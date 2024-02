Bődületes drágulás a vidéki cukrászdákban: mégis, mi kerül 1,5-2 ezer forintba egyetlen szelet sütin?

Küzdelmes éveken van túl a hazai vendéglátás, nem is csoda, hogy 2019 és 2023 között a vendéglátóhelyek több mint 10% bezárt. Az élelmiszerek közel 40%-os inflációja a cukrászdák árain is meglátszik, lassan ott tartunk, hogy vidéken is hozzá kell szoknunk az 1500 forintos sütiárakhoz. Július elsejétől ráadásul kötelezővé vált a vendéglátóhelyek adatszolgáltatása a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTKA). A szakmai szervezetek hiába lobbiztak, a hazai cukrászdáknak újabb adminisztrációs kihívással kellett szembesülniük, így 2024-ben sem csökkent a szektorra nehezedő nyomás - többek között erről is beszélt a HelloVidéknek Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke.

Az elmúlt lassan már négy év történéseinek igazán nagy vesztesei a hazai vendéglátóhelyek voltak. A járvány miatt ideiglenesen be kellett zárniuk, az energiaválság miatt többszörösére nőtt a fenntartási költségük, a vásárlóerő folyamatosan csökken az infláció miatt, alkalmazottakból pedig óriási a hiány. Nem csoda, hogy 2019 és 2023 között összesen több mint 5400 egység tűnt el – írta a Pénzcentrum. Ez a gazdasági lejtmenet hogyan érintette a hazai cukrász-szakmát? Saját bőrünkön is tapasztaltuk, hogy 2023-ban közel 40%-kal emelkedtek az élelmiszerek árai, ez a cukrászdák árszabásán is meglátszik. Mennyit lehet még az árakon emelni, hol van a magyaroknál az a lélektani határ, amit még hajlandóak vagyunk kifizetni egy sütiért? – a HelloVidék erről is kérdezte Erdélyi Balázst, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnökét.

Ha a 2023-as évet nézzük, akkor még mindig nincs igazán ok a panaszra, a körülményekhez képest elfogadható évet zártak a cukrászok – közölte beszélgetésünk elején Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke, aki hozzátette, a hazai infláció azért éreztette a hatását, tapasztaltak némi visszaesést:

A hazai cukrászdákban a kosárérték a legtöbb helyen csökken és talán a vásárlások száma is, de még talpon tudott maradni a cukrász vállalkozások nagy része. A SZÉP-kártya élelmiszer-vásárlásra való felhasználhatósága is pont a vendéglátástól vont el jelentős összegeket. A 2023-as év is a túlélésről szólt teljesen és bár komoly csökkenés tapasztalható a vendéglátó üzletek számában, a cukrászdák száma szerencsére még nem kezdett el rohamosan csökkenni, mert kitartanak a törzsvendégek a kedvenc cukrászdájuk mellett.

Az adatoknál maradva, a KSH szerint a 2023 év első felében a 3949 cukrászda számához képest 1,3% csökkenés történt, így fél év alatt 53 cukrászdával kevesebb üzemelt.

Ebben a fél évben több, mint 1000 vendéglátóhely csökkenést rögzítettek összesen, ami nagyon komoly szám:

Kimondottan örülünk, hogy az egyéb vendéglátóhelyekhez képest a cukrászdák száma még drasztikusan nem csökkent. Minden üzletre hatással van valamilyen tényező, nehéz általánosítani. Vannak olyan vidéki kis cukrászdák, ahol óriási forgalmakat tudnak elérni és vannak olyan nagyvárosi, vagy akár budapesti üzletek is, ahol a home office egyre nagyobb térhódítása miatt lényegesen lecsökkent a megszokott napi vendégek száma

- emelte ki a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke.

Már meg sem lepődünk, ha 1500 Ft-ot kérnek el egy darab sütiért

Saját bőrünkön is tapasztaltuk, hogy a tavalyi évben a többszámjegyű infláció az sütik árain is meglátszik, a cukrászdák is drasztikusan emeltek az árakon:

Valóban komoly emelésre volt szükség a sütemények áránál és azt mondhatom, hogy a vendégek megértőbbek voltak, mint eddig, elfogadták azt, hogy a minőségi terméknek minőségi ára van. Szerencsére egyre több igényes vendég van, értékelik a minőséget és odafigyelnek, hogy mit fogyasztanak. Sokáig elérhetetlennek és átléphetetlennek tűnt az 1000 Ft-os süteményár – persze vannak olyan helyek, ahol még mindig így van - de most egy minőségi sütemény áránál már akkor sem lepődünk meg, ha 1500 Ft-ot kérnek el. Természetesen ezért valóban kifogástalan terméket is kell nyújtani, mert különben nem megy vissza a vendég. Drasztikusnak tűnnek ezek az árak, de ez teljesen szükségszerű volt, ahhoz, hogy a megemelkedett költségeket (energia, munkabér és járulékok, alapanyagok stb.) ki tudják valahogy termelni. A cukrászok mindig csak nagyon óvatosan emelnek árat, nehogy elriasszák vele a vendéget.

