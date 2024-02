El se hinnéd, hogy ez Magyarország: különleges botanikus kert vár a Balaton környékén

A magyarországi Szent György-hegyen található Balatoni Mediterrán Botanikus Kert lenyűgöző úti cél a természet szerelmeseinek. A világ minden tájáról származó közel 700 növény-, fa- és cserjefajjal egyedülálló élményt nyújt a látogatóknak. Az egzotikus pálmafáktól az illatos levendulaültetvényekig a kert paradicsomot jelent mindazok számára, akik ellátogatnak ide. Még lenyűgözőbb, hogy a legtöbb növény télálló, így a hideg magyarországi teleket is átvészelik. Most a különleges botanikus kert megálmodójával, Bicskei Sándorral beszélgettünk.

HelloVidék: Hogyan hatott az elmúlt évek gazdasági változása az botanikus kertre?

Bicskei Sàndor: Abban, a talán szerencsés helyzetben vagyunk hogy mi az elmúlt öt évet 2018-tól a botanikus kert létrehozásának szenteltük. A kertlátogatók előtt pedig 2023 tavaszán nyitottuk meg, a mi kis oázisunkat, így igazából az első éves tapasztalatunk alapján csak sikerekről és nagy érdeklődésről tudunk beszámolni. Mi a botanikus kertek között is egy nagyon különleges területet képviselünk. Azt tűztük a zászlónkra, hogy a különböző Magyarországon is áttelelő tehát, télálló ámde eddig szinte csak a mediterráneumban látott növényeket mutatunk be a látogatóknak.

HelloVidék: Mit lehet tudni a látogatottságról?

Bicskei Sàndor: Az első évünk volt a 2023-as így azt gondolom hogy nagyon sikeresnek mondhatjuk. Megközelítőleg 2500 vendég fordult meg nálunk, aki a kertet szerette volna megnézni, de természetesen van egy fantasztikus panorámánk a magyar vulkánok földjére, illetve a Balatonra úgyhogy ez önmagában is hívogató. Ezekkel a növényekkel, pálmafákkal, olíva ligettel, levendulással teljesen úgy érzi magát az ember, mintha egy mediterrán országba nyaralna. Aki, a Balatonra jött nyaralni, aki a környékünkön volt és hallott rólunk vagy meglátott egy képet, összekötötte a kellemeset a hasznossal hiszen fantasztikus mediterrán kilátás és életérzés fogadta.

HelloVidék: Gazdaságilag milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük? Kellett árat emelni a belépőkön?

Bicskei Sàndor: Gazdasági nehézségekről így az első év távlatában még nem tudnék beszélni.Egy botanikus kert létrehozása sokéves előkészítő munkát jelent. Nagyon-nagyon komoly munka és tőkebefektetés így alapvetően, ha így nézzük akkor nem egy szerencsés időszakban nyitottuk ki a kertet, de ahogy már említettem ugye a munkálatok 2018 kezdődtek el is öt évet vártunk, öt éve dolgoztunk azon hogy a látogatóknak megmutathassuk. Talán a 2024 év, ami az előrejelzések szerint még nehezebbnek ígérkezik fogja megmutatni, hogy az embereknek, milyen kedve és lehetősége lesz kirándulni akár belföldön is. Az árainkat tekintve, két féle lehetőséget ajánlunk a vendégeink számára, van a hagyományos klasszikus önálló kert látogatás, amikor ugye a látogató megérkezik hozzánk és egyedül végigjárja a kertet amiben természetesen táblák térképek segítik. Emellett van, egy teljesen kivételes, unikális lehetőségünk is egy héten többször tartunk vezetett kertlátogatást ahol én vagy a kolléganőm, tehát a kert megálmodója és létrehozója kíséri körbe a vendégeket, mesél a kert kialakulásáról az elmúlt öt èv sikereiről, kudarcairól, a növényekről és természetesen a térségről hiszen Magyarország egyik legszebb tájàn vagyunk. A belépőjegy 2990 Ft az egyéni felnőtt látogatókra vonatkozik a normál tehát nem vezetett kertlátogatásoknál, a nyugdíjas ès diák jegyárunk: 1990 Ft. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk hogy a botanikus kertben, egy Panorámás étterem, bisztró található, ahol a Szent György-hegy vulkanikus borait kínáljuk, sok-sok borkorcsolyával, amit mi itt a kis mediterrán világunkban tapasnak hívunk. Ez egy spanyol szó, egy kis adag ételféleséget jelent, amit a vendégeink látogatás előtt-után a botanikus kert ölelésében fogyaszthatnak el, így egy teljesen komplex élményt kap, egy vadregényes tájon telis-tele természeti szépségekkel.

HelloVidék: Ki látja el a botanikus kert gondozását, hogy zajlanak ezek a munkálatok?

