S-Cross esetében bőséges gyári és márkakereskedői készletekkel rendelkeznek, így az igények többségét ki tudják ebből elégíteni - közölte a lap kérdésére a Suzuki. Bizonyos népszerűbb felszereltségű modellek esetében azonban előfordulhat 1,5-2 hónapos várakozási idő. Import modellekből – Swift, Ignis – is rendelkeznek készletekkel, azonban, ha valaki egyedibb felszereltséggel szeretné ezeket a modelleket megrendelni, szintén 1,5-2 hónapot várnia kell.

Folyamatosan nyomon követjük a Vörös-tenger térségében zajló eseményeket, a jelenlegi helyzet egyelőre nem okozott gondot az import autók beérkezésében. A Japánból érkező szállítmányok Afrika megkerülésével jutnak Európába, ami hozzávetőlegesen két héttel megnöveli a menetidőt

- válaszolta a cég a Pénzcentrumnak.

A Toyota a lap megkeresésére azt írta, az európai gyártáskapacitás sikeresen utolérte a vevői igényeket, és szinte minden modell elérhető már készletről. Egyedül a japán gyártású modelleknek van várakozási ideje, melyek esetében nagyjából 3-4 hónappal kell számolni.

C-HR, Corolla TS, Aygo X, Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux, Proace család, GR86, GR Yaris készletről érhető el, a többi modell esetében az európai gyártású modellek 2-3 hónap alatt „kézbesítésre” kerülnek felszereltségtől függően, míg az Ázsiában gyártottak esetében 3-4 hónappal kell számolni

- közölték.

Ha kíváncsi vagy arra, hogy reagált a többi hazai importőr a Pénzcentrumnak katt az alábbi linkre.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)