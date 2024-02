Itt a friss toplista: ezek a legolcsóbb új elektromos autók idehaza

Már igényelhető Magyarországon a céges elektromos autós támogatás, amely igencsak átrajzolhatja a hazai autópiacot. Van, olyan személygépjármű ami már 3 millió forintért is elvihető.

A pályázatra Magyarországon székhellyel vagy magyar fiókteleppel rendelkező európai gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek jelenthezhetnek, illetve egyéni vállalkozók, amennyiben legkésőbb 2021 végéig bejegyezték a pályázót, illetve tevékenységeik között nem szerepel a gépjárműkölcsönzés vagy gépjármű-kereskedelem - írja a Pénzcentrum.

A taxis tevékenységet legkésőbb 2023 december 1-ig kellett bejegyezni. A jármű ára nem lehet magasabb, mint a cég utolsó lezárt üzleti évének nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozó esetén a bevétele - a pályázat "előrefinanszírozós", azaz a nyertesek utólag kaphatják meg az elnyert összeget. Az igényelhető összeg függ a vásárolt elektromos autó akkukapacitásától és a nettó vételárától. Személyautók esetében ez így néz ki:

Ennyi állami támogatás jár a legolcsóbb e-autókra

A legolcsóbb elektromos autó Magyarországon a Smart EQ Fortwo, novemberben 7 440 000 forintba került, most is ugyanennyi az ára. Az akkukapacitása ennek az autónak 17,6 kWh, azaz 2,8 millió forint az igényelhető maximális állami támogatás - a nettó vételára 5 858 000 Ft. Így, ha valaki sikeresen pályázik rá, annak kicsit több mint nettó 3 millió forintra jön ki a vége. Főképp városban szaladgálásra, lokáis kiszállításra lehet alkalmas, mert 155-160 km hatótávot ígérnek neki, 130 km/óra a maximális sebessége.

A múltkori második Dacia Spring árlistája hétfőn frissítés alatt állt, ezért most nem kerül fel a listánkra. Így a második legolcsóbb elektromos autó ma Magyarországon a Nissan Leaf, amelynek legolcsóbb listaára most akciósan 11 395 000 Ft, ennyiért a 40 kWh-s akkuval szerelt verziót lehet megkapni Visia felszereltségben - papíron 270 km-s hatótávval. A nettó 8 972 000 forintos ára és az akkukapacitása is befér a támogatás legalsó lépcsőjébe, így pedig 6 172 000 forintért is meg lehet venni a pályázat keretein belül. A Leaf legutóbb 11 895 000 forintba került, tavaly májusban viszont még 13 490 000 forintot kellett érte fizetni.

11 999 000 Ft-os legalacsonyabb árával harmadik az MG 4-es, ennyiért a Family felszereltséggel lehet megvenni, az ára nem változott november óta, májusban viszont még 12 899 000 forintba került. 51 kWh-s akkumulátorával papírón 350 km-t tud elmenni. Így erre már 3,6 millió forintot lehet igényelni, azaz ennyi jön le a nettó 9 448 000 forintos árából az e-autós támogatással, magyarul a céges támogatással 6 millió forint alatti áron is meg lehet venni.

Címlapkép: Getty Images