Váratlan fordulatot vett a baleset: több zsák dohány került elő az egyik autóból

Több zsák dohányt foglaltak le az Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy Tolna vármegyei balesetben érintett autóban.

A vámhivatal péntek reggel közölte, hogy a rendőrség munkatársai február 16-án értesítették a pénzügyőröket arról, hogy egy sérült autó csomagtartójában mintegy harminc kilogramm fogyasztási dohányt találtak.

A pénzügyőrök az autót vezető férfi lakásán később több mint négymillió forint értékű magyar zárjegy nélküli cigarettát is lefoglaltak

- tették hozzá.

A közlemény szerint az egyenruhások a férfi Baranya vármegyei lakását is átvizsgálták, ahol a kandalló belsejében, az ágyneműtartóban és a szekrényekben is ukrán, szerb, török, makedón zárjegyes cigarettát találtak, továbbá 7 kilogramm ismeretlen eredetű fogyasztási dohány is előkerült.

Az egyenruhások a több mint 4,5 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indítottak eljárást

- tudatta a vámhivatal.