- közölte Erdélyi Balázs.

Az ország keleti és nyugati részé között jelentős árkülönbség tapasztalható, miközben az alapanyag és az energiaköltség azonos.

Ami viszont országosan tapasztalható – emelte ki a szakember -, hogy azok az üzletek, ahol jó minőséget kínálnak és még megfelelő az ár/érték arány is, ott sorban állnak a vendégek, még ebben a kevésbé kedvező gazdasági környezetben is. Ugyanakkor – tette hozzá a szakember - nagyon nehéz megmondani viszont azt a határt, hogy mennyit hajlandóak még áldozni a vendégek egy süteményért, vagy fagylaltért és üzletkörönként, vendégenként is más és máshol van ez a határ. Ahogy a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke közölte:

Sokáig a sütemény 1000 Ft-os és a fagylalt 500 Ft-os ára tűnt a lélektani határnak, de sajnos az inflációs környezeteben úgy emelkedtek a költségek, hogy muszáj volt tavaly ezeket átlépni és szinte gond nélkül sikerült is. Talán pont az infláció miatt fogadták el a vendégek könnyebben a megemelkedett árakat a cukrászdákban, hiszen mindenhol ezzel találkoztak. Az már problémát jelenthet, ha az ár miatt például egy gombóccal kevesebb fagylaltot vesznek a vendégek, mert az komoly forgalomcsökkenéshez vezethet. Most egy olyan időszakban élünk, amikor szinte mindenkinek le kell mondania valamiről, amit pár évvel ezelőtt gond nélkül megengedhetett magának. Viszont ebben az időszakban még nagyobb szükség van, az apró, hétköznapi kis kényeztetésekre, a finom süteményekre, a megengedhető minimális luxusra. Talán ezért tartanak ki a vendégek a szeretett cukrászdájuk mellett még ezekben a nehezebb napokban is.

Új és újabb adminisztrációs terhek is sújtják a vállalkozásokat

A kihívások éve lesz még az idei is, bár már nagyon várják, hogy újra visszaálljon a világ rendje – szögezte le Erdélyi Balázs. Még hozzátette, a kedvezőtlenebb gazdasági környezet mellett nap mint nap egyre több adminisztrációs teherrel találják magukat szemben a vállalkozások, ami lassan ellehetetleníti a működésüket.

Idén már a kisebb forgalmú cukrászdák számára is kötelező az NTAK adatszolgáltató rendszer használata, ami komoly kihívások és beruházások elé állítja a cégeket. Az EPR, a környezetvédelmi biztosítás, DRS visszaváltási rendszer, a visszaélés-bejelentési rendszer és még sorolhatnám, hogy hányféle új adminisztrációs- és anyagi terhet ró a vállalkozásokra.

A 2024-es kilátásokkal kapcsolatban a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke még elmondta:

Bízunk benne, hogy a vendéglátás valamilyen támogatást kaphat idén, hiszen a cukrászat is kimondottan egy energiaintenzív tevékenység, ami jelentős költséggel jár. Nagy az élőmunka igénye is a vendéglátásnak és minőségi szolgáltatást, csak jól képzett kollégákkal lehet megvalósítani. A jó munkaerőt pedig csak versenyképes fizetéssel lehet megtartani, de ma már lassan úgy sem. A cukrászatban jelenleg három féle áfakulcsot használunk, a visszaváltási díjas termékek forgalmazásával pedig majd 4 félét fogunk, ami lassan követhetetlen egy új munkavállalónak. Régóta lobbizunk azért, hogy a vendéglátásban lehessen egységesen használni az 5%-os áfakulcsot a helyben készített ételek értékestésnél, függetlenül attól, hogy azt helyben fogyasztják, vagy elvitelre értékesítik ugyanazt a terméket. Ez nagy segítség lenne ahhoz is, hogy ne kelljen idén komolyabban árat emelni.

