Dübörög a használt autók piaca 2024-ben: ennyiért keresnek most autót a magyarok

A Használtautó.hu statisztikái azt mutatják, hogy nemcsak az autóhirdetések, hanem a keresések száma is jelentősen megugrott az év első hónapjában. Trendforduló küszöbén vagyunk, avagy a portál szakértője szerint a januári adatok alapján úgy tűnik, kezd visszatérni a vásárlókedv a hazai használtautó-piacra, kimagasló érdeklődést és hirdetésszám-növekedést generálva az elektromos és hibrid járművek terén is.

A hirdetőfelület korábbi prognózisának megfelelően a magyar piac új erőre kapott 2024 elején. Idén januárban megközelítőleg 4,5 millió aktív felhasználó közel 30 millió keresést indított a portálon, ami 22%-kal nagyobb a decemberi keresések volumenénél. Az autóvásárlók 60%-kal többször kezdeményeztek kapcsolatfelvételt a hirdetőkkel, mint a tavalyi év utolsó hónapjában, ez pedig az autópiac jelentős élénkülésére utal.

Decemberhez viszonyítva továbbá 30%-kal több hirdetést adtak fel, ami leginkább a hibrid (+30%) és az elektromos (+18%) kategóriákban feladott hirdetések számában mutatkozott meg. Ez a szélesebb elektromos jármű kínálat nagyobb lehetőséget biztosít azoknak a vásárlóknak, akik a magasabb benzinárak miatt inkább hibrid vagy elektromos autót vásárolnának. A portál adatai ezeken kívül is trendfordulót jeleznek:

2024-ben ugyanis már többen keresnek az 1 és 1,5 millió Ft közötti tartományban, mint az 500 ezer és 1 millió Ft közöttiben, holott tavaly ez még fordítva volt. Emellett az elektromos autókra indított keresések részaránya is 5,5%-ra emelkedett, ami az elmúlt évek legmagasabb értéke a többi üzemanyagtípushoz képest.

Horváth András, a portál autópiaci szakértője kiemelte:

Az 1-1,5 milliós tartományban növekvő keresések a felbátorodó vásárlói kedvet jelzik. Az emelkedő reálkereset és a csökkenő infláció miatt tervezhetőbbé válnak a háztartások kiadásai, ezért a használtautó-piacon is többet szánnak a vásárlók egy-egy autóra. Nem mellesleg egy drágább, de jobb állapotú autó fenntartási és fogyasztási költségei is kisebbek lehetnek, mint egy nagyon olcsó, de rosszabb állapotúé, amire az esetek túlnyomó részében még sokkal többet is kell költeni.

Eközben egyéves távlatban, vagyis 2023 januárjához képest 20%-kal nőtt az oldalon elérhető járműhirdetések száma (összesen 135 ezerre), leginkább a személyautó (+18%), a motor (+30%) és a kishaszonjármű (+25%) kategóriákban.

Címlapkép: Getty Images