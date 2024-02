Meghódítják az ingatlanpiacot a válófélben lévő magyarok: ezeket a lakásokat keresik

A középkorosztály dominál a hazai ingatlanpiacon, egy részük az állami támogatásokkal is élni kíván, más részük befektetési célból vásárol, illetve sokan vannak, akik élethelyzetük változása, elsősorban válás miatt keresgélnek ingatlant. A szakértők szavaiból az is kiderült, hogy milyen méretű és árú ingatlanok érdeklik őket.

Nem túl széles a skálája azoknak a vevői csoportoknak, akik az elmúlt hónapokban jelen voltak az ingatlanpiacon - jelezte Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan szakmai irodavezetője. Elsősorban az úgynevezett középkorosztály aktív, melybe azok is beletartoznak, akik már nem huszonévesek, de még élni tudnak valamely állami támogatás adta lehetőséggel, illetve ugyanebből a korosztályból azok, akik válnak, és élethelyzetük változásából adódóan kisebb lakásba költöznének.

A 30-50-es korosztály van leginkább jelen

Hasonló a tapasztalata Garaba Gergelynek szakmai vezetőnek is: ők is azt tapasztalják, hogy a 30-50-es korosztály van jelen a legnagyobb számban az ingatlanpiacon. Ők alapvetően a kisebb lakásokat keresik, leginkább 30 millió forintig, de az 50-55 millió forintos értékhatárt nagyon ritkán lépik át.

Ez a csoport ugyanakkor kétfelé bontható, hiszen vannak közöttük, akik saját használatra vásárolnak - akár készpénzért, mert eladnak egy másik ingatlant -, illetve a másik részük befektetési szándékkal, kiadásra veszi a lakást. Utóbbi csoportra az jellemző, hogy olyan felújított vagy újépítésű lakásokat keresnek, melyek alkalmasak akár rövid, akár hosszú távú kiadásra. Sokan közülük egyébként csak átmenetileg tervezik a megvásárolt ingatlan kiadását, mert később használatba szeretnék venni - jelezte Garaba Gergely.

Sokan a CSOK előző verzióját akarták kihasználni

Marosvölgyi Gabi szerint az előző félévben határozottan lehetett érezni azoknak a vevőknek a jelenlétét, akik még a CSOK előző verzióját próbálták meg kihasználni, hiszen ezt az év elején egy feltételeiben eltérő támogatási forma váltotta fel. Ők azonban nem a legfiatalabbak, általában túl járnak a 30-on - derült ki a szavaiból. Ők még belefértek az életkori határok közé, ugyanakkor volt már némi tőkéjük, illetve az is megmozgatta őket, hogy némileg csökkentek a tavalyi évben az ingatlanárak.

Új csoportot alkotnak a váló félben lévők

Marosvölgyi Gabi szerint egy másik karakteresen kirajzolódó csoportot jelentenek az elváltak vagy válófélben lévők. Ők is a kisméretű lakásokat keresik, Csepelen 30 millió forintos értékig, de ugyanez érvényes általában a déli agglomerációban is. A nagyobb értékű házakra is akadnak persze érdeklődők, köztük akár készpénzes, akár részben hitelfelvételben gondolkodó vevők is feltűnnek, azonban lényegesen kevesebben vannak - mutatott rá Marosvölgyi Gabi.

A fiatalok egy része mögött áll valamilyen szülői háttér is, egy másik részükre az jellemző, hogy jó anyagiakkal, jó fizetéssel rendelkeznek, illetve a hitelfelvétel lehetőségével is élnek. Ezzel szemben azok, akik szülői támogatással próbálják megvalósítani lakáscéljaikat, inkább felújítandó használt lakásokat keresnek. Azt ugyanakkor ő is megjegyezte, hogy a 30 alatti korosztályra nem igazán jellemző, hogy gyerekben, családban gondolkodnának. Ami fontos számukra, az az alacsony rezsi, a jó közlekedés, és persze a jó lokáció is ide tartozik, de a pénzügyi keretbe sokszor nem mindegyik feltétel fér bele.

Címlapkép: Getty Images