Megdöbbentő mérföldkő: a 4 milliomodik esztergomi Suzuki gurult le a gyártósorról

4 millió Suzuki 32 év alatt. A Magyar Suzuki esztergomi gyárában legördült a gyártósorról a négymilliomodik autó, egy elefántcsont-kozmikus fekete gyöngymetál színű, GLX felszereltségű Vitara.

A gyártóvállalat három évtizedes múltja során nagy utat tett meg: 1992-ben öt hónap alatt készült el 970 gépjármű, ma egy nap alatt 650 autót gyártanak az esztergomi üzemben. A 32 év alatt összesen hétféle modell készült Esztergomban és ma már 123 országba exportálják az itthon gyártott S-CROSS és Vitara gépjárműveket.

1992 – 1996 – 2002 - 2006 – 2008 - 2011 – 2014 – 2017 – 2020 - 2024

Évszámok, amelyek fontos mérföldkövet jelentettek a magyar gyár életében. Az egyes állomások ugyanis mind hozzájárultak ahhoz, hogy az esztergomi gyártóvállalat - fennállása több mint három évtizede alatt - az ország egyik legstabilabb gazdasági szereplője és a Suzuki Csoport egyik legmegbízhatóbb leányvállalata legyen. Esztergom a cégcsoport harmadik legnagyobb és egyetlen európai gyártóbázisa Japán és India után. A Suzuki Motor Corporation, a magyar gyár megalakulása óta több mint 2 milliárd eurót fektetett be Magyarországon, folyamatosan fejlesztve európai üzemét.

Az esztergomi gyárban kezdetektől teljes körű gyártási tevékenységet végeznek, amely az autógyártás összes folyamatát lefedi. Az acéllemezek préselése, hegesztése, a gépjárművek összeszerelése, festése és a kész autók ellenőrzése is itt történik. A termelés 1992 nyári indulásától majdnem 20 éven át a Suzuki modellek gyártása kizárólag japán jelenlét és felügyelet mellett zajlott. A Vitara 2015-ös sorozatgyártása óta azonban a magyar mérnökök szerepe egyre hangsúlyosabbá vált – a prototípus fejlesztésében és a gyártástechnológia fejlesztésében ugyanis ők is aktívan részt vettek. Azóta egy-egy új modell tervezésekor a magyar szakemberek visszajelzéseit is figyelembe veszik a japán központban.

Egymillió – kétmillió – hárommillió

1992 nyarán a Swiftek gyártásával indult el a termelés, majdnem tíz évig ez volt az egyetlen típus, amely Magyarországon készült. Nem véletlen, hogy többféle generációját is beleszámolva a mai napig a legtöbb darabszámban értékesített modell a Vitara és az S-CROSS előtt, amely Esztergomban készült.

2006-ban készült el az egymilliomodik (Swift), 2011-ben a kétmilliomodik (Swift), 2017-ben a hárommilliomodik (SX4 S-CROSS) magyar Suzuki. Az esztergomi gyártóvállalat napjainkban 123 országba exportál, ezek közül az öt legnagyobb1 Egyesült Királyság, Olaszország, Németország, Franciaország és Lengyelország.

Összesen hétféle modell készült a magyar gyárában: a Swift három generációja (1992, 2005, 2010), a Wagon R+: Magyarország első egyterű járműve (2000), az Ignis (2003), az SX4 (2006), a Splash (2008), az SX4 S-CROSS (2013), és Vitara (2015). Míg korábban öt hónap alatt készült 970 autó, ma egy nap alatt gördül le a gyártósorról 650 gépjármű. Két műszakban megközelítőleg összesen 2.200 munkatárs dolgozik az autók gyártásán az üzembe beszállított acéltekercsek préselésétől kezdve addig, amíg az esőztetés után beállnak a kész autóval a parkolóba. Rajtuk kívül további kb. 900 fő segíti a háttérben a termelést, az autók szállítását és népszerűsítését. Húsz olyan kolléga dolgozik a cégnél, aki 1992. december 31. előtt csatlakozott a magyar gyárhoz. Az esztergomi gyárban 2019 óta az európai piacokra már csak hibrid hajtású Vitarák és S-CROSS-ok készülnek.

Címlapkép: Getty Images