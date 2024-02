Elfogyott a buszsofőrök türelme: jöhet a négynapos sztrájk a vidéki nagyvárosban

Négy napos sztrájkot helyezett kilátásba a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) Pécsen, ha a február 28-29–re bejelentett megmozdulásuk sem vezet eredményre. A szakszervezet 20 százalékos béremelést szeretne elérni, a Tüke Busz Zrt. viszont csak 18,5 százalékos alapórabéremelést hajlandó adni a dolgozóknak. A SZAKSZ közben úgy értesült, hogy Péterffy Attila, mint a Tüke Busz Zrt. felett a tulajdonosi jogkört gyakorló polgármester, nem engedélyezte a munkáltató számára, hogy folytassa a bértárgyalást, a 20 százalékos bérfejlesztési igényt benyújtó szakszervezettel.

Forrnak az indulatok Pécsen, ahol továbbra sem született megállapodás a Tüke Busz Zrt., és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) között. A munkaügyi vita már jó ideje húzódik, és egyre valószínűbb, hogy ha a február 28-29–re bejelentett sztrájk sem vezet eredményre, március 4-étől 7-éig négynapos munkabeszüntetésbe kezdhetnek a dolgozók.

A sztrájk ideje alatt az elégséges szolgáltatás ugyanakkor biztosítva lesz az utazóközönség számára, de a napi több mint 500 járat kimaradásával, a közösségi közlekedésben káosz alakulhat ki, amit egy bérmegállapodás aláírásával el lehetne kerülni.

A SZAKSZ szerint a pécsi közösségi közlekedés, menetrendszerinti biztosítása, a magas autóbuszvezetői létszámhiány és a folyamatos elvándorlás miatt, már jó ideje komoly kihívásokkal küszködik.

Mint, ahogy a szakszervezet rámutat, a Tüke Busz autóbuszvezetőinek bérszínvonala az elmúlt tíz év alatt jelentősen csökkent más autóbusz-közlekedésben foglalkoztatott munkavállalók keresetéhez képest.

A SZAKSZ a 25 %-os alapórabéremeléstől, ami 2 250 Ft. órabéremelés jelentett volna, a bértárgyalások során visszalépett 20 százalékra, ami 2 160 Ft-ra módosult. Ebből már nem engedhetünk, hiszen ez már közel 200 forinttal kevesebb lenne, mint amit a kollégák a Volánbusznál alapórabérként kapnak. A Tüke Busz 18,5 százalékos alapórabéremelésének, egyoldalú végrehajtásával ez a különbözet már 225 forintra emelkedik és ez egy évre kiszámítva, majdnem 470 ezer Ft. különbséget jelent

- jelentette ki Dobi István.

A SZAKSZ vezetője szerint jelenleg egy 1,5 százalék alapórabéremelésről van szó, ezt nem akarja a tulajdonos biztosítani, ami éves szinten 57 ezer Ft-ot jelentene és ha ez alapját képezhetné a következő évek béremeléseinek, akkor három év alatt ez már több mint 200 ezer forintot venne ki az autóbuszvezetők zsebéből.

Most az autóbuszvezetők kezében van a döntés, hogy engednek-e és feladják, vagy kikényszerítik a tulajdonostól, még azt a 1,5 % százalékos béremelést. Amúgy a munkáltató egyoldalú jognyilatkozata alapján végrehajtott béremelés megkönnyítette bérharcunkat, hiszen már a 18,5 százalékos alapbéremelés biztos és a 1,5 százalék kiharcolása előtt az utat, a munkáltató ezzel a döntésével „kikövezte”.

- hívta fel a figyelmet.

Mint mondta, bérmegállapodás hiányában a szakszervezet egész évben, folyamatosan munkabeszüntetést hirdethet, a követelésének elérése céljából. A Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) vezető szerint a Tüke Busz Zrt, azért, hogy tompítsa valamelyest a kérdést, próbálja lejáratni a SZAKSZ-ot és elnökét.

A Tüke Busz Zrt. 2019. január 14. napján a munkavállalók felé közzétett közleményében, 18 alkalommal hivatkozott Dobi István SZAKSZ elnök személyére, természetesen negatív értelemben és bírálta az elnök és a szakszervezet tevékenységét a Tüke Busz Zrt-nél

- írta Dobi István, a SZAKSZ közösségi oldalán.

Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk a Tüke Busznál jelenleg 247 autóbuszvezető dolgozik. Naponta kb. 160 fő van szolgálatban és a munkanapi sztrájknál 521 járat maradhatna ki, ha egy autóbuszvezető sem venné fel a munkát, ezzel biztosítva van az elégséges szolgáltatás a pécsi közösségi közlekedésben.

A január 28-29. napjára meghirdetett sztrájk esetén, január 29-én az autóbuszvezetők 75 százaléka sztrájkolt

- mondta korábban a HelloVidéknek Dobi István.

A Tüke Busznál a 99 fordán (ez az a jegyzék, ami alapján az autóbuszvezetők végzik a napi munkájukat - a szerk.) nagyon feszesek, kevés a kiállási idő, ezért a terhelés is jelentősebb, mint a helyközi közlekedésben. Az autóbuszok életkora és műszaki állapota is rosszabb, mint a Volánbusznál, ezért a munkakörülmény is alacsonyabb szinten van jelen a társaságnál.

Lényeges kérdés az, hogy egy autóbusz vezetőállása mennyire korszerű, a vezetőülés mennyire tudja a gerincre ható terhelést, ergonómiai szempontokat is figyelembe véve csökkenteni.Télen a fűtés, nyáron a vezetőfülke hűtését megfelelő szinten biztosítani

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images