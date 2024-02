Elárulta az Év női agrárvállalkozója: ezen áll vagy bukik a magyar gazdák sikere

A mai felgyorsult világban kulcsfontosságú az innováció, hiszen nagyban segíti a gazdálkodás hatékonyságát, ezáltal növelve az eredmény termelőképességet - mondta lapunknak Szurovcsákné Berecz Ágnes (Milic 2007 Kft.), aki az Év női agrárvállalkozója lett 2023-ban. A szakember szerint korszerű gépparkkal kell rendelkezni ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket alkalmazhassuk a munkánk során. Hatékonyság, észszerűség, takarékosság, semmit se pazarolni és csak oda kijuttatni bármit is, ahova szükséges. Enélkül ebben a rendkívül megnövekedett gazdasági versenyhelyzetben egyszerűen már nem lehet gazdálkodni, az innováció pedig már nem is lehetőség, hanem szükség.

A Milic 2007 Kft. tulajdonosa és vezetője szerint ma a növénytermesztés egyik legkockázatosabb tényezője az időjárás alakulása – írja az Agrárszektor. A szakember kiemelte, hiába minden modern technológia, ha a növény bizonyos fejlődési szakaszaiban nem kap elegendő csapadékot. Az elmúlt évek során megélhettük az egyik legsúlyosabb aszályos évet, ennek enyhítésére nincs más lehetőség, mint öntözőtelepek létrehozása.

Bár nem egyszerű az engedélyeztetési eljárás, de a megvalósításban segítséget jelentenek a pályázati lehetőségek. Hosszú távon mindenképpen megtérül ez a befektetés, hiszen kiegyensúlyozottabban lehet számítani a bevételek alakulására. Az öntözéssel lehetőség nyílik további növényi kultúrák termesztésére másodvetés tekintetében, illetve ami a legfontosabb, hogy szabályozhatóvá válik a vízellátottság.

Az Agrárszektor korábban beszámolt arról, hogy az innováció mindig is első helyen szerepelt célkitűzései között. Az eszközök cseréje, frissítése, modernizációja folyamatos, és mindezt együtt, komplexen kezeli a növénytermelés szerkezeti összetételével, így erős, stabil alapot állít a vállalkozás számára, amely minden piaci és versenykörnyezetben megállja a helyét. A digitalizáció, a precíziós gazdálkodás egyre nagyobb százalékban van jelen a vállalkozás mindennapjaiban. A környezetvédelem, a környezettudatosság, a csökkentett hatóanyag-tartalmú és alacsonyabb dózisú vegyszerek alkalmazása, sőt elhagyása elsődleges szempont Szurovcsákné Berecz Ágnes számára, aki ezzel példamutató vállalkozást állít a hazai gazdatársadalom elé.

Már-már elvárás a környezettudatos termelés

Cégcsoportunk mindig nagy hangsúly fektet arra, hogy olyan környezetkímélő technológiákat alkalmazzunk, melyek hatására csökkenthető a biológiai lábnyomunk. A korszerű, alacsonyabb fogyasztású géppark alkalmazásával nem csak üzemanyagot takarítunk meg, hanem az időjárás kiszámíthatatlansága miatt gyorsabban el tudjuk végezni a munkafolyamatokat. Kifejlesztettünk egy megújuló energiával üzemelő terményszárírási technológiát, mely fosszilis energia felhasználása nélkül szárítja le a terményeket. Ezeket telepítjük a már meglévő vagy új építésű szárító berendezésekhez. Telephelyeinken és az öntözőkutakon is napelemek termelik meg az áram felhasználásunk jelentős részét

- fogalmazott Szurovcsákné Berecz Ágnes.

Hozzátette, a környezettudatos termelés mellett jelentős költségmegtakarítás érhető el így, és ami talán még fontosabb, hogy nincsenek annyira kiszolgáltatva az energiaszolgáltatók által diktált áraknak, kiszámíthatóbban tudnak tervezni és termelni. Gazdasági szükségszerűség is, hiszen azt tapasztalják, hogy kezd kialakulni egy olyan fogyasztói, vevői réteg is, ami elvárja a környezettudatos termelést, amit árban honorálni is tud. Így a jóérzés mellett, hogy figyeltek a természetre, akár még eredményesebben is lehet gazdálkodni, csak meg kell találni a megfelelő piacokat.

Kiszámíthatóságot hozhat 2024?

Ma már nem lehet már a mezőgazdaságban csak „nagyiparszerűen”, a rövidtávú profitot szem előtt tartva, a környezetet kizsigerelve termelni. Hosszú távon kell gondolkodni és annak megfelelően gazdálkodni, mert a gazdálkodási környezet, maga a természet egy élő dolog, nem lehet csak számokban kifejezni, gondoskodást is igényel Szurovcsákné Berecz Ágnes szerint. 2024-el kapcsolatban pedig elmondta, hogy kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, a jelenginél magasabb termény árakat, melyek meghaladják a költségszintet, fenntarthatóbb jövőképet, legyen az rövidebb vagy hosszabb távú.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)