Bicskei Sàndor: A botanikus kert létrehozásában, gondozásában, tervezésében is én mint tulajdonos, mint megálmodó veszek részt a legaktívabban. Nekem, ez már egy életforma, egy életcél, hogy egy maradandó kertet, egy maradandó szépséget, egy értéket alkossunk együtt, a Szent György hegyen. Figyelembe véve természetesen a klimatikus változásokat is, illetve a Szent György-hegy és a Balaton-felvidék mikroklímáját. Az elhelyezkedésünknek köszönhetjük, azt, hogy lényegében szubmediterrán mikroklímánk van. Déli tájolással rendelkezik a kert, 200 m magasan fekszik. Nálunk a fagy nem abban a formában és nem olyan hőmérsékleti tartományban jelenik meg, mint az ország többi részén. A domborzati viszonyok, a tóhoz való közelség, a tanúhegyek általi határolàs tulajdonképpen a szélsőséges hőmérsékleti ingadozásokat csökkenti. Eddig -6-7 ° volt a legalacsonyabb hőmérséklet nálunk. A növényeink, amik hangsúlyozom, a mediterrán országokkal azonosított növények, eddig fantasztikusan jól bírják. Azt szoktuk mondani, hogy - 10 °-ig nem is izgulunk. Kertünk nagyjából 60 %-ban örökzöld növényekből áll. Jellemzően koros növények, ami azt jelenti, hogy 15-20-25 éves növényeket ültettünk el. Velük, azért sok gondunk az ültetés után nincsen. Az első két-három év az akklimatizációs időszak, a gyökérzóna a gyökérzet kialakulása ekkor természetesen jobban oda kell figyelni a védelemre a locsolásra. Van egy termő olíva ligetünk, huszonnégy fából áll össze. Télállóságukat tekintve az egyik legjobb fajták, már szüreteltünk 2023-ban tehát van saját pácolt olívabogyónk, amit a az étterem teraszán szolgálunk fel. Az időszakos, szezonális munkákban két-három kolléga van a segítségünkre, akik például a levendula szedésnél, az olíva szüretnél és természetesen a különböző zöld munkáknál is jelen vannak. Alapvetően három négy ember aki a kertet gondozza, figyeli, szépíti.

HelloVidék: Mekkora összegbe kerül a botanikus kert fenntartása?

Bicskei Sàndor: Botanikus kert fenntartása, hogyha összegszerűsíteni kell akkor így, hogy tulajdonosként jómagam is nagyon sok mindent nagyon sok munkát elvégzek, így úgy gondolom és ez ugye így az első év távlatából mondható nagyjából egy olyan 5 és 7 millió Ft, ami az éves munkákat, munkabéreket a locsolást, a különböző tápoldatozást, átültetést, földmunkákat mulcsolást jelenti.

HelloVidék: Mire számíthat a látogató, ha meglátogatja a botanikuskertet? Milyen növényfajokkal találkozhatunk, mit érdemes mindenképp szemügyre venni?

Bicskei Sàndor: Általában egy balatoni nyaralás alkalmával érkeznek hozzánk a látogatóink. Többségében belföldről, de szép számmal jönnek külföldi vendégek is, akik egy teljesen elvarázsolt világba csöppenek itt, a Szent György-hegyen. A megérkezésükkor, évszaktól függően egy tulipán ültetvény, egy levendula ültetvény fogadja őket. Ezután, egy fantasztikus panorámakilátó, görög stílusú szobor csoporttal következik. Ahogy följebb érkezünk a kertbe átsétálunk, egy Pálma erdőn, ami kínai kenderpálmakból áll, egyébként a Himalájában őshonosak fantasztikusan jól bírják a magyar teleket. Utána sok virágzó növényt látunk, évszaknak, hónapnak megfelelően vannak kialakítva a virágzó növény ágyások. Rengeteg Kaktuszunk van, sok féle yukka, agave található meg a kertben ők is nagyon jól bírják a magyarországi teleket. Jellemzően Mexikóból hegyvidéki területekről érkeznek vagy éppen a sivatagból, ahol nem ritka éjszakánként még Mexikóban sem a - 10°C -20 °C az év bizonyos szakában. Aztán átsétálunk, egy olíva ligetbe, ahol a 30-40 éves termő fáktól a több 100 éves matuzsálemi példányok is megtalálhatóak. Végül megérkezünk az étterem panoráma teraszára, ahol gránátalmát, citromot, narancsot, fűszerbabért és rengeteg fügét találunk.

HelloVidék: Vannak esetleg vezetett séták? Egyéb kikapcsolódási lehetőségek?

Bicskei Sàndor: Tavasztól hétvégenként tart nyitva a mediterrán botanikus kert. Aztán, ahogy a nyárhoz közeledünk, májustól már a hét többi napján is élvezhetik az egyéni látogatók a kertet. A hétvége folyamán egy nap egyszer van egy vezetett látogatásunk, ahol már az említett módon mesélünk a kert kialakulásáról, a környékről, a növényekről és személyes tapasztalatokat is megosztunk.

HelloVidék: Milyen sikerekről, pozitív változásokról tudnak beszámolni az elmúlt időszakot illetően? Illetve, milyen terveik vannak az idei évre?

Bicskei Sàndor: 2023 az első évünket, nagyon sikeresnek ítéljük meg, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk ès kiderült, hogy Magyarországon rengeteg mediterrán növényt kedvelő Kertbarát van. 2024-ben kezdjük el, a saját termelésű zöldségeinket termelni ès felszolgálni a botanikus kert éttermében. Létrehoztunk magaságyásokat, amiben különböző bio termelésű paradicsom, paprika, padlizsán, uborkaféléket fogunk termelni. Rengeteg gyógynövényünk van a mentától, a rozmaringtól, korianderig. Ezekből szörpöket készítünk. Célunk, hogy a mai zavarodott, gyors világból ki tudjon szakadni, aki minket választ ès tiszta, bio èteleket, italokat fogyasszon közvetlen a Botanikus kertünkből.

(Fotók és kiemelt kép: Bicskei Sándor)