Fajsúlyos változások jönnek a vidéki egyetemeken: erről minden diáknak tudnia kell

A 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásban több változást vezettek be a pontszámítás és a követelmények tekintetében. A legfontosabb újdonság, hogy megszűnnek a központi minimumponthatárok és követelmények, az egyetemek és főiskolák maguk dönthetnek arról, hogy milyen szakokhoz kérnek emelt szintű érettségit, és milyen többletpontokat adnak a jelentkezőknek. Az emelt szintű érettségi vizsga nem lesz egységesen kötelező, csak azokon a szakokon, ahol az intézmények előírják. A középszintű érettségi vizsgák kevesebb pontot érnek, mint az emelt szintűek. Felkerestünk hazánk több egyetemét is, hogy megtudjuk, mire számítanak az új felvételi rendszertől, miként határozzák meg pontjszámításukat.

Hogyan határozzák meg a képzések és jelentkezők számára adható többletpontok maximális számát? Miért járnak további pontok a felsőoktatási felvételin? A különböző szakok más-más feltételekért adnak további pontokat?

Pécsi Tudományegyetem: Az intézményi pontok esetében jogszabály alapján maximum 100 pont adható a felvételi során. Ezen a kereten belül a karok döntenek arról, hogy mi lehet az intézményi pontok vonatkozásában az egyes jogcímek alapján szerezhető maximális pont. A karok képzési területenként eltérő feltételeket is meghatározhatnak. Intézményi pontokat a PTE egyes karai az alábbi jogcímeken határozhatnak meg:

a) emelt szintű érettségi vizsga,

b) nyelvvizsga, nyelvtudás,

c) tanulmányi és művészeti versenyek,

d) sporteredmények,

e) szakképesítés, korábbi tanulmányok,

f) esélyegyenlőség,

g) munkatapasztalat,

h) az Egyetem által szervezett beiskolázási és pályaorientációs rendezvényeken, szakmai programokon történő részvétel,

i) ha a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélből nem számítottak érettségi pontot, az azonos képzési terület szakjára történő jelentkezés esetén a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért,

j) szóbeli felvételi vizsga.

Debreceni Egyetem: Az intézményi pontok meghatározásakor elsődleges szempont volt, hogy a korábban jogszabály által adható többletpontok körét ne szűkítsük, inkább további eredményekért és teljesítményekért adjunk pontot a felvételizőknek. Az intézményi pontok körét olyan jogcímekkel bővítettük, amelyek egy adott szak tanulása, a szükséges tudás elsajátítása szempontjából releváns lehet. Így egyes szakokon munkateljesítményért, önkéntes munkáért, szakképzettségért is szerezhető pont, de bővült a középiskolai tanulmányi versenyek köre is, ebben az esetben az adott szakhoz kapcsolódó közismereti vagy szakmai tárgyak versenyeinek körét szélesítettük.

Széchenyi István Egyetem: A Széchenyi István Egyetem célja, hogy minél több fiatalnak nyújtson magas színvonalú képzéseket, és juttassa őket a munkaerőpiacon rendkívül értékes – az átlagosnál gyorsabb elhelyezkedést, magasabb jövedelmet lehetővé tevő – diplomához. Az intézmény szakjain nem határozott meg minimumpontot, viszont a felvehető fiatalok számának korlátja miatt a jelentkezőknek mindenképpen érdemes arra törekedniük, hogy minél több intézményi pluszpontot szerezzenek, mert ez a bekerülés esélyét nagymértékben növeli.

Az egyetem csak néhány szakon – így a jogász osztatlan képzésen, az építészmérnök alap- és osztatlan képzésen, az építőmérnök, a közlekedésmérnök és a programtervező informatikus alapképzésen – írta elő kötelezően az emelt szintű érettségit, de a jelentkezőket arra ösztönzi, hogy legalább egy emelt szintű érettségivel és egy középfokú nyelvvizsgával adják be jelentkezésüket. A felsőfokú és a középfokú komplex nyelvvizsga 50, illetve 36 pontot ér, illetve már alapfokú nyelvvizsgára is plusz 16 pont jár, kifejezve a nyelvtudás fontosságát. Több nyelvvizsgáért is adható egyszerre többletpont. Abban az esetben is jár a nyelvvizsgáért intézményi pont, ha például csak a szóbeli vizsga van meg.

A jelentkező vizsgatárgyanként 50 pontra jogosult, ha az érettségi pontok szempontjából választható tárgyból, míg 30 pontra, ha nem választható tárgyból tesz emelt szintű érettségit legalább 45 százalékos eredménnyel.

A egyetem intézményi pluszpontokkal honorálja a kimagasló szakmai vagy sportteljesítményeket, így például a szakmai végzettséget, az OKJ-s képesítést, a Tudományos Diákköri Konferencián, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, illetve az ezeken kívüli rangos tanulmányi versenyeken való sikeres szereplést, illetve több szakon a munkahelyen szerzett releváns szakmai tapasztalatot.

Az egyetem az „Út a felsőoktatásba” programja keretében előkészítő kurzusokat hirdetett a szakmailag elhivatott, motivált diákok számára, hogy felkészüljenek az egyetemi kihívásokra. Ezek elvégzésével – teljesítménytől függően – maximum 80 intézményi pont szerezhető.

Az egyetem a felvételizni készülő diákokat pontszámító kalkulátorral is segíti, amit itt érhető el: https://karrier.sze.hu/felveteli_pontszamitas/

Mit várnak erről a módosítástól?

Pécsi Tudományegyetem: A korábbi rendszerben többletponttal értékelt teljesítmények differenciálását várjuk annak megfelelően, hogy az adott kar az adott képzési területen milyen kompetenciákat, eredményeket, teljesítményeket kíván a felvételi során figyelembe venni. Ezáltal célzottan értékelhetőek a képzés területéhez szorosabban kapcsolódó teljesítmények, és előnyhöz jutnak azok a jelentkezők, akik a leendő képzésük szempontjából releváns eredményeket tudnak felmutatni. Debreceni Egyetem: A középiskolai évek alatt elért eredmények vagy a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt szerezett tapasztalat stb. méltányos elismerése ösztönzőleg hathat a továbbtanulni vágyókra, hogy a Debreceni Egyetem képzéseit válasszák.

Könnyebb lesz a diákoknak a megfelelő szakra bejutniuk, vagy nehezebb?

Pécsi Tudományegyetem: Ezt nem lehet egyértelműen megválaszolni, tekintettel arra, hogy a 2024. évi általános eljárásban első alkalommal határozzák meg intézményi hatáskörben az intézményi pontszámokat, ezért a korábbi évek tapasztalataiból nem lehet kiindulni, nincs összehasonlítási alap. Az új szabályozás miatt az idén megszerzett pontszámot sem érdemes az előző éviekhez viszonyítani, mert más feltételrendszer alapján számolják ki a pontokat.

Debreceni Egyetem: Ez nem csupán az intézményi pontok rendszerétől függ, hanem a felvételizők összeteljesítményétől, a jelentkezők számától, a felvehető hallgatói létszám mértékétől. A korábbi többletpontrendszer révén lehetőség volt a felvételizőknek ugyan arra, hogy növeljék a pontszámukat, viszont csak többletponttal nem lehetett felvételt nyerni, így a felvételi 500 pontos rendszerében az intézményi 100 pont sem jelent önmagában bejutást senki számára egyetlen szakra sem.